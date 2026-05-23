Musica al Tramonto 2026 a Pimonte: concerti gratuiti con vista sul Golfo di Napoli

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Dal 23 maggio al 9 agosto 2026 torna Musica al Tramonto a Pimonte: 14 concerti gratuiti alla Croce di Monte Pendolo, sui Monti Lattari, tra panorama, natura e musica dal vivo.

Dal sabato 23 maggio a domenica 9 agosto 2026 torna Musica al Tramonto a Pimonte, la rassegna gratuita che porta la musica dal vivo alla Croce di Monte Pendolo, uno dei punti panoramici più belli dei Monti Lattari.

L’evento propone 14 appuntamenti gratuiti tra maggio, giugno, luglio e agosto, con concerti acustici al tramonto tra pianoforte, sax, arpa, archi, chitarra, flauto, tromba e violino. Un modo semplice e suggestivo per vivere una sera d’estate in Campania, lontano dal caos e con una vista che abbraccia Vesuvio, Golfo di Napoli, Ischia e Procida.

Musica al Tramonto a Pimonte sui Monti Lattari

Musica al Tramonto 2026 si svolge alla Croce di Monte Pendolo, a Pimonte, in provincia di Napoli, a circa 618 metri di altitudine. La zona si raggiunge dal centro del paese ed è vicina all’Infopoint del Comune.

Il fascino dell’evento sta proprio nel luogo: non un teatro tradizionale, ma uno spazio naturale dove il concerto arriva mentre cambia la luce del giorno. Chi cerca altri appuntamenti simili può seguire anche la nostra selezione di eventi a Napoli e in Campania e gli aggiornamenti sui eventi gratuiti a Napoli e dintorni.

In zona è presente anche un punto ristoro, utile per vivere la serata con più calma prima dell’inizio della musica. Il consiglio pratico è arrivare con un po’ di anticipo, soprattutto nelle date più richieste, perché l’accesso all’area prevede parcheggio, navetta o breve tratto a piedi.

Programma Musica al Tramonto 2026

Il calendario di Musica al Tramonto a Pimonte comprende 14 concerti gratuiti dal 23 maggio al 9 agosto 2026. Ogni data propone una formazione diversa, con un programma pensato per valorizzare strumenti acustici e atmosfere intime.

Sabato 23 maggio 2026 – Gerardo Di Nola & Mario Coppola, duo piano e sax

– Gerardo Di Nola & Mario Coppola, duo piano e sax Domenica 31 maggio 2026 – Francesco Ruocco & Gigi Patierno, duo piano e sax / flauto armonica

– Francesco Ruocco & Gigi Patierno, duo piano e sax / flauto armonica Sabato 6 giugno 2026 – Gianluca Marino & Alfredo Intagliato, duo chitarra e sax

– Gianluca Marino & Alfredo Intagliato, duo chitarra e sax Sabato 13 giugno 2026 – Eugenio Solla & Alfredo Iovine, duo piano e sax

– Eugenio Solla & Alfredo Iovine, duo piano e sax Domenica 14 giugno 2026 – Gianluca Rovinello, arpa

– Gianluca Rovinello, arpa Sabato 20 giugno 2026 – Francesco Ruocco, pianoforte

– Francesco Ruocco, pianoforte Domenica 28 giugno 2026 – Elek3 Strings, trio d’archi

– Elek3 Strings, trio d’archi Sabato 4 luglio 2026 – Emanuele Gentile & Giovanni Sanarico, duo piano e violoncello

– Emanuele Gentile & Giovanni Sanarico, duo piano e violoncello Domenica 5 luglio 2026 – Sossio Arciprete & Vincenzo Laudiero, duo chitarra e flauto

– Sossio Arciprete & Vincenzo Laudiero, duo chitarra e flauto Domenica 12 luglio 2026 – Evo Strings, trio d’archi

– Evo Strings, trio d’archi Sabato 18 luglio 2026 – Catello Saggese & Giuseppe Alfano, duo piano e tromba

