Festa dei Mulini 2026 a Sarno: date, programma, ospiti e ingresso gratis

Foto di Polina Rytova su Unsplash

Dal 29 maggio al 2 giugno 2026 torna la Festa dei Mulini a Sarno: cinque serate gratuite al Mercato Ortofrutticolo di via San Valentino con musica live, area food & beverage, luna park e spettacoli per tutta la famiglia.

Dal venerdì 29 maggio a martedì 2 giugno 2026 torna la Festa dei Mulini a Sarno, una grande festa popolare con ingresso gratuito al Mercato Ortofrutticolo di via San Valentino, Sarno. Cinque serate tra concerti, stand gastronomici, area food & beverage, luna park e musica dal vivo nel cuore dell’Agro nocerino-sarnese.

Un appuntamento da segnare in agenda per chi cerca eventi gratuiti in Campania tra fine maggio e il ponte del 2 giugno, con una formula semplice e molto adatta a famiglie, gruppi di amici e visitatori che vogliono trascorrere una serata tra buon cibo, spettacoli e atmosfera di festa.

La manifestazione si svolge in una zona ampia e facilmente riconoscibile di Sarno, trasformando il Mercato Ortofrutticolo in un grande spazio serale dedicato alla convivialità, alla musica popolare e all’intrattenimento.

Festa dei Mulini 2026 a Sarno: il programma delle serate

Il programma della Festa dei Mulini 2026 a Sarno accompagna il pubblico per cinque serate consecutive, con concerti, tribute band e ospiti musicali diversi ogni sera.

Venerdì 29 maggio 2026: tribute band dedicata a Ligabue e concerto di Nancy Coppola

tribute band dedicata a Ligabue e concerto di Sabato 30 maggio 2026: serata dedicata alla musica di Vasco Rossi con Marco & Checco

serata dedicata alla musica di Vasco Rossi con Domenica 31 maggio 2026: sul palco i Coldplayer e Emiliana Cantone

sul palco i e Lunedì 1 giugno 2026: omaggio a Pino Daniele con BEMA

omaggio a con Martedì 2 giugno 2026: gran finale con Hanna B e Nico Desiderio

A presentare le serate sarà Dino Della Porta, con il DJ set di Amilcare Bonopane. Una proposta musicale molto varia, pensata per richiamare pubblici diversi: dalle tribute band ai nomi più popolari della musica campana.

Food, luna park e serate gratuite a Sarno

Non solo musica: alla Festa dei Mulini ci saranno anche stand gastronomici, area food & beverage, proposta gluten free e luna park. È proprio questo mix a rendere l’evento interessante anche per le famiglie con bambini e per chi vuole vivere una serata informale senza spostarsi troppo da Napoli, Salerno o dai comuni dell’Agro.

La presenza dell’area luna park e degli spazi food rende la festa adatta a chi vuole arrivare nel tardo pomeriggio o in serata, mangiare qualcosa sul posto e poi fermarsi per i concerti. L’ingresso gratuito è uno dei punti forti dell’appuntamento, soprattutto in un periodo ricco di eventi in Campania.

Per chi segue le sagre e feste in Campania, la Festa dei Mulini 2026 è una delle proposte da tenere d’occhio nel ponte tra maggio e giugno. Altri appuntamenti simili sono raccolti anche nella sezione dedicata alle sagre e feste in Campania su Napoli da Vivere.

Perché andare alla Festa dei Mulini a Sarno

La Festa dei Mulini funziona perché unisce tre elementi molto cercati dal pubblico campano: musica gratuita, cibo e intrattenimento per famiglie. Non è solo un concerto e non è solo una festa gastronomica: è una serata completa, pensata per chi vuole stare all’aperto, passeggiare tra gli stand e scegliere il momento giusto per fermarsi sotto al palco.

Sarno, in provincia di Salerno, diventa così una meta interessante per una serata diversa durante il ponte del 2 giugno. Una buona idea anche per chi cerca eventi gratuiti e appuntamenti popolari in Campania.

Festa dei Mulini 2026 a Sarno: informazioni utili

Quando: da venerdì 29 maggio a martedì 2 giugno 2026

Dove: Mercato Ortofrutticolo, via San Valentino, Sarno (SA)

Biglietti: ingresso gratuito

Cosa ci sarà: concerti, tribute band, ospiti musicali, food & beverage, gluten free, luna park e intrattenimento

Info: pagina ufficiale Festa dei Mulini / Associazione ETS La Rinascita

© Napoli da Vivere 2026 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.