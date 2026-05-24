Cosa fare a Napoli durante la settimana dal 25 al 30 maggio 2026: eventi, mostre e concerti

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Cosa fare a Napoli da lunedì 25 a sabato 30 maggio 2026: gli eventi della settimana tra concerti, teatro, visite guidate, mostre, appuntamenti gratis, famiglie e luoghi da vivere in città e dintorni

Cosa fare a Napoli dal 25 al 30 maggio 2026? Anche dopo il weekend, la città continua a proporre tanti appuntamenti tra musica, teatro, visite guidate, mostre, eventi gratuiti e iniziative per famiglie.

In questa guida trovi una selezione degli eventi a Napoli in settimana, con gli appuntamenti più interessanti da segnare subito e tante altre idee per uscire dal lunedì al sabato.

La settimana dal 25 al 30 maggio 2026 è una di quelle in cui Napoli offre tante strade diverse: si può scegliere una serata a teatro, un concerto, una visita guidata, una mostra o un evento gratuito. Chi cerca un calendario più ampio può consultare anche la sezione dedicata agli eventi a Napoli, mentre per gli appuntamenti a ingresso libero resta utile la pagina degli eventi gratuiti a Napoli.

Teatro e musica a Napoli questa settimana

(In)Visibili mondi: a Napoli il grande cinema d’autore al Maggio dei Monumenti porta in città una sezione speciale dedicata al cinema d’autore, con una retrospettiva su Krzysztof Kieslowski e un workshop con il regista Michelangelo Frammartino.

Polifonie: concerti gratuiti nella Chiesa di San Francesco al Vomero propone anche giovedì 28 maggio 2026 un appuntamento gratuito con musica vocale e strumentale, in via Luca Giordano 2, nel cuore del Vomero.

TrianonDanza 2026 al Teatro Trianon Viviani di Napoli continua fino al 30 maggio con una rassegna dedicata alla danza contemporanea, alle compagnie campane e ai nuovi linguaggi del corpo. I biglietti partono da €5.

“Werther” di Jules Massenet al Teatro di San Carlo porta l’opera al centro della settimana culturale napoletana. Le recite sono previste fino al 26 maggio 2026, con la storica produzione dell’Oper Frankfurt firmata da Willy Decker.

Incontri Jazz nel Monastero delle Trentatré propone un format raccolto nel centro storico di Napoli, tra musica, racconti, materiali audiovisivi e visita a un luogo poco consueto.

Per chi preferisce appuntamenti gratuiti, continuano anche i concerti gratuiti del Conservatorio di San Pietro a Majella alle Gallerie d’Italia e i concerti gratuiti nella Sala Scarlatti del Conservatorio.

Altri appuntamenti musicali da tenere d’occhio sono i Concerti per Federico della Nuova Orchestra Scarlatti, gli incontri nella Casa Museo Murolo al Vomero e la stagione concertistica del Teatro di San Carlo.

Per altre segnalazioni musicali puoi seguire anche la sezione concerti a Napoli.

Tra le cose più interessanti da fare in settimana ci sono le visite legate al Maggio dei Monumenti 2026, che permettono di riscoprire cortili, chiese, aree verdi, monumenti e luoghi meno conosciuti della città.

Le visite guidate alle cave di tufo del Vallone di San Rocco sono una delle proposte più particolari: un itinerario che unisce natura, storia urbana e paesaggio geologico dentro Napoli.

Il Maggio dei Monumenti 2026 a Napoli prosegue fino al 2 giugno 2026 con il programma “Ebbra di luce, folle di colori”, tra itinerari tematici, musica, cinema, teatro, laboratori e aperture straordinarie.

Il Maggio di Pizzofalcone è invece una buona occasione per tornare sulla collina dove affondano le radici più antiche della città, tra passeggiate, incontri e luoghi simbolici di Napoli.

Da segnare anche le visite gratuite a Villa Doria d’Angri, le visite alla Sagrestia del Complesso Monumentale dei Girolamini e la recente riapertura della Biblioteca dei Girolamini.

Tra i luoghi da vivere anche nei giorni feriali ci sono il Cimitero delle Fontanelle, visitabile con prenotazione, il nuovo percorso sui tetti del Duomo di Napoli e le visite serali gratuite a San Giovanni a Carbonara.

Eventi diffusi e cose da fare a Napoli

La settimana è interessante anche per chi vuole vivere Napoli all’aperto, tra mare, eventi diffusi e luoghi che in primavera diventano ancora più piacevoli.

Chi ama la città vista dal mare può seguire anche la Tre Golfi Sailing Week 2026, la grande manifestazione di vela internazionale che anima il Golfo di Napoli e Sorrento fino al 28 maggio 2026.

Per muoversi meglio in città, resta utile anche la novità della Metro Linea 6 con corse fino alle 21 nei giorni feriali, soprattutto per chi vuole raggiungere Fuorigrotta, Chiaia e Piazza Municipio senza usare l’auto.

Eventi per bambini e famiglie a Napoli

Per le famiglie, uno degli appuntamenti del periodo resta nel verde dell’Orto Botanico di Napoli, con spettacoli pensati per bambini e adulti. Fiabe di Primavera nel Real Orto Botanico di Napoli continua fino al 31 maggio 2026 con rappresentazioni teatrali itineranti in uno dei luoghi più piacevoli della città da vivere anche in primavera.

Per altre idee dedicate ai più piccoli puoi consultare la sezione eventi per bambini a Napoli.

Mostre e musei da vedere in settimana

Le mostre sono una delle scelte migliori per chi vuole uscire in settimana senza dipendere troppo dal meteo o dagli orari serali. A Napoli, in questi giorni, ci sono diverse esposizioni importanti tra centro storico, musei e grandi spazi culturali.

OBEY: Power to the Peaceful alle Gallerie d’Italia di Napoli è una delle mostre più attese del mese. Fino al 6 settembre 2026, Palazzo Piacentini ospita le opere di Shepard Fairey, uno dei nomi più riconoscibili della street art internazionale.

Parthenope. La Sirena e la città al MANN è invece una mostra perfetta per chi vuole leggere Napoli attraverso il mito, la storia e l’identità della sua fondazione.

Fino al 31 maggio 2026 continua anche il Comicon Off, il programma diffuso legato al fumetto e alla cultura pop, mentre al Chiostro di Santa Chiara sono esposti alcuni fogli del Codice Atlantico di Leonardo da Vinci.

Tra le altre mostre da considerare ci sono Warhol Vs Banksy a Villa Pignatelli, le nuove sale sull’Ottocento alla Certosa di San Martino, Nicola Samorì a Capodimonte e il percorso permanente con i calchi delle vittime dell’eruzione a Pompei.

Per orientarti tra le esposizioni del mese puoi leggere anche la guida alle mostre a Napoli a maggio 2026 oppure seguire la sezione mostre Napoli.

Altri luoghi sempre validi da visitare

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