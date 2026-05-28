Guida rapida al weekend a Napoli: Eventi, Cose da fare, Spettacoli e Concerti dal 28 al 31 maggio 2026

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Eventi Napoli weekend dal 28 al 31 maggio 2026: cosa fare in città tra concerti, teatro, visite guidate, mostre, cinema, appuntamenti gratuiti, eventi per bambini e luoghi da riscoprire.

Dal giovedì 28 a domenica 31 maggio 2026 tornano tanti eventi a Napoli nel weekend: spettacoli teatrali, concerti, visite guidate, mostre, cinema, iniziative gratuite e appuntamenti per famiglie.

Questa guida è pensata per chi cerca cosa fare a Napoli questo weekend e vuole scegliere velocemente tra eventi culturali, musica, passeggiate, luoghi storici e idee per vivere la città.

Eventi Napoli weekend 28-31 maggio 2026: cosa fare Nel fine settimana ci sono spettacoli, concerti, mostre, visite guidate, cinema, eventi gratuiti e appuntamenti per bambini. In questa guida trovate una selezione degli eventi a Napoli, con link agli approfondimenti per orari, biglietti e prenotazioni.

Spettacoli e concerti a Napoli nel weekend

Tra le cose da fare a Napoli nel weekend ci sono teatro, musica, cinema d’autore e rassegne culturali. Il programma spazia dagli spettacoli itineranti al tramonto ai concerti gratuiti, dalle sale storiche cittadine al Teatro di San Carlo, fino agli appuntamenti musicali nei luoghi più belli della città.

Visite guidate a Napoli nel weekend

Il weekend è anche il momento giusto per scoprire Napoli con calma, magari scegliendo una visita guidata, un’apertura speciale o un percorso in un luogo storico. Tra centro antico, Vomero, Pizzofalcone, Girolamini, Duomo e siti archeologici, ci sono tante occasioni per guardare la città con occhi diversi.

Eventi gratis e idee all’aperto a Napoli

Non solo teatri e musei: nel weekend ci sono anche eventi all’aperto, appuntamenti sportivi, food, iniziative gratuite e attività adatte alle famiglie. Tra le idee da segnare ci sono anche la grande vela internazionale nel Golfo di Napoli e alcuni appuntamenti perfetti per una passeggiata fuori dal centro.

Mostre a Napoli da vedere nel weekend

Chi vuole dedicare il weekend all’arte può scegliere tra mostre nei grandi musei cittadini, esposizioni contemporanee, percorsi archeologici e collezioni permanenti. Napoli in questo periodo offre un programma ampio, dal MANN alle Gallerie d’Italia, da Villa Pignatelli al Museo Madre, fino alla Cappella del Tesoro di San Gennaro.

Cosa vedere a Napoli nel weekend

Chi non vuole seguire un programma preciso può usare il weekend per riscoprire luoghi simbolici della città: street art, quartieri storici, chiese, pizzerie storiche e piccoli itinerari da fare anche in poche ore. Sono idee semplici, perfette per chi vuole vivere Napoli senza prenotare necessariamente un evento.

Altre guide per il weekend a Napoli e in Campania

Napoli da Vivere racconta ogni settimana gli eventi e le cose da fare a Napoli, in provincia e in Campania. Oltre a questa guida dedicata agli appuntamenti in città, potete leggere anche gli altri approfondimenti del fine settimana.

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