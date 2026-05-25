Gli scatti a colori di Mimmo Jodice nel Museo di San Gennaro: il miracolo del colore a Napoli

Dal 17 maggio 2026 al 10 gennaio 2027 il Museo del Tesoro di San Gennaro a Napoli ospita “Il colore di Mimmo Jodice”, una mostra dedicata al raro lavoro a colori del grande fotografo napoletano, con oltre quaranta opere ispirate ai capolavori del Seicento napoletano.

A Napoli arriva una mostra molto particolare per chi ama la fotografia, l’arte barocca e i luoghi più preziosi del centro storico. Dal 17 maggio 2026 al 10 gennaio 2027, il Museo del Tesoro di San Gennaro ospita “Il colore di Mimmo Jodice”, esposizione dedicata al raro lavoro a colori del grande fotografo napoletano.

La mostra, curata da Sylvain Bellenger, porta negli spazi del Tesoro di San Gennaro oltre quaranta fotografie, alcune inedite, nate dal dialogo con i grandi capolavori del Seicento napoletano.

Per Napoli è un appuntamento dal forte valore simbolico: Jodice ha raccontato la città con uno sguardo silenzioso, rigoroso e lontano dagli stereotipi. Qui il suo lavoro entra in relazione con uno dei luoghi più intensi della devozione e dell’arte napoletana.

Pubblicità:

La mostra di Mimmo Jodice a Napoli

“Il colore di Mimmo Jodice” racconta una parte meno nota del percorso del fotografo napoletano, conosciuto soprattutto per il suo lavoro in bianco e nero. In questa esposizione, invece, il colore diventa il punto di partenza per rileggere volti, dettagli e frammenti pittorici dei grandi maestri del Barocco.

Il progetto nasce da fotografie realizzate negli anni Ottanta in occasione della storica rassegna “La civiltà del Seicento a Napoli”. I negativi sono stati recuperati e restaurati, restituendo al pubblico un nucleo raro e prezioso della produzione di Jodice.

La mostra si inserisce bene in un percorso più ampio dedicato all’arte a Napoli: chi vuole approfondire il legame con il Seicento può leggere anche il nostro articolo sulle opere di Caravaggio a Napoli, uno degli artisti presenti nell’immaginario visivo richiamato dall’esposizione.

Le rare opere a colori di Mimmo Jodice

Il cuore della mostra è proprio questo: il colore come eccezione nel percorso di Mimmo Jodice. Le fotografie esposte non documentano semplicemente le opere del Seicento, ma isolano particolari, sguardi e dettagli trasformandoli in immagini nuove, sospese tra pittura e fotografia.

Tra i riferimenti figurano capolavori legati a Caravaggio, Jusepe de Ribera, Luca Giordano, Artemisia Gentileschi e altri protagonisti del Barocco. È un modo diverso per guardare l’arte antica: non da lontano, ma entrando dentro i dettagli.

Per chi conosce Jodice soprattutto attraverso le sue fotografie urbane e metafisiche, questa mostra permette di scoprire un capitolo più raro, quasi intimo, del suo lavoro. Un Jodice che osserva la pittura napoletana e la restituisce con il suo linguaggio essenziale.

Jodice al Tesoro di San Gennaro

La scelta del Museo del Tesoro di San Gennaro non è secondaria. Il percorso mette in dialogo la fotografia contemporanea con uno dei patrimoni più importanti della città, tra arte, devozione, storia e memoria collettiva.

L’esposizione accompagna anche una fase di valorizzazione del museo, con i nuovi spazi di accoglienza, la biglietteria con bookshop sotto il portico di piazza Duomo e il nuovo impianto di illuminazione. Il risultato è una visita che unisce mostra temporanea e scoperta del Tesoro.

Il percorso si trova nel cuore del centro storico, accanto al Duomo di Napoli: una posizione perfetta anche per chi vuole costruire una giornata culturale tra via Duomo, via dei Tribunali e gli altri luoghi d’arte della zona.

A Napoli, altre opere e testimonianze del maestro sono visibili anche al Museo e Real Bosco di Capodimonte, che ha dedicato una sala a Mimmo Jodice. Le due visite possono diventare un piccolo itinerario cittadino sulla fotografia contemporanea napoletana.

Mimmo Jodice a Napoli: date, orari e biglietti

Quando: dal 17 maggio 2026 al 10 gennaio 2027

Dove: Museo del Tesoro di San Gennaro, via Duomo 149, Napoli

Orari: tutti i giorni dalle 9:30 alle 18:00, con ultimo ingresso alle 17:00

Biglietti: Tesoro di San Gennaro €14 intero, €10 ridotto, gratuito per minori di 12 anni e categorie previste

Info e biglietti: pagina ufficiale della mostra Il colore di Mimmo Jodice

Informazioni utili: Il colore di Mimmo Jodice Quando: dal 17 maggio 2026 al 10 gennaio 2027

dal 17 maggio 2026 al 10 gennaio 2027 Dove: Museo del Tesoro di San Gennaro, via Duomo 149, Napoli

Museo del Tesoro di San Gennaro, via Duomo 149, Napoli Orari: tutti i giorni 9:30–18:00, ultimo ingresso 17:00

tutti i giorni 9:30–18:00, ultimo ingresso 17:00 Biglietti: €14 intero, €10 ridotto, gratuito per minori di 12 anni Verifica disponibilità e biglietti

© Napoli da Vivere 2026 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.