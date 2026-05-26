Sagre in Campania dal 28 al 31 maggio 2026: feste, sapori e borghi nel weekend

© Napoli da Vivere

Sagre in Campania questo weekend, dal 28 al 31 maggio 2026: feste nei borghi, prodotti tipici, zeppole, polpette, mercatini e appuntamenti all’aria aperta

Dal 28 al 31 maggio 2026 tornano tante sagre in Campania, con feste popolari, stand gastronomici, mercatini, prodotti tipici e appuntamenti perfetti per una gita fuori porta nel weekend. Tra le proposte ci sono la Festa del Pescato di Paranza a Santa Maria di Castellabate, la sagra del Cinghiale a Dugenta, la Festa della Zeppola di Montoro, la Sagra della Polpetta di Limatola, e altri eventi tra Napoli, Sannio e Costiera Cilentana.

In questa guida trovi alcune delle sagre e feste in Campania del weekend, con idee per chi cerca buon cibo, musica popolare, borghi da scoprire e mercatini. Prima di partire conviene sempre controllare eventuali aggiornamenti diffusi dagli organizzatori, soprattutto in caso di maltempo.

Sagre in Campania questo weekend: gli eventi dal 28 al 31 maggio 2026

Il weekend di fine maggio è uno dei momenti migliori per organizzare una piccola uscita fuori porta in Campania: le temperature sono più miti, molti borghi tornano ad animarsi e le sagre diventano l’occasione giusta per mangiare qualcosa di tipico senza allontanarsi troppo.

Festa del Pescato di Paranza a Santa Maria di Castellabate nel Cilento

Grande festa a Castellabate nel Cilento, la cittadina resa ancora più celebre dal film Benvenuti al Sud. Ritorna, a Santa Maria di Castellabate da sabato 30 maggio a lunedì 1° giugno 2026 la 15° Edizione della Festa del Pescato di Paranza. Una manifestazione che inaugurerà la stagione estiva e farà tornare nella zona tantissimi turisti e visitatori per gustare tutti i sapori e profumi del Cilento.

Una festa, che si ripete oramai da anni, sempre con la collaborazione delle Associazioni pescatori di Castellabate, dell’Associazione Punta Tresino e con il patrocinio del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, la Regione Campania ed il Comune di Castellabate, Festa del Pescato di Paranza

La Sagra del Cinghiale a Dugenta, in tutti i weekend fino a metà luglio 2026: menù e prezzi

Anche quest’anno nei weekend dal 29 maggio al 12 luglio 2026, ogni venerdì, sabato e domenica di sera dalle 19, e la domenica anche a pranzo, si terrà la Festa del Cinghiale a Dugenta, un evento che ripete sin dal 1980 con tante specialità a base di cinghiale.

Una sagra locale che si tiene da più di 40 anni che propone tante pietanze come Pappardelle al ragù di cinghiale, Porchetta di cinghiale, Fagiolata con cotica e salsiccia di cinghiale, Ravioli al ragù di cinghiale, Strozzapreti, Braciata. Previste accoglienti tavolate all’aperto, ma ben riparate, per chi ha voglia di gustare la carne di cinghiale, in un’atmosfera di festa campestre.Una celebrazione del Cinghiale a Dugenta

Festa dei Mulini 2026 a Sarno: date, programma, ospiti e ingresso gratis

Una festa dal 29 maggio al 2 giugno 2026 al Mercato Ortofrutticolo di via San Valentino a Sarno che propone un format pensato per un pubblico vario: concerti, intrattenimento, stand gastronomici, area luna park e ingresso gratuito.

Un appuntamento per chi vuole trascorrere una serata tra musica dal vivo, cibo e atmosfera di festa nel cuore dell’Agro nocerino-sarnese. Il programma della Festa dei Mulini a Sarno accompagna il pubblico per cinque serate consecutive con tanta buona musica.Il programma sul nostro post. Festa dei Mulini 2026 a Sarno

La Festa della Zeppola di Montoro

A Sant’Eustachio di Montoro, in provincia di Avellino, torna la Festa della Zeppola e non solo, in programma al Parco del Sole per tre weekend: 24 e 25 maggio, 30 e 31 maggio, 1 e 2 giugno 2026.

La festa è dedicata alle zeppole preparate a mano, con varianti classiche, con crema e con Nutella. Non mancheranno anche panini con salsiccia alla brace, contorni, pizza cotta a legna, bibite e musica dal vivo. È una delle proposte più adatte a chi cerca una sagra semplice e popolare, con sapori tradizionali e atmosfera di paese. Leggi l’approfondimento sulla Festa della Zeppola di Montoro.

