Guida rapida al weekend a Napoli: Eventi, Cose da fare, Spettacoli e Concerti dal 28 al 31 maggio 2026

Eventi Napoli weekend dal 28 al 31 maggio 2026: cosa fare in città tra concerti, teatro, visite guidate, mostre, cinema, appuntamenti gratuiti, eventi per bambini e luoghi da riscoprire.
Dal giovedì 28 a domenica 31 maggio 2026 tornano tanti eventi a Napoli nel weekend: spettacoli teatrali, concerti, visite guidate, mostre, cinema, iniziative gratuite e appuntamenti per famiglie.
Questa guida è pensata per chi cerca cosa fare a Napoli questo weekend e vuole scegliere velocemente tra eventi culturali, musica, passeggiate, luoghi storici e idee per vivere la città.
Eventi Napoli weekend 28-31 maggio 2026: cosa fare
Nel fine settimana ci sono spettacoli, concerti, mostre, visite guidate, cinema, eventi gratuiti e appuntamenti per bambini. In questa guida trovate una selezione degli eventi a Napoli, con link agli approfondimenti per orari, biglietti e prenotazioni.
Spettacoli e concerti a Napoli nel weekend
Tra le cose da fare a Napoli nel weekend ci sono teatro, musica, cinema d’autore e rassegne culturali. Il programma spazia dagli spettacoli itineranti al tramonto ai concerti gratuiti, dalle sale storiche cittadine al Teatro di San Carlo, fino agli appuntamenti musicali nei luoghi più belli della città.
- Racconti per Ricominciare: festival teatrale itinerante al tramonto
- (In)Visibili mondi: il grande cinema d’autore al Maggio dei Monumenti
- TrianonDanza 2026: festa della danza al Trianon Viviani
- A Napoli, nel centro storico, “Incontri Jazz” nel Monastero delle Trentatré
- Noisy Naples Fest: Kasabian, Franz Ferdinand e il festival alla Mostra d’Oltremare
- Pompeii Theatrum Mundi 2026: programma e biglietti del teatro sotto le stelle
- Polifonie: concerti gratuiti nella Chiesa di San Francesco al Vomero
- A Napoli concerti gratuiti del Conservatorio alle Gallerie D’Italia
- Fiabe di Primavera nel Real Orto Botanico di Napoli
- Concerti per Federico: concerti gratuiti della Nuova Orchestra Scarlatti
- Concerti gratuiti nel Conservatorio di San Pietro a Majella a Napoli
- A Napoli una rassegna musicale nella Casa Museo Murolo al Vomero
- Concerti e visite nella Chiesa della Compagnia della Santa Croce a Napoli
- I concerti della Fondazione Napolitano al Circolo Canottieri Napoli
- Al Teatro di San Carlo di Napoli una Stagione di Concerti da non perdere
- AstraDoc, viaggio nel cinema del reale: i grandi film a 5€ al Cinema Astra
- Festival Pianistico al San Carlo con 4 concerti da non perdere
- Spettacoli per bambini al Teatro dei Piccoli nella Mostra d’Oltremare di Napoli
Visite guidate a Napoli nel weekend
Il weekend è anche il momento giusto per scoprire Napoli con calma, magari scegliendo una visita guidata, un’apertura speciale o un percorso in un luogo storico. Tra centro antico, Vomero, Pizzofalcone, Girolamini, Duomo e siti archeologici, ci sono tante occasioni per guardare la città con occhi diversi.
- Giro Giro Napoli: visite guidate gratuite per bambini ogni sabato fino a dicembre
- Maggio dei Monumenti: visite guidate alle cave di tufo del Vallone di San Rocco
- Visite guidate ai cantieri di restauro nei vari siti del Parco Archeologico di Pompei
- Maggio di Pizzofalcone: un mese di eventi per conoscere una zona suggestiva
- Maggio dei Monumenti: visite gratuite a Villa Doria d’Angri
- Maggio dei Monumenti 2026 a Napoli: programma completo, eventi gratuiti e visite
- Riapre a Napoli la Biblioteca dei Girolamini: tornano visitabili le sale storiche
- Riapre il Cimitero delle Fontanelle a Napoli: come visitarlo e quanto si paga
- “Destinazione donna”: visite guidate gratuite su itinerari al femminile a Napoli
- Nuovo percorso di visita a pagamento dei tetti del Duomo a Napoli
- Visite serali gratuite alla scoperta dei capolavori di San Giovanni a Carbonara
- Visite guidate al Teatro di San Carlo di Napoli tutti i giorni: gli orari e i prezzi
- Visite e concerti nella Casa Museo Murolo al Vomero
- Visite guidate e concerti nella Chiesa della Compagnia della Santa Croce a Napoli
- Visite accompagnate al Belvedere e ai sottotetti del Palazzo Reale
- Visite guidate a Oplontis ai cantieri di scavo della Villa di Poppea
- Parco Archeologico di Ercolano: visite gratuite ai cantieri di scavo
- A Palazzo Reale ritorna il magnifico trono dopo il restauro
- Archeofestival: visite e eventi gratuiti nelle aree archeologiche campane
- Dove vedere a Napoli i presepi più belli del mondo
- Le statue dei Re di Napoli a Piazza Plebiscito | Scoprire Napoli
- “Incontri di Archeologia” al MANN per scoprire il patrimonio del passato
- Villa Lucia al Vomero: terrazze sul mare nel bosco accanto la Floridiana
- Riapre la Chiesa dei Cristallini con splendidi murales: la chiesa blu
- La Sedia della Fertilità e il Santuario dei Quartieri Spagnoli a Napoli
- Ingresso gratuito per il Parco Vergiliano con le tombe di Virgilio e Leopardi
- Come visitare la Casa Museo di Roberto Murolo al Vomero
- Nuovo Palazzetto dello Sport e della Musica: Rinascita al Centro Direzionale
Eventi gratis e idee all’aperto a Napoli
Non solo teatri e musei: nel weekend ci sono anche eventi all’aperto, appuntamenti sportivi, food, iniziative gratuite e attività adatte alle famiglie. Tra le idee da segnare ci sono anche la grande vela internazionale nel Golfo di Napoli e alcuni appuntamenti perfetti per una passeggiata fuori dal centro.
