Sagra della Pancetta, Fave e Pecorino ad Airola (BN)

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Sabato 23 e domenica 24 maggio 2026 torna ad Airola la Sagra Pancetta, Fave e Pecorino: due giorni nel Sannio tra stand gastronomici, musica, area camper, animazione e una visita guidata al Convento dei Frati Minori.

La Sagra Pancetta, Fave e Pecorino 2026 ad Airola si terrà sabato 23 e domenica 24 maggio 2026 nel piazzale antistante il Convento dei Frati Minori di San Pasquale, ad Airola, in provincia di Benevento.

Una festa sarrivata alla 16ª edizione, pensata per chi vuole passare una serata all’aperto tra sapori locali, musica e buona compagnia. Gli stand gastronomici apriranno alle 19:30, mentre domenica sarà possibile partecipare anche a pranzo.

Programma della Sagra Pancetta Fave e Pecorino

La sagra è organizzata dall’Associazione “San Pasquale” e dal Convento della SS. Concezione, con il patrocinio del Comune di Airola. Il cuore della festa sarà il piazzale del Convento dei Frati Minori, luogo molto legato alla comunità locale.

Il programma unisce gastronomia, musica e momenti di socialità. Gli stand saranno aperti sabato 23 maggio dalle 19:30 e domenica 24 maggio anche a pranzo, oltre che in serata.

Sabato 23 maggio 2026: apertura stand gastronomici dalle 19:30 e musica con l’Orchestra Spettacolo “Cuori Danzanti”.

apertura stand gastronomici dalle 19:30 e musica con l’Orchestra Spettacolo “Cuori Danzanti”. Domenica 24 maggio 2026: apertura anche a pranzo, visita guidata al Convento nella mattinata e musica con Pietro Vox in serata.

apertura anche a pranzo, visita guidata al Convento nella mattinata e musica con Pietro Vox in serata. Area camper: prevista area di sosta sorvegliata in Piazza Caduti di Nassiriya.

Pancetta, fave e pecorino: i sapori del Sannio

Il nome racconta già lo spirito della festa: pancetta, fave e pecorino, tre prodotti semplici che richiamano la cucina contadina e le tavolate di primavera. Accanto ai piatti legati ai prodotti principali, gli stand proporranno sapori della tradizione locale. Il bello di questo tipo di appuntamenti è proprio l’atmosfera: famiglie, gruppi di amici, camperisti e visitatori che arrivano dai paesi vicini per una serata nel cuore del Sannio.

Visita guidata al Convento di San Pasquale

Domenica 24 maggio, nella mattinata, l’Associazione “San Pasquale” curerà anche una visita guidata alla Chiesa e al Convento dei Frati Minori. È un dettaglio interessante perché trasforma la sagra in qualcosa di più completo: non solo cibo, ma anche scoperta del luogo che ospita la festa.

Informazioni sulla Sagra Pancetta, Fave e Pecorino 2026 Quando: sabato 23 e domenica 24 maggio 2026

sabato 23 e domenica 24 maggio 2026 Dove: Convento dei Frati Minori di San Pasquale, Airola (BN)

Convento dei Frati Minori di San Pasquale, Airola (BN) Orari: stand dalle 19:30; domenica anche a pranzo

stand dalle 19:30; domenica anche a pranzo Info: Maggiori informazioni – Associazione “San Pasquale” Vai alla pagina ufficiale



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