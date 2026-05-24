Bandiere Blu Campania 2026: le 20 località e tutte le spiagge premiate

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La Campania conferma anche per il 2026 le sue 20 Bandiere Blu: dal litorale domizio alla Penisola Sorrentina, da Capri alla Costiera Amalfitana fino al Cilento. Ecco l’elenco completo delle località premiate, delle spiagge riconosciute e degli approdi turistici Bandiera Blu.

La Campania conferma 20 Bandiere Blu nel 2026 e si conferma tra le regioni italiane più importanti per qualità del mare, servizi turistici e gestione sostenibile delle località costiere. Il riconoscimento, assegnato dalla Foundation for Environmental Education, premia non solo la qualità delle acque di balneazione, ma anche accoglienza, sicurezza, accessibilità, gestione ambientale e attenzione al territorio.

Per chi sta organizzando una giornata al mare, un weekend o una vacanza estiva, l’elenco delle Bandiere Blu in Campania 2026 diventa una guida utile per scegliere alcune tra le spiagge più belle e meglio attrezzate della regione: dalla provincia di Caserta alla provincia di Napoli, fino al grande patrimonio costiero del Cilento e della provincia di Salerno.

Cosa sono le Bandiere Blu e perché sono importanti

La Bandiera Blu è uno dei riconoscimenti internazionali più conosciuti per le località balneari. Viene assegnata ai comuni che rispettano criteri legati alla qualità delle acque, alla gestione ambientale, ai servizi, alla sicurezza, all’educazione ambientale e alla cura dell’accoglienza turistica.

Non indica soltanto un mare bello o una spiaggia suggestiva: segnala località che hanno lavorato anche su depurazione, pulizia, accessibilità, informazioni ai bagnanti, servizi e sostenibilità. Per questo il riconoscimento è molto seguito da residenti, turisti e famiglie che cercano località affidabili dove trascorrere l’estate.

Bandiere Blu Campania 2026: 20 località premiate

Nel 2026 la Campania mantiene tutte le 20 località Bandiera Blu già riconosciute, senza nuovi ingressi ma anche senza uscite. È un dato importante perché conferma la continuità del lavoro svolto dai territori costieri e rafforza l’immagine della regione come destinazione balneare di qualità.

Le località premiate sono distribuite in tre province:

1 località in provincia di Caserta: Cellole;

Cellole; 5 località in provincia di Napoli: Massa Lubrense, Sorrento, Piano di Sorrento, Vico Equense e Anacapri;

Massa Lubrense, Sorrento, Piano di Sorrento, Vico Equense e Anacapri; 14 località in provincia di Salerno: Positano, Agropoli, Castellabate, Montecorice, San Mauro Cilento, Pollica, Casal Velino, Ascea, Pisciotta, Centola, Camerota, Ispani, Vibonati e Sapri.

Il risultato conferma il peso della Penisola Sorrentina, della Costiera Amalfitana e soprattutto del Cilento, che resta una delle aree più forti della Campania per mare, natura e turismo sostenibile.

Le 20 località Bandiera Blu in Campania nel 2026

Ecco l’elenco completo delle località campane che hanno ottenuto la Bandiera Blu 2026, suddivise per provincia.

Provincia di Caserta

Cellole

Provincia di Napoli

Massa Lubrense

Sorrento

Piano di Sorrento

Vico Equense

Anacapri

Provincia di Salerno

Positano

Agropoli

Castellabate

Montecorice

San Mauro Cilento

Pollica

Casal Velino

Ascea

Pisciotta

Centola

Camerota

Ispani

Vibonati

Sapri

Tutte le spiagge Bandiera Blu 2026 in Campania

Di seguito l’elenco delle spiagge campane premiate con la Bandiera Blu 2026.

Provincia di Caserta

Cellole: Baia Felice, Baia Domizia sud.

Provincia di Napoli

Massa Lubrense: Recommone/Marina del Cantone, Marina di Puolo, Giardino Romantico.

Recommone/Marina del Cantone, Marina di Puolo, Giardino Romantico. Sorrento: Riviera di Massa, San Francesco, Tonnarella, Puolo.

Riviera di Massa, San Francesco, Tonnarella, Puolo. Piano di Sorrento: Marina di Cassano.

Marina di Cassano. Vico Equense: Scoglio Tre Fratelli – Bikini, Scrajo Mare, Capo la Gala, Marina di Seiano Ovest Porto, Marina di Vico, Punta Orlando.

Scoglio Tre Fratelli – Bikini, Scrajo Mare, Capo la Gala, Marina di Seiano Ovest Porto, Marina di Vico, Punta Orlando. Anacapri: Gradola, Grotta Azzurra, Faro Punta Carena.

Provincia di Salerno

Positano: Spiaggia Fornillo, Spiaggia Arienzo, Spiaggia Grande, Spiaggia Laurito.

Spiaggia Fornillo, Spiaggia Arienzo, Spiaggia Grande, Spiaggia Laurito. Agropoli: Torre San Marco, Trentova, Spiaggia Libera Porto, Lungomare San Marco, Licina.