La Sagra della Scarola ritorna in Irpinia a Santa Lucia di Serino

Martedì 26 maggio 2026, alle ore 20:00, ritorna al rione Simeoni a Santa Lucia di Serino la XXVII edizione della Sagra della Scarola. Una bella festa che si svolge da quasi 30 anni e che anima e ravviva l’identità culturale del borgo che ha dato i natali a San Giuseppe Moscati.

A Santa Lucia di Serino, al rione Simeoni, sarà una grande festa con la scarola, che si trova in tutte le ricette contadine, che sarà preparata e proposta ai partecipanti in tutte le sue varianti con la preparazione delle tradizionali pizze, cucinate dalle massaie locali. Sagra della Scarola

Sagra della Polpetta di Limatola 2026

A Limatola, in provincia di Benevento, prosegue la Sagra della Polpetta di Limatola, che nel 2026 anima il centro cittadino per più fine settimana. Gli appuntamenti del weekend sono previsti nei giorni 22, 23 e 24 maggio 2026, con ulteriori date il 29, 30 e 31 maggio e poi 1 e 2 giugno 2026.

La manifestazione si svolge presso gli spazi di piazza San Biagio a Limatola e propone serate dedicate alla polpetta, ai sapori locali, alla musica, ai balli, all’animazione e ai mercatini artigianali. È una buona idea per chi vuole passare una serata nel Sannio, tra cibo popolare e clima di festa. Leggi l’approfondimento sulla Sagra della Polpetta di Limatola.

Mercatini e appuntamenti food in Campania

Non solo sagre: nel weekend ci sono anche mercatini, appuntamenti agricoli e iniziative nei borghi che possono diventare una buona alternativa per una mattinata diversa o per una gita breve.

Mostra mercato del vintage all’Ippodromo di Agnano

Ogni domenica mattina, negli spazi dell’Ippodromo di Agnano a Napoli, si tiene la Mostra mercato dell’Antiquariato, un appuntamento conosciuto da chi ama cercare oggetti vintage, modernariato, pezzi da collezione e piccole occasioni.

Non è una sagra, ma può diventare una bella idea per una domenica mattina diversa, magari da abbinare a un pranzo fuori o a una passeggiata nella zona flegrea. Leggi il post sulla Mostra mercato dell’Antiquariato ad Agnano.

MercAntico a San Lorenzello

Nel borgo di San Lorenzello, in provincia di Benevento, torna MercAntico, la fiera dedicata ad antiquariato, modernariato, collezionismo e prodotti locali. L’appuntamento si tiene ogni seconda e ultima domenica del mese.

È una meta interessante per chi vuole costruirsi una giornata lenta nel Sannio, tra passeggiate nel borgo, oggetti d’altri tempi e sapori del territorio. Scopri MercAntico a San Lorenzello.

Mercatini Campagna Amica a Napoli

Per chi preferisce restare in città, ci sono anche i mercatini agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica, presenti in varie zone di Napoli durante il mese di maggio 2026.

Sono appuntamenti utili per acquistare prodotti locali direttamente dai produttori: frutta, verdura, formaggi, conserve, miele e altre specialità campane. Una soluzione semplice per chi vuole fare un giro breve senza spostarsi troppo. Leggi l’approfondimento sui mercatini Campagna Amica a Napoli.

Altri eventi del weekend tra gusto e borghi

Nel fine settimana ci sono anche eventi che non sono sagre in senso stretto, ma che possono arricchire una giornata tra cultura, passeggiate, degustazioni e visite nei borghi della Campania.

Per una panoramica più ampia puoi leggere anche la guida aggiornata su cosa fare nel weekend a Napoli.

Maggio della Cultura 2026 a Vico Equense

Dal 7 al 31 maggio 2026 a Vico Equense si tiene Maggio della Cultura 2026, con appuntamenti culturali, musei cittadini aperti ogni sabato e domenica, visite guidate, mostre, concerti, convegni e attività per bambini.

È una proposta interessante per chi vuole abbinare una passeggiata in Costiera Sorrentina a un evento culturale, con iniziative pensate per diverse fasce d’età. Scopri il programma di Maggio della Cultura a Vico Equense.

Secrets of Piano di Sorrento

Dal 18 aprile al 31 ottobre 2026 a Piano di Sorrento si svolgono le escursioni gratuite di Secrets of Piano di Sorrento, promosse dal Comune per raccontare il territorio tra storia, mare e natura.

Gli itinerari sono tre: Itinerario Blu “Tra storia e mare”, Itinerario Verde “Dalle vie del centro ai Colli” e Itinerario Arancio “Dal Castello Colonna alla Croce”. Il tour del sabato parte alle ore 17:00. Leggi l’approfondimento su Secrets of Piano di Sorrento.

© Napoli da Vivere 2026 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.