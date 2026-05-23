Terrazze Pietrarsa: aperitivi, cena e pizza vista mare al Museo di Pietrarsa

© Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

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Da venerdì 5 giugno 2026 tornano le aperture serali delle Terrazze Pietrarsa, all’interno del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa.

Una esperienza tra mare, storia e gusto: aperitivi al tramonto, cena al bistrot o pizza in terrazza con vista mozzafiato sul Golfo di Napoli, tra i giardini del museo e gli storici padiglioni ferroviari del sito borbonico.

Aperitivi, bistrot e pizzeria alle Terrazze Pietrarsa

Alle Terrazze Pietrarsa è possibile scegliere tra aperitivo, cena al bistrot o pizzeria. Il bistrot e la pizzeria propongono prodotti tipici del territorio, con piatti legati alla tradizione.

Durante l’estate sono previsti anche eventi e appuntamenti serali con intrattenimento musicale, performance teatrali e appuntamenti culturali.

Anche il museo sarà visitabile di sera

Oltre alla serata in terrazza, è possibile visitare anche la collezione del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, con i suoi padiglioni espositivi aperti fino a tarda sera.

Le Terrazze Pietrarsa saranno aperte da venerdì 5 giugno 2026, dal mercoledì alla domenica.

Gli orari saranno:

Mercoledì e giovedì: dalle 18:00 alle 23:00, ultimo ingresso alle 22:00

dalle 18:00 alle 23:00, ultimo ingresso alle 22:00 ⁠Venerdì e sabato: dalle 18:00 alle 01:00, ultimo ingresso entro le 24:00

dalle 18:00 alle 01:00, ultimo ingresso entro le 24:00 ⁠Domenica: dalle 18:00 alle 24:00, ultimo ingresso alle 23:00

L’ingresso serale per accedere al museo e alla zona aperitivi costa €1 a persona e per chi prenota in anticipo al Bistrot o alla Pizzeria, l’ingresso al sito sarà omaggiato.

Nuovi orari del Museo di Pietrarsa

Dal 5 giugno 2026 cambia anche l’orario di visita diurno del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa: il museo sarà aperto dal martedì alla domenica, dalle 9:30 alle 18:00.

Terrazze Pietrarsa 2026: informazioni utili ⁠ Quando : da venerdì 5 giugno 2026, dal mercoledì alla domenica

: da venerdì 5 giugno 2026, dal mercoledì alla domenica Dove : Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, Via Pietrarsa 15A, Napoli

: Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, Via Pietrarsa 15A, Napoli Orari serali : mercoledì e giovedì 18:00-23:00; venerdì e sabato 18:00-01:00; domenica 18:00-24:00

: mercoledì e giovedì 18:00-23:00; venerdì e sabato 18:00-01:00; domenica 18:00-24:00 ⁠ Ingresso : €1 a persona

: €1 a persona ⁠ Consumazione minima : €9,00 in terrazza

: €9,00 in terrazza ⁠ ⁠ Bistrot e pizzeria : ingresso omaggiato con prenotazione anticipata

: ingresso omaggiato con prenotazione anticipata ⁠ ⁠Prenotazioni: WhatsApp 335 6422368 Prenota il tuo tavolo

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