A Santa Lucia di Serino torna la Sagra della Scarola: sapori luciani e musica dal vivo

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Martedì 26 maggio 2026 torna a Santa Lucia di Serino la XXVII Sagra della Scarola: una serata nel Rione Simeoni tra pizza con la scarola, cucina contadina, musica e tradizioni luciane.

Martedì 26 maggio 2026, dalle ore 20:00, torna al Rione Simeoni di Santa Lucia di Serino, in provincia di Avellino, la XXVII Sagra della Scarola. Una festa popolare molto sentita, dedicata alla cucina contadina luciana e alla tradizionale pizza con la scarola, preparata secondo le ricette del territorio.

XXVII Sagra della Scarola 2026 a Santa Lucia di Serino Quando: martedì 26 maggio 2026, dalle ore 20:00

Dove: Rione Simeoni, Santa Lucia di Serino (AV)

Cosa si mangia: pizza con la scarola, panini, salsiccia e piatto di pasta a fine serata

La Sagra della Scarola di Santa Lucia di Serino è uno di quegli appuntamenti semplici e genuini che raccontano bene l’anima dei piccoli borghi dell’Irpinia: una piazza, gli stand gastronomici, le ricette di casa e una comunità che si ritrova attorno ai sapori della propria storia.

Per chi segue le sagre e feste in Campania, questa è una buona occasione per scoprire una festa meno commerciale e più legata alla tradizione locale, nel cuore della provincia di Avellino.

Cosa si mangia alla Sagra della Scarola

La protagonista della serata sarà naturalmente la scarola, ingrediente povero e prezioso della cucina campana, molto usato nelle preparazioni contadine e nelle ricette di famiglia.

Negli stand gastronomici si potranno trovare:

pizza con la scarola , preparata secondo la tradizione locale;

, preparata secondo la tradizione locale; panini con hamburger ;

; panini con salsiccia ;

; piatto di pasta a fine serata, pensato come momento conviviale per tutti i partecipanti.

La pizza con la scarola è uno dei piatti più riconoscibili della cucina campana: nasce come ricetta semplice, ma porta con sé un gusto pieno, familiare, fatto di verdure, impasto e memoria domestica.

Una festa della tradizione luciana

La Sagra della Scarola si svolge tradizionalmente il martedì dopo la Pentecoste e negli anni è diventata un appuntamento molto atteso del folklore luciano.

La festa richiama le antiche abitudini contadine del territorio, quando i prodotti dell’orto e le preparazioni fatte in casa diventavano occasione di incontro, scambio e partecipazione. Non è solo una serata gastronomica, ma un piccolo rito collettivo che tiene viva l’identità del borgo.

Santa Lucia di Serino è anche un luogo legato alla memoria di San Giuseppe Moscati, attraverso le origini della sua famiglia e la presenza della Casa Museo a lui dedicata: un dettaglio che rende il borgo interessante anche per chi ama scoprire storie e luoghi meno conosciuti dell’Irpinia.

Chi ama le feste popolari dell’area può segnare anche la Sagra della Castagna IGP di Serino, un altro appuntamento molto seguito nella zona.

Musica dal vivo con i Radio Star

La serata sarà accompagnata anche dall’intrattenimento musicale del gruppo Radio Star, per trasformare la sagra in un momento di festa aperto a famiglie, gruppi di amici e visitatori.

L’atmosfera sarà quella tipica delle sagre di paese: tavoli, profumi di cucina, musica, persone che si incontrano e il piacere di passare qualche ora all’aperto in un contesto semplice e accogliente.

Sagra della Scarola 2026: informazioni utili

Quando: martedì 26 maggio 2026, dalle ore 20:00

Dove: Rione Simeoni, Santa Lucia di Serino (AV)

Cosa si mangia: pizza con la scarola, panini con hamburger, panini con salsiccia e piatto di pasta a fine serata

Musica: intrattenimento musicale con il gruppo Radio Star

Biglietti: informazioni non indicate nella fonte ufficiale; consumazioni presso gli stand gastronomici

Info: pagina evento ufficiale su Facebook

Sagra della Scarola 2026 a Santa Lucia di Serino Data: martedì 26 maggio 2026

martedì 26 maggio 2026 Orario: dalle ore 20:00

dalle ore 20:00 Luogo: Rione Simeoni, Santa Lucia di Serino (AV)

Rione Simeoni, Santa Lucia di Serino (AV) Specialità: pizza con la scarola e piatti della tradizione luciana

Vai alla pagina ufficiale dell’evento



Domande frequenti sulla Sagra della Scarola

Quando si svolge la Sagra della Scarola 2026?

La XXVII Sagra della Scarola si svolge martedì 26 maggio 2026, dalle ore 20:00.

Dove si tiene la Sagra della Scarola?

La sagra si tiene al Rione Simeoni di Santa Lucia di Serino, in provincia di Avellino.

Cosa si mangia alla sagra?

Negli stand gastronomici sono previste pizza con la scarola, panini con hamburger, panini con salsiccia e un piatto di pasta a fine serata.

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