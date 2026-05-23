Terrazze Pietrarsa: aperitivi, cena e pizza vista mare al Museo di Pietrarsa

ADV – Contenuto sponsorizzato. Questo articolo è una comunicazione commerciale realizzata in collaborazione con Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa
Da venerdì 5 giugno 2026 tornano le aperture serali delle Terrazze Pietrarsa, all’interno del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa.
Una esperienza tra mare, storia e gusto: aperitivi al tramonto, cena al bistrot o pizza in terrazza con vista mozzafiato sul Golfo di Napoli, tra i giardini del museo e gli storici padiglioni ferroviari del sito borbonico.
Aperitivi, bistrot e pizzeria alle Terrazze Pietrarsa
Alle Terrazze Pietrarsa è possibile scegliere tra aperitivo, cena al bistrot o pizzeria. Il bistrot e la pizzeria propongono prodotti tipici del territorio, con piatti legati alla tradizione.
Durante l’estate sono previsti anche eventi e appuntamenti serali con intrattenimento musicale, performance teatrali e appuntamenti culturali.
Anche il museo sarà visitabile di sera
Oltre alla serata in terrazza, è possibile visitare anche la collezione del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, con i suoi padiglioni espositivi aperti fino a tarda sera.
Le Terrazze Pietrarsa saranno aperte da venerdì 5 giugno 2026, dal mercoledì alla domenica.
Gli orari saranno:
- Mercoledì e giovedì: dalle 18:00 alle 23:00, ultimo ingresso alle 22:00
- Venerdì e sabato: dalle 18:00 alle 01:00, ultimo ingresso entro le 24:00
- Domenica: dalle 18:00 alle 24:00, ultimo ingresso alle 23:00
L’ingresso serale per accedere al museo e alla zona aperitivi costa €1 a persona e per chi prenota in anticipo al Bistrot o alla Pizzeria, l’ingresso al sito sarà omaggiato.
Nuovi orari del Museo di Pietrarsa
Dal 5 giugno 2026 cambia anche l’orario di visita diurno del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa: il museo sarà aperto dal martedì alla domenica, dalle 9:30 alle 18:00.
Terrazze Pietrarsa 2026: informazioni utili
- Quando: da venerdì 5 giugno 2026, dal mercoledì alla domenica
- Dove: Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, Via Pietrarsa 15A, Napoli
- Orari serali: mercoledì e giovedì 18:00-23:00; venerdì e sabato 18:00-01:00; domenica 18:00-24:00
- Ingresso: €1 a persona
- Consumazione minima: €9,00 in terrazza
- Bistrot e pizzeria: ingresso omaggiato con prenotazione anticipata
- Prenotazioni: WhatsApp 335 6422368
Contenuto sponsorizzato #adv con Museo di Pietrarsa