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- Pizza Park 2026 a Portici: 7 giorni al villaggio della pizza sul lungomare
- Bandiera Blu 2026: la Campania conferma 20 località premiate. Tutte le spiagge
- Tre Golfi Sailing Week 2026: la grande vela internazionale nel Golfo di Napoli
- Fiabe di Primavera nel Real Orto Botanico
- Nuovo Cinema 167 a Scampia: corso gratis di cinema a Napoli
- Metro Linea 6 a Napoli: corse fino alle 21. Quali sono le 8 stazioni di linea 6
- A Napoli si visita la Casa Museo di Ernesto e Roberto Murolo
- Da vedere restaurato il grande murale dedicato a San Gennaro a Via Duomo
Mostre a Napoli da vedere nel weekend
Chi vuole dedicare il weekend all’arte può scegliere tra mostre nei grandi musei cittadini, esposizioni contemporanee, percorsi archeologici e collezioni permanenti. Napoli in questo periodo offre un programma ampio, dal MANN alle Gallerie d’Italia, da Villa Pignatelli al Museo Madre, fino alla Cappella del Tesoro di San Gennaro.
- Gli scatti a colori di Mimmo Jodice nel Museo di San Gennaro
- OBEY arriva a Napoli: la mostra di Shepard Fairey alle Gallerie d’Italia
- Comicon Off, il fuoriFestival di COMICON: il programma delle mostre in città
- Casina Pompeiana: il Biodiversity Gateway, un nuovo viaggio nel mare di Napoli
- La Sirena e la città: una mostra al MANN, il Museo Archeologico Nazionale
- A Pompei in mostra i calchi degli abitanti vittime dell’eruzione
- “Dall’uovo alle mele”: mostra sul cibo nell’antica Ercolano a Villa Campolieto
- Il Codice Atlantico di Leonardo da Vinci in mostra al Chiostro di Santa Chiara
- A Villa Pignatelli la mostra “Warhol Vs Banksy: Passaggio a Napoli”
- Le mostre d’arte a Napoli a maggio: la guida
- Museo Madre: “Gli anni. Capitolo 2”, l’arte a Napoli dal 1945 a oggi
- Alla Certosa di San Martino 12 nuove sale e mostra permanente sull’800
- Le opere di Nicola Samorì in mostra a Napoli al Museo di Capodimonte
- Il Real Albergo dei Poveri riapre con la mostra gratuita “Ancora qui. Prologo”
- Il Museo di Capodimonte a Napoli apre una sala dedicata a Mimmo Jodice
- Due nuove mostre al MANN: le foto di de Rumine e gli acquerelli di Bazzani
- I “Tesori ritrovati” in mostra al MANN, il Museo Archeologico Nazionale
- Dove vedere tre capolavori del Caravaggio a Napoli
- Al Museo di Capodimonte in mostra tutti assieme i grandi capolavori
Cosa vedere a Napoli nel weekend
Chi non vuole seguire un programma preciso può usare il weekend per riscoprire luoghi simbolici della città: street art, quartieri storici, chiese, pizzerie storiche e piccoli itinerari da fare anche in poche ore. Sono idee semplici, perfette per chi vuole vivere Napoli senza prenotare necessariamente un evento.
- A Napoli l’unica opera in Italia di Banksy: la Madonna con la pistola
- Dove vedere i due grandi murales di Maradona a Napoli
- 10 cose da vedere a Napoli almeno una volta nella vita
- Le migliori pizzerie storiche di Napoli
Altre guide per il weekend a Napoli e in Campania
Napoli da Vivere racconta ogni settimana gli eventi e le cose da fare a Napoli, in provincia e in Campania. Oltre a questa guida dedicata agli appuntamenti in città, potete leggere anche gli altri approfondimenti del fine settimana.
- Sagre e feste in Campania dal 28 al 31 maggio 2026
- Weekend vicino a Napoli e in Campania dal 28 al 31 maggio 2026
- Cosa fare a Napoli durante la settimana dal 25 al 30 maggio 2026
- Le mostre a Napoli nel mese di maggio 2026
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