I Beat live a Pompei 2026: la musica dei King Crimson all’Anfiteatro degli Scavi per Beats of Pompeii

Con i Beat a Pompei sentiremo dal vivo tre album fondamentali dei King Crimson degli anni Ottanta, “Discipline”, “Beat” e “Three of a Perfect Pair” suonati da ex componenti dello storico gruppo. Opere che hanno segnato l’evoluzione del rock sperimentale e progressivo

Giovedì 2 luglio 2026 i Beat arrivano a Pompei. La band porta sul palco due ex membri storici dei King Crimson, Adrian Belew e Tony Levin, affiancati da Steve Vai e Danny Carey, e si esibirà all’Anfiteatro degli Scavi di Pompei nell’ambito del festival B.O.P. – Beats of Pompeii 2026, tra gli appuntamenti di riferimento per chi cerca concerti ed eventi live in Campania.

Il live dei Beat a Pompei si inserisce in una delle rassegne musicali più interessanti del 2026 nel Sud Italia. Il progetto nasce infatti dall’eredità diretta dei King Crimson degli anni Ottanta e riporta sul palco tre album di quella stagione – Discipline, Beat e Three of a Perfect Pair – attraverso una rilettura contemporanea firmata proprio da Adrian Belew e Tony Levin, protagonisti originali di quel percorso artistico. Per gli appassionati del rock progressivo la data di Pompei rappresenta un evento da segnare in agenda.

Un repertorio proposto dai Beat

Il repertorio proposto dai Beat, legato all’eredità artistica dei King Crimson, incontra qui una cornice unica, capace di rendere il live ancora più suggestivo per il pubblico.

Un evento che conferma il profilo internazionale di Beats of Pompeii 2026, festival che porta a Pompei nomi della musica italiana e internazionale. Il concerto dei Beat è in programma giovedì 2 luglio 2026 alle 21:00 all’Anfiteatro degli Scavi di Pompei. I biglietti sono disponibili online con prezzi a partire da 60 euro, mentre alcune categorie superiori raggiungono 90 euro; sono inoltre previsti pacchetti VIP dedicati.

Maggiori informazioni – Beats of Pompeii 2026

© Napoli da Vivere 2026 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione, anche parziale, deve essere autorizzata.