– Catello Saggese & Giuseppe Alfano, duo piano e tromba Domenica 26 luglio 2026 – Antonio Onorato & Gianni D’Argenzio, duo chitarra e sax

– Antonio Onorato & Gianni D’Argenzio, duo chitarra e sax Sabato 1 agosto 2026 – Daniele Magnete & Antonio Mazza, duo piano e violino

– Daniele Magnete & Antonio Mazza, duo piano e violino Domenica 9 agosto 2026 – Gianni Fusco, sax

Per chi ama i concerti all’aperto, questa rassegna può diventare anche una piccola gita serale sui Monti Lattari. Sullo stesso filone, può essere utile seguire anche gli aggiornamenti sui concerti e spettacoli gratuiti in Campania.

Come arrivare alla Croce di Monte Pendolo

L’area dei concerti si raggiunge partendo dal centro di Pimonte. Chi arriva in auto può parcheggiare nelle aree indicate e poi proseguire a piedi oppure usare la navetta quando disponibile.

Parcheggio zona Belvedere: da qui si raggiunge la Croce di Monte Pendolo con un sentiero di circa 10 minuti a piedi.

da qui si raggiunge la Croce di Monte Pendolo con un sentiero di circa 10 minuti a piedi. Parcheggio zona Piazza Roma: da Piazza Roma è previsto il servizio navetta, seguito da un breve tratto pedonale di circa 4 minuti.

da Piazza Roma è previsto il servizio navetta, seguito da un breve tratto pedonale di circa 4 minuti. Arrivo a piedi: per chi vuole camminare, sono indicati anche percorsi pedonali dal centro di Pimonte verso la Croce.

La navetta parte da Piazza Roma e prevede un contributo minimo volontario di €1,50 a persona per tratta. Sul sito ufficiale viene indicata l’attivazione del servizio da circa un’ora prima dell’inizio e fino a circa un’ora dopo la fine dell’evento.

Essendo un’area collinare, meglio scegliere scarpe comode e portare con sé una giacca leggera: anche in estate, al tramonto, sui Monti Lattari l’aria può essere più fresca rispetto alla costa.

Musica al Tramonto Pimonte: info utili

Musica al Tramonto 2026 a Pimonte è un evento gratuito, ma l’accesso richiede la prenotazione obbligatoria. La prenotazione genera il biglietto da presentare all’ingresso.

Prima di partire è consigliabile controllare sempre la pagina ufficiale, perché gli eventi all’aperto possono essere condizionati dal meteo e dalle esigenze organizzative legate alla zona panoramica.

Informazioni e prenotazioni: Musica al Tramonto 2026 Quando: dal 23 maggio al 9 agosto 2026

dal 23 maggio al 9 agosto 2026 Dove: Croce di Monte Pendolo, Pimonte, Monti Lattari

Croce di Monte Pendolo, Pimonte, Monti Lattari Biglietti: ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria Come arrivare: parcheggi a Pimonte, navetta da Piazza Roma e breve tratto a piedi

Vai alla pagina ufficiale



Musica al Tramonto 2026 a Pimonte: recap

Quando: da sabato 23 maggio a domenica 9 agosto 2026, con 14 concerti in calendario.

Dove: Croce di Monte Pendolo, Pimonte, sui Monti Lattari, in provincia di Napoli.

Biglietti: ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria tramite sito ufficiale / Eventbrite.

Info: prenotazioni e maggiori informazioni sul sito ufficiale.

Domande frequenti su Musica al Tramonto a Pimonte

Musica al Tramonto a Pimonte è gratis?

Sì, i concerti sono gratuiti. Per accedere è però necessaria la prenotazione obbligatoria tramite il sito ufficiale dell’evento.

Dove si tengono i concerti?

I concerti si tengono alla Croce di Monte Pendolo, a Pimonte, sui Monti Lattari, in una zona panoramica con vista sul Vesuvio e sul Golfo di Napoli.

Come si raggiunge l’area dei concerti?

Si può parcheggiare in zona Belvedere e proseguire a piedi per circa 10 minuti, oppure parcheggiare in zona Piazza Roma e usare la navetta fino al tratto pedonale finale.

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