Giro Giro Napoli 2026: visite guidate gratuite per bambini ogni sabato fino a dicembre 2026

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Ogni sabato fino al 19 dicembre 2026 tornano le visite guidate gratuite per bambini a Napoli: musei, monumenti, parchi e spazi culturali raccontati con percorsi, laboratori e attività interattive su prenotazione obbligatoria.

Giro Giro Napoli 2026 porta i bambini alla scoperta della città con visite guidate gratuite, laboratori e attività interattive nei musei e nei luoghi d’arte di Napoli. L’iniziativa si svolge ogni sabato dal 16 maggio al 19 dicembre 2026, con partecipazione gratuita su prenotazione e posti fino a esaurimento.

Giro Giro Napoli 2026: cos’è

Giro Giro Napoli. La città raccontata ai bambini è il progetto promosso dal Comune di Napoli e curato da Le Nuvole, pensato per avvicinare i più piccoli al patrimonio storico, artistico e scientifico della città.

Il bello di questa iniziativa è che non si tratta di una semplice visita guidata: ogni appuntamento è costruito a misura di bambino, con racconti, giochi, laboratori e attività che aiutano a guardare Napoli con occhi nuovi.

Per chi cerca eventi per bambini a Napoli, è una delle occasioni più interessanti dell’anno: gratuita, ricorrente e distribuita in tanti luoghi diversi della città.

Visite guidate gratuite per bambini a Napoli

Gli appuntamenti di Giro Giro Napoli 2026 si svolgono ogni sabato, con due turni di visita: alle ore 10:30 e alle ore 12:00. Ogni settimana vengono proposti quattro siti culturali diversi, tra musei, monumenti, parchi, chiese e spazi urbani.

La partecipazione e l’ingresso ai siti sono gratuiti, ma è necessario prenotare in anticipo. I posti sono limitati e vengono assegnati fino a esaurimento disponibilità.

Quest’anno il progetto coinvolge complessivamente 32 luoghi di Napoli, tra cui il Museo e Real Bosco di Capodimonte, il Teatro dei Piccoli, il Real Albergo dei Poveri, il Molo San Vincenzo, Palazzo Reale di Napoli, Castel Nuovo, Castel Sant’Elmo e molti altri spazi culturali della città.

Un modo semplice per trasformare il sabato mattina in una piccola esplorazione urbana: i bambini scoprono la città, gli adulti accompagnatori riscoprono luoghi che spesso si danno per scontati.

Le visite gratuite del 30 maggio 2026

Il prossimo appuntamento di maggio è previsto per sabato 30 maggio 2026, sempre con turni alle 10:30 e alle 12:00.

I siti visitabili gratuitamente saranno:

Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche – Museo di Zoologia , con laboratorio – ore 10:30 e 12:00

, con laboratorio – ore 10:30 e 12:00 Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche – Museo di Paleontologia , con laboratorio – ore 10:30 e 12:00

, con laboratorio – ore 10:30 e 12:00 Museo Laboratorio della Civiltà Contadina – Masseria Luce – ore 10:30 e 12:00

– ore 10:30 e 12:00 MOArt – Museo Orafo e Artigianato – ore 10:30 e 12:00

Il calendario completo viene aggiornato mese per mese sul sito del Comune di Napoli. Per questo conviene controllare sempre la pagina ufficiale prima di organizzarsi, soprattutto se si vuole partecipare a un appuntamento specifico.

Come prenotare Giro Giro Napoli 2026

Per partecipare alle visite gratuite bisogna inviare una email a girogironapoli@lenuvole.com, indicando l’età dei partecipanti.

Le attività sono pensate per bambini dai 6 ai 10 anni, accompagnati da non più di un adulto per ogni bambino. La prenotazione è importante perché i gruppi hanno capienza limitata e l’ingresso gratuito è garantito solo fino a esaurimento posti.

Chi cerca altri eventi gratuiti a Napoli o nuove visite guidate a Napoli può seguire anche gli aggiornamenti settimanali su Napoli da Vivere.

Giro Giro Napoli 2026: informazioni utili

Quando: ogni sabato dal 16 maggio al 19 dicembre 2026, con turni alle ore 10:30 e 12:00.

ogni sabato dal 16 maggio al 19 dicembre 2026, con turni alle ore 10:30 e 12:00. Dove: ogni settimana quattro luoghi d’arte e cultura di Napoli, tra musei, monumenti, parchi e spazi urbani.

ogni settimana quattro luoghi d’arte e cultura di Napoli, tra musei, monumenti, parchi e spazi urbani. A chi è rivolto: bambini dai 6 ai 10 anni, accompagnati da un adulto.

bambini dai 6 ai 10 anni, accompagnati da un adulto. Biglietti: partecipazione e ingresso gratuiti fino a esaurimento posti disponibili.

partecipazione e ingresso gratuiti fino a esaurimento posti disponibili. Prenotazioni: via email a girogironapoli@lenuvole.com , indicando l’età dei partecipanti.

via email a , indicando l’età dei partecipanti. Info ufficiali: pagina ufficiale del Comune di Napoli.

Giro Giro Napoli 2026: prenotazioni e informazioni Visite gratuite ogni sabato fino al 19 dicembre 2026

Due turni disponibili: ore 10:30 e ore 12:00

Prenotazione obbligatoria via email fino a esaurimento posti

Invia la richiesta di prenotazione



Domande frequenti su Giro Giro Napoli 2026

Giro Giro Napoli 2026 è gratuito?

Sì. La partecipazione alle visite e l’ingresso ai siti sono gratuiti fino a esaurimento posti disponibili.

Serve la prenotazione?

Sì. Per partecipare bisogna prenotare scrivendo a girogironapoli@lenuvole.com e indicando l’età dei bambini partecipanti.

Quando si svolgono le visite?

Le visite di Giro Giro Napoli 2026 si svolgono ogni sabato dal 16 maggio al 19 dicembre 2026, con turni alle ore 10:30 e alle ore 12:00.

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