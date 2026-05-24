Sagra del Cinghiale Dugenta 2026: date e menu

Ph Facebook Sagra del Cinghiale di Dugenta

Dal 29 maggio al 12 luglio e poi dal 21 agosto al 1 novembre 2026 torna a Dugenta la storica Sagra del Cinghiale: apertura nei weekend, domenica anche a pranzo, menu con piatti tipici

La Sagra del Cinghiale a Dugenta 2026, conosciuta anche come Festa del Cinghiale, torna in provincia di Benevento con una lunga serie di appuntamenti nei fine settimana. L’evento si svolge in località Via Fossi a Dugenta, con apertura di sera il venerdì, il sabato e la domenica, e con la domenica aperta anche a pranzo.

Sagra del Cinghiale a Dugenta 2026: date e orari

La sagra si terrà in due periodi dell’anno: prima tra fine maggio e luglio, poi da fine agosto fino all’autunno.

Primo periodo: dal 29 maggio al 12 luglio 2026

dal 29 maggio al 12 luglio 2026 Secondo periodo: dal 21 agosto al 1 novembre 2026

dal 21 agosto al 1 novembre 2026 Venerdì e sabato: dalle 19:00 alle 23:00

dalle 19:00 alle 23:00 Domenica: dalle 12:00 alle 15:30 e dalle 19:00 alle 23:00

Cosa si mangia alla Sagra del Cinghiale

Il protagonista è naturalmente il cinghiale, servito in diverse preparazioni: primi al ragù, braciata, panini, salumi, porchetta e piatti della tradizione. Le tavolate all’aperto e il servizio in piatti di terracotta rendono l’esperienza molto vicina alle sagre campane di una volta.

Tra i piatti ci sono le pappardelle al ragù di cinghiale, gli strozzapreti, i ravioloni, la fagiolata con cotica e salsiccia, la braciata e i panini con carne o salumi di cinghiale.

Il menu propone diverse soluzioni, dai primi piatti ai panini, fino ai taglieri e alla carne alla brace. I prezzi indicati nella comunicazione dell’evento permettono di scegliere sia una cena completa sia un assaggio più veloce.

Primi piatti – €6,00: pappardelle, strozzapreti, gnocchi, ravioloni al ragù di cinghiale, fagiolata con cotica e salsiccia, strozzapreti in bianco con cinghiale in umido, funghi porcini e olive

pappardelle, strozzapreti, gnocchi, ravioloni al ragù di cinghiale, fagiolata con cotica e salsiccia, strozzapreti in bianco con cinghiale in umido, funghi porcini e olive Tagliere di salumi di cinghiale e formaggio: da €20, €30, €60 o €100

da €20, €30, €60 o €100 Braciata di cinghiale – €15,00: fettine alla griglia, salsicce alla griglia, porchetta e pane

fettine alla griglia, salsicce alla griglia, porchetta e pane Misto di cinghiale – €13,00: fettina alla griglia, salsiccia, salame, prosciutto, formaggio stagionato, contorno e pane

fettina alla griglia, salsiccia, salame, prosciutto, formaggio stagionato, contorno e pane Panini o piatti – €6,00: fettina di cinghiale, salsiccia di cinghiale, prosciutto di cinghiale con formaggio

fettina di cinghiale, salsiccia di cinghiale, prosciutto di cinghiale con formaggio Panino con mortadella di cinghiale – €6,00

Panino con porchetta – €6,00

Contorni – €3,00: melanzane, peperoni o patatine fritte

melanzane, peperoni o patatine fritte Bibite: Coca-Cola €2,00, birra alla spina €3,00, acqua naturale 2 litri €2,00

Come arrivare alla Sagra del Cinghiale a Dugenta

La Sagra del Cinghiale si svolge in località Via Fossi a Dugenta, in provincia di Benevento. La zona è raggiungibile dalla Fondo Valle Isclero: bisogna prendere la prima uscita per Dugenta e seguire poi le indicazioni presenti sul posto.

La posizione è comoda anche per chi arriva dalla provincia di Caserta o da Napoli in auto. Conviene muoversi con un po’ di anticipo nelle serate di maggiore affluenza, soprattutto il sabato e la domenica a pranzo.

Sagra del Cinghiale Dugenta 2026: informazioni utili

Quando: dal 29 maggio al 12 luglio 2026 e dal 21 agosto al 1 novembre 2026

dal 29 maggio al 12 luglio 2026 e dal 21 agosto al 1 novembre 2026 Orari: venerdì e sabato dalle 19:00 alle 23:00; domenica dalle 12:00 alle 15:30 e dalle 19:00 alle 23:00

venerdì e sabato dalle 19:00 alle 23:00; domenica dalle 12:00 alle 15:30 e dalle 19:00 alle 23:00 Dove: località Via Fossi, Dugenta (BN)

località Via Fossi, Dugenta (BN) Menu: piatti a base di cinghiale, primi, braciata, panini, salumi, contorni, vino Aglianico e Falanghina

piatti a base di cinghiale, primi, braciata, panini, salumi, contorni, vino Aglianico e Falanghina Prezzi: primi piatti da €6,00, panini da €6,00, braciata €15,00, misto di cinghiale €13,00

primi piatti da €6,00, panini da €6,00, braciata €15,00, misto di cinghiale €13,00 Info: 0824 978685 – 346 7137213 – 377 4385156 – 349 5593370

Maggiori informazioni: Facebook Sagra del Cinghiale a Dugenta – Sito ufficiale della Sagra del Cinghiale

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