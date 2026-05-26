Festa del Pescato di Paranza a Santa Maria di Castellabate nel Cilento

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Dal 30 maggio al 1° giugno 2026 torna a Santa Maria di Castellabate la Festa del Pescato di Paranza: tre giorni a Villa Matarazzo tra frittura di pesce, musica, mercatini, laboratori e sapori autentici del Cilento.

A Santa Maria di Castellabate, nel cuore del Cilento, torna uno degli appuntamenti gastronomici più attesi di inizio estate: la Festa del Pescato di Paranza 2026. La manifestazione si terrà da sabato 30 maggio a lunedì 1° giugno 2026 nella bella cornice di Villa Matarazzo, confermandosi come una grande festa dedicata al mare, alla cucina cilentana e alle tradizioni marinare locali.

Giunta alla sua 15ª edizione, la festa richiama ogni anno tanti visitatori da tutta la Campania e non solo, trasformando Santa Maria di Castellabate in un grande punto d’incontro per chi ama il pesce fresco, le serate all’aperto e le atmosfere dei borghi di mare. Un’occasione perfetta anche per scoprire uno dei luoghi più belli del Cilento, reso ancora più famoso dal film Benvenuti al Sud.

Quando e dove si svolge la Festa del Pescato di Paranza 2026

La Festa del Pescato di Paranza 2026 si svolgerà nei giorni 30, 31 maggio e 1° giugno 2026 a Villa Matarazzo, nella frazione di Santa Maria di Castellabate, in provincia di Salerno.

La manifestazione è organizzata dall’Associazione Punta Tresino e si tiene con il sostegno e i patrocini di enti e istituzioni del territorio, tra cui il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, la Regione Campania, la Provincia di Salerno, il Comune di Castellabate e la Camera di Commercio di Salerno.

La grande frittura di paranza e i sapori del Cilento

Il cuore della festa sarà naturalmente il pescato locale. Il piatto simbolo dell’evento è la famosa frittura di paranza, preparata al momento con pesce fresco della flotta locale. Tra le specialità previste ci saranno triglie, gamberi, totani e altre bontà del mare, servite calde durante le serate della manifestazione.

Uno degli elementi più caratteristici della festa è la grande padella utilizzata per la frittura, ormai diventata un simbolo dell’evento. L’edizione 2026 conferma anche l’attenzione alla qualità della proposta gastronomica, con piatti della tradizione cilentana, prodotti locali e nuove proposte pensate per arricchire l’esperienza dei visitatori.

Musica, mercatini, laboratori e spettacoli a Villa Matarazzo

La Festa del Pescato di Paranza non sarà solo una sagra gastronomica, ma un vero evento di inizio estate. A Villa Matarazzo sono previsti stand gastronomici, mercatini di prodotti artigianali, musica dal vivo, laboratori didattici e momenti dedicati alla cultura del mare.

La manifestazione è pensata per un pubblico ampio: famiglie, turisti, appassionati di cucina marinara e visitatori che vogliono vivere una serata piacevole nel Cilento. Nelle tre giornate dell’evento sarà possibile passeggiare tra gli stand, assaggiare specialità locali e partecipare alle attività organizzate nella cornice di uno dei luoghi più rappresentativi di Santa Maria di Castellabate.

Perché andare alla Festa del Pescato di Paranza a Castellabate

La Festa del Pescato di Paranza è una buona occasione per unire mare, buona cucina e scoperta del territorio. Santa Maria di Castellabate è una delle località più amate del Cilento, con spiagge, scorci panoramici e un’atmosfera perfetta per inaugurare la stagione estiva.

La festa valorizza la tradizione marinara locale e contribuisce alla promozione di Castellabate e del Cilento, territori sempre molto apprezzati da chi cerca eventi autentici, sapori semplici e giornate da vivere vicino al mare. Per chi sta organizzando un weekend in Campania tra fine maggio e inizio giugno, è sicuramente un appuntamento da segnare in agenda.

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Festa del Pescato di Paranza 2026: informazioni utili

Evento: Festa del Pescato di Paranza 2026

Festa del Pescato di Paranza 2026 Edizione: 15ª edizione

15ª edizione Quando: sabato 30 maggio, domenica 31 maggio e lunedì 1° giugno 2026

sabato 30 maggio, domenica 31 maggio e lunedì 1° giugno 2026 Dove: Villa Matarazzo, Santa Maria di Castellabate, Castellabate (SA)

Villa Matarazzo, Santa Maria di Castellabate, Castellabate (SA) Cosa trovare: frittura di paranza, stand gastronomici, musica, mercatini, laboratori e spettacoli

frittura di paranza, stand gastronomici, musica, mercatini, laboratori e spettacoli Organizzazione: Associazione Punta Tresino

Maggiori informazioni: Pagina Facebook ufficiale della Festa del Pescato di Paranza e sito dell’Associazione Punta Tresino.

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