Torre San Marco, Trentova, Spiaggia Libera Porto, Lungomare San Marco, Licina. Castellabate: Lago Tresino, Marina Piccola, Pozzillo-San Marco, Punta Inferno, Baia Ogliastro.

Lago Tresino, Marina Piccola, Pozzillo-San Marco, Punta Inferno, Baia Ogliastro. Montecorice: San Nicola, Baia Arena, Spiaggia Agnone, Spiaggia Capitello.

San Nicola, Baia Arena, Spiaggia Agnone, Spiaggia Capitello. San Mauro Cilento: Mezzatorre.

Mezzatorre. Pollica: Acciaroli, Pioppi.

Acciaroli, Pioppi. Casal Velino: Marina di Casal Velino, Torre Dominella.

Marina di Casal Velino, Torre Dominella. Ascea: Piana di Velia, Torre del Telegrafo, Marina di Ascea.

Piana di Velia, Torre del Telegrafo, Marina di Ascea. Pisciotta: Ficaiola/Torraca/Gabella, Pietracciaio/Fosso della Marina/Marina Acquabianca.

Ficaiola/Torraca/Gabella, Pietracciaio/Fosso della Marina/Marina Acquabianca. Centola: Palinuro Porto/Dune e Saline, Marinella/Baia del Buon Dormire.

Palinuro Porto/Dune e Saline, Marinella/Baia del Buon Dormire. Camerota: Cala Finocchiara, San Domenico-Lentiscelle.

Cala Finocchiara, San Domenico-Lentiscelle. Ispani: Capitello.

Capitello. Vibonati: Torre Villammare, Santa Maria Le Piane, Oliveto.

Torre Villammare, Santa Maria Le Piane, Oliveto. Sapri: Lungomare San Giorgio, Cammarelle.

Bandiere Blu anche agli approdi turistici della Campania

Non solo spiagge: nel 2026 la Campania ottiene anche otto Bandiere Blu per gli approdi turistici, un riconoscimento che valorizza la qualità dei servizi legati alla nautica e alla portualità turistica.

Sudcantieri a Pozzuoli;

a Pozzuoli; Yachting Santa Margherita a Procida;

a Procida; Porto Turistico di Capri a Capri;

a Capri; Marina D’Arechi a Salerno;

a Salerno; Porto Turistico di Agropoli ad Agropoli;

ad Agropoli; Marina di Acciaroli a Pollica;

a Pollica; Porto Turistico di Palinuro a Centola;

a Centola; San Domenico – Porto di Camerota a Marina di Camerota.

Il dato rafforza il ruolo della Campania non solo come meta balneare, ma anche come destinazione nautica e turistica sempre più organizzata.

Perché la Campania resta una meta forte per il turismo balneare

Le Bandiere Blu 2026 raccontano una Campania costiera molto diversa da zona a zona. C’è il litorale domizio con Cellole, ci sono le località della Penisola Sorrentina, c’è Anacapri con alcuni dei panorami più iconici del Mediterraneo, c’è Positano in Costiera Amalfitana e poi c’è il Cilento, che continua a essere una delle aree più premiate della regione.

Per chi cerca spiagge belle in Campania, località con mare pulito, borghi costieri, itinerari estivi e posti da scoprire vicino Napoli, questo elenco offre una base utile per programmare gite, weekend e vacanze durante la bella stagione.

Domande frequenti sulle Bandiere Blu Campania 2026

Quante sono le Bandiere Blu in Campania nel 2026?

Le Bandiere Blu in Campania nel 2026 sono 20, distribuite tra le province di Caserta, Napoli e Salerno.

Qual è la provincia campana con più Bandiere Blu?

La provincia di Salerno è quella con più località premiate: sono 14, molte delle quali si trovano nel Cilento.

Ci sono Bandiere Blu in provincia di Napoli?

Sì. In provincia di Napoli le località Bandiera Blu 2026 sono Massa Lubrense, Sorrento, Piano di Sorrento, Vico Equense e Anacapri.

La Bandiera Blu indica solo mare pulito?

No. La qualità delle acque è fondamentale, ma il riconoscimento valuta anche gestione ambientale, servizi, sicurezza, accessibilità, informazione e sostenibilità del territorio.

Le spiagge più belle di Napoli e della Campania da scoprire su Napoli da Vivere

Di seguito alcuni approfondimenti già pubblicati su Napoli da Vivere sulle spiagge più belle di Napoli e della Campania:

Riepilogo: Bandiere Blu Campania 2026

Riconoscimento Bandiera Blu 2026 Regione Campania Località premiate 20 Province coinvolte Caserta, Napoli, Salerno Provincia con più località Salerno Approdi turistici premiati 8 Zone principali Litorale domizio, Penisola Sorrentina, Capri, Costiera Amalfitana, Cilento

Fonte dati: Programma Bandiera Blu, CNR e FEE Italia.

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