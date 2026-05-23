Weekend in Campania: sagre, mostre, visite e borghi da scoprire dal 21 al 24 maggio 2026

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Eventi in Campania questo weekend dal 21 al 24 maggio 2026: sagre, feste popolari, visite guidate, concerti, mostre e idee per una gita fuori Napoli

Cerchi eventi in Campania questo weekend? Da giovedì 21 a domenica 24 maggio 2026 ci sono tante idee per uscire fuori Napoli: sagre, feste del gusto, visite guidate, archeologia, concerti, spettacoli e appuntamenti nei borghi della regione.

In questa guida trovi una selezione di cose da fare in Campania nel weekend, organizzata per tema, così puoi scegliere rapidamente l’evento più adatto: una sagra per mangiare bene, una visita culturale, una serata a teatro o una gita tra mare, borghi e siti archeologici.

Prima di partire, consigliamo sempre di verificare eventuali aggiornamenti sui canali ufficiali degli organizzatori, soprattutto per gli appuntamenti all’aperto o legati al meteo.

Eventi in Campania questo weekend: la sintesi

Il weekend dal 21 al 24 maggio 2026 è ricco di appuntamenti per chi vuole muoversi in Campania. Si può scegliere tra sagre in provincia di Avellino, Salerno e Benevento, visite nei siti archeologici vesuviani, rassegne teatrali, concerti panoramici e mostre da vedere con più calma.

Per chi resta in città, resta utile anche la guida dedicata a cosa fare nel weekend a Napoli. Qui, invece, ci concentriamo sugli appuntamenti fuori città e sulle idee più interessanti in Campania.

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Sagre e feste in Campania nel weekend

Tra gli eventi in Campania questo weekend ci sono molte feste popolari e appuntamenti gastronomici. È il momento giusto per scoprire borghi e paesi della regione, soprattutto se cerchi una serata semplice tra buon cibo, musica e tradizioni locali.

Festa della Zeppola di Montoro 2026

A Sant’Eustachio di Montoro, in provincia di Avellino, torna la Festa della Zeppola di Montoro, in programma nei weekend del 24 e 25 maggio, 30 e 31 maggio, 1 e 2 giugno 2026 presso il Parco del Sole.

La protagonista è la zeppola preparata a mano, proposta in più versioni: classica, con Nutella e con crema. Non mancano panini con salsiccia alla brace, pizza cotta a legna, vino locale, bibite e musica. Una festa adatta a chi vuole organizzare una gita nell’Avellinese senza rinunciare al clima popolare delle sagre campane. Leggi l’articolo sulla Festa della Zeppola di Montoro

Birra in Villa 2026 a Castel San Giorgio

Da sabato 23 a lunedì 25 maggio 2026, a Villa Calvanese, nella frazione Lanzara di Castel San Giorgio, in provincia di Salerno, torna Birra in Villa 2026, uno degli appuntamenti più attesi per chi segue il mondo della birra artigianale campana.

Nel programma ci sono 12 birrifici artigianali, tante birre da degustare, musica e un’atmosfera da festa all’aperto in una villa settecentesca. È una buona scelta per chi cerca una serata diversa nel Salernitano, tra gusto e convivialità. Scopri Birra in Villa 2026

Sagra del Catanazzo a Giovi di Salerno

Da venerdì 22 a domenica 24 maggio 2026, a Giovi di Salerno, si tiene la 34ª Sagra del Catanazzo, una festa dedicata a uno dei piatti più particolari della cucina popolare locale.

Il catanazzo è un piatto povero e saporito preparato con trippa, piselli e pomodorini, servito con pane casareccio. Durante la sagra si trovano anche altri piatti tipici della zona, in un contesto di festa semplice e molto legato alla tradizione. Leggi il programma della Sagra del Catanazzo

Sagra della Polpetta di Limatola

A Limatola, in provincia di Benevento, continua la Sagra della Polpetta, che anima il centro cittadino e piazza San Biagio anche nel weekend del 22, 23 e 24 maggio 2026.

È una festa ideale per chi vuole spostarsi verso il Sannio e unire una passeggiata in paese a una serata di gusto. Il formato è quello classico delle sagre campane: stand gastronomici, piatti popolari e clima familiare. Leggi il programma della Sagra della Polpetta di Limatola

Per altre idee simili puoi consultare anche la nostra sezione dedicata alle sagre e feste in Campania, aggiornata con appuntamenti nei borghi, feste popolari e mercatini.

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Chi preferisce un weekend tra cultura, natura e luoghi storici può scegliere tra visite gratuite, itinerari nelle ville vesuviane, aperture serali nei musei e percorsi nei siti archeologici della Campania.

Itinerari Vesuviani nelle ville del Miglio d’Oro

Fino a domenica 7 giugno 2026, la Fondazione Ente Ville Vesuviane propone la 37ª edizione degli Itinerari Vesuviani, un programma di visite guidate gratuite lungo il territorio del Miglio d’Oro.

Gli itinerari permettono di scoprire ville, paesaggi e testimonianze storiche nate lungo l’antica via Regia delle Calabrie. La partecipazione è gratuita, ma con prenotazione obbligatoria. Scopri gli Itinerari Vesuviani 2026

Notte Europea dei Musei 2026 a Ercolano

Sabato 23 maggio 2026, il Parco Archeologico di Ercolano partecipa alla Notte Europea dei Musei 2026 con apertura serale dalle 20:00 alle 24:00 e ingresso alla tariffa simbolica di €1.

Il programma prevede visite guidate, narrazione mitologica, poesia contemporanea e attività didattiche. È una delle occasioni più interessanti del weekend per vivere Ercolano di sera, con un’atmosfera molto diversa dalla visita diurna. Leggi il programma della Notte Europea dei Musei a Ercolano

Tre Golfi Sailing Week 2026 nel Golfo di Napoli

Fino a giovedì 28 maggio 2026, il Golfo di Napoli e Sorrento ospita la Tre Golfi Sailing Week 2026, con la grande vela internazionale tra Campionato del Mondo ORC, Regata dei Tre Golfi e Campionato Europeo IMA Maxi.

Anche senza partecipare direttamente agli eventi sportivi, vedere le barche in mare può diventare una bella occasione per passeggiare sul lungomare, fermarsi in Costiera o programmare una giornata tra Napoli e Sorrento. Leggi l’articolo sulla Tre Golfi Sailing Week 2026

Raccontare i cantieri nel Parco Archeologico di Pompei

Ogni giovedì, fino al 23 luglio 2026, il Parco Archeologico di Pompei propone Raccontare i cantieri, un ciclo di visite dedicate ai cantieri di manutenzione, restauro e valorizzazione attivi tra Pompei, Torre Annunziata e Castellammare di Stabia.

È un modo diverso per guardare i siti archeologici vesuviani: non solo come luoghi da visitare, ma come patrimoni vivi, con lavori continui di tutela e ricerca. Scopri le visite ai cantieri del Parco Archeologico di Pompei

Maggio della Cultura 2026 a Vico Equense

Fino a domenica 31 maggio 2026, a Vico Equense, in Costiera Sorrentina, continua il Maggio della Cultura 2026, con incontri, visite guidate, mostre, concerti, attività per bambini e aperture dei musei cittadini nel weekend.

È una soluzione comoda per chi vuole costruire una gita completa: passeggiata nel centro, panorama sul mare, appuntamento culturale e magari una sosta gastronomica in zona. Leggi il programma di Maggio della Cultura a Vico Equense

Secrets of Piano di Sorrento

A Piano di Sorrento, fino al 31 ottobre 2026, proseguono le escursioni gratuite di Secrets of Piano di Sorrento. I percorsi raccontano la città attraverso itinerari dedicati al mare, al centro storico e ai colli.

Il tour del sabato parte alle 17:00 ed è una buona idea per chi cerca una passeggiata più lenta, lontana dai circuiti più affollati della Costiera. Scopri le escursioni gratuite a Piano di Sorrento

Close-up Cantieri al Parco Archeologico di Ercolano

Al Parco Archeologico di Ercolano continua Close-up Cantieri, il progetto che consente di accedere ad alcune aree di scavo, restauro e manutenzione comprese nel biglietto d’ingresso.

Per chi ha già visitato Ercolano, è un’occasione interessante per tornare con uno sguardo nuovo e capire meglio cosa accade dietro il lavoro quotidiano di conservazione del sito. Leggi come partecipare a Close-up Cantieri a Ercolano

Visite ai cantieri di Oplontis

Ogni giovedì mattina, a Oplontis, Torre Annunziata, si possono visitare i cantieri di scavo e restauro della Villa di Poppea, accompagnati dal personale del Parco.

È una visita da segnare se si vuole scoprire l’area archeologica vesuviana oltre Pompei, entrando in un luogo meno affollato ma molto importante per la storia romana in Campania. Approfondisci le visite guidate ai cantieri di Oplontis

Per altri itinerari, tour e luoghi da scoprire, puoi seguire anche la sezione dedicata alle visite guidate a Napoli, con appuntamenti aggiornati durante l’anno.

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Concerti e spettacoli in Campania

Nel weekend non mancano musica e spettacoli, con proposte molto diverse tra loro: teatro nei luoghi archeologici, esperienze immersive in reggia e concerti gratuiti in Costiera Amalfitana.

Pompeii Theatrum Mundi 2026 a Pompei

Al Teatro Grande del Parco Archeologico di Pompei torna Pompeii Theatrum Mundi 2026, la rassegna che porta il teatro sotto le stelle in uno dei luoghi più suggestivi della Campania.

È uno degli appuntamenti culturali più forti della stagione, soprattutto per chi vuole unire spettacolo, archeologia e una serata fuori dal solito circuito urbano. Scopri il programma di Pompeii Theatrum Mundi 2026

Soirée in Reggia alla Reggia di Portici

Sabato 23 maggio 2026, la Reggia di Portici ospita Soirée in Reggia, esperienza teatrale itinerante ispirata alle atmosfere Regency, con attori, musica dal vivo e Gran Ballo finale.

L’evento è pensato come un percorso immersivo, più vicino a una serata-spettacolo che a una semplice visita. Può essere una buona idea per chi cerca un appuntamento scenografico e diverso nel Vesuviano. Leggi l’articolo su Soirée in Reggia alla Reggia di Portici

I Suoni degli Dei a Praiano

A Praiano, in Costiera Amalfitana, continua la rassegna I Suoni degli Dei, con concerti gratuiti sul Sentiero degli Dei. Gli appuntamenti si svolgono il sabato mattina alle 11:00, in luoghi panoramici della costa.

È una proposta perfetta per chi vuole trasformare il concerto in una piccola esperienza di viaggio, tra musica, trekking leggero e paesaggi della Costiera. Leggi il programma dei Suoni degli Dei a Praiano

Jazz & Baccalà a Somma Vesuviana

A Somma Vesuviana continua Jazz & Baccalà, la rassegna del Teatro Summarte che abbina concerto jazz e degustazione di piatti a base di baccalà.

Il format è raccolto e piacevole, adatto a chi cerca una serata meno caotica rispetto alle grandi feste di piazza, con musica dal vivo e cucina tradizionale. Leggi il programma di Jazz & Baccalà

Se cerchi altri appuntamenti musicali, puoi seguire anche gli aggiornamenti sui concerti in Campania, con eventi gratuiti, rassegne e spettacoli nei luoghi più belli della regione.

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Mostre e luoghi d’arte da vedere

Il weekend può essere anche l’occasione per recuperare una mostra o una visita culturale da fare senza fretta. Tra Pompei, Napoli e i principali luoghi d’arte della regione, ci sono percorsi interessanti anche per chi preferisce evitare sagre e piazze affollate.

I calchi delle vittime dell’eruzione a Pompei

Alla Palestra Grande del Parco Archeologico di Pompei è aperto il nuovo percorso museale permanente dedicato ai calchi delle vittime dell’eruzione del 79 d.C..

L’allestimento permette di vedere da vicino una delle testimonianze più forti della storia di Pompei. È una visita intensa, da affrontare con il giusto tempo, soprattutto se si vuole approfondire il rapporto tra archeologia, memoria e vita quotidiana dell’antica città. Scopri la nuova mostra sui calchi esposti a Pompei

Per chi vuole restare in città, abbiamo raccolto anche le mostre a Napoli da vedere nel mese di maggio 2026, con diversi appuntamenti utili per organizzare una giornata tra musei e spazi culturali.

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Altre idee per una gita fuori Napoli

Se vuoi usare il weekend per una gita più libera, puoi costruire la giornata intorno a un borgo, a una tappa gastronomica o a un luogo da scoprire con calma. Qui trovi alcuni contenuti utili di Napoli da Vivere per organizzarti meglio.

Da segnare per giugno: Festa a Vico 2026

Non è un evento di questo weekend, ma vale la pena segnarlo in agenda: da domenica 14 a mercoledì 17 giugno 2026 torna a Vico Equense Festa a Vico, il grande evento gastronomico ideato dallo chef Gennaro Esposito.

Quattro giorni dedicati alla cucina, alla solidarietà e al lavoro degli chef, in uno degli appuntamenti gastronomici più attesi della Costiera Sorrentina. Leggi le prime anticipazioni su Festa a Vico 2026

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Eventi in Campania questo weekend: info utili

Quando: da giovedì 21 a domenica 24 maggio 2026

da giovedì 21 a domenica 24 maggio 2026 Dove: Napoli, provincia di Napoli e diverse località della Campania, tra cui Montoro, Castel San Giorgio, Giovi di Salerno, Limatola, Pompei, Ercolano, Oplontis, Vico Equense, Piano di Sorrento e Praiano

Napoli, provincia di Napoli e diverse località della Campania, tra cui Montoro, Castel San Giorgio, Giovi di Salerno, Limatola, Pompei, Ercolano, Oplontis, Vico Equense, Piano di Sorrento e Praiano Biglietti: eventi gratuiti e a pagamento, in base ai singoli appuntamenti

eventi gratuiti e a pagamento, in base ai singoli appuntamