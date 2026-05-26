Racconti per Ricominciare: spettacoli teatrali itineranti al tramonto in Campania

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Spettacoli teatrali al tramonto a 12 euro per Racconti per Ricominciare, il green festival di teatro

Ritorna dal 22 maggio al 7 giugno 2026 la 7° edizione di “Racconti per Ricominciare” il festival teatrale diffuso e itinerante che si tiene, dal 2020, in alcuni luoghi della Campania. Il festival è a cura di Vesuvioteatro, per la direzione artistica di Claudio Di Palma e il coordinamento artistico di Giulio Baffi.

Anche questa edizione ci porterà in alcuni luoghi della Regione Campania, non sempre facilmente accessibili al pubblico o non conosciuti dal turismo di massa. Per il 2026 spettacoli dalle pendici del Vesuvio alla costiera Sorrentina, da Benevento a Pozzuoli, in luoghi come Villa Campolieto a Ercolano del Vanvitelli, Villa delle Ginestre a Torre del Greco, dimora di Giacomo Leopardi, Villa Favorita a Ercolano, residenza estiva di Ferdinando IV di Borbone, il Palazzo Reale di Quisisana a Castellammare di Stabia, ampliato da Carlo III di Borbone, la stupenda Reggia di Portici e il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 18.45, salvo diverse indicazioni.

Gli spettacoli previsti per la 7° edizione

Di seguito le date delle prime degli spettacoli previsti nelle varie città: ogni spettacolo viene ripetuto in più date. L’elenco con tutte le date e il luogo di svolgimento sul programma di dettaglio scaricabile alla fine del post.

Dal 22 maggio 2026 Ercolano – ALICE NEL GIARDINO DELLE MERAVIGLIE

Dal 22 maggio 2026 Castellammare di Stabia – LE FIABE DI RUCCELLO

Dal 22 maggio 2026 Portici – MUTANTI

Dal 22 maggio 2026 Portici – RACCONTAMI UNA TAVOLA

Dal 22 maggio 2026 Portici – FUOCO SU NAPOLI

Dal 22 maggio 2026 Portici – STATUE UNITE – ACQUISTA

Dal 22 maggio 2026 Benevento – IL CONTRARIO DI UNO

Dal 22 maggio 2026 San Giorgio a Cremano – LUCI SULL’ATLANTE

Dal 29 maggio 2026 Benevento – EDUARDO PER AMORE DEL GELO

Dal 29 maggio 2026 Portici – UNA STANZA TUTTA PER SÉ

Dal 29 maggio 2026 Portici – EDUARDO PER AMORE DEL GELO

Dal 29 maggio 2026 Ercolano – C’È UN CADAVERE AL BIOPARCO

Dal 30 maggio 2026 Caserta – QUASI FELICITÀ

Dal 1 giugno 2026 Benevento – LE VOCI DELLA ROCCA

Dal 3 giugno 2026 Benevento – MARGINALI ESISTENZE

Dal 4 giugno 2026 Summonte (AV) – FAIRE L’AMOUR

Dal 5 giugno 2026 San Giorgio a Cremano – IL CONTRARIO DI UNO

Programma di dettaglio con date e luoghi delle varie rappresentazioni

Per la 7° edizione ben 56 gli attori e le attrici coinvolti nei diversi allestimenti della rassegna. Tra i protagonisti Viviana Altieri, Pasquale Aprile, Chiara Baffi, Renato Bisogni, Sara D’Aiello, Carlo Di Maro, Manuel Di Martino, Antonio Marfella, Veronica Mazza, Gioia Miale, Peppe Miale, Ettore Nigro, Eduardo Tartaglia e Chiara Vitiello.

nei diversi allestimenti della rassegna. Tra i protagonisti Viviana Altieri, Pasquale Aprile, Chiara Baffi, Renato Bisogni, Sara D’Aiello, Carlo Di Maro, Manuel Di Martino, Antonio Marfella, Veronica Mazza, Gioia Miale, Peppe Miale, Ettore Nigro, Eduardo Tartaglia e Chiara Vitiello. I biglietti costano 12 euro per l’intero e 10 euro per il ridotto dedicato a under 25, over 65 e convenzioni. Per i bambini dai 4 ai 10 anni il prezzo è di 5 euro, mentre fino ai 3 anni l’ingresso sarà gratuito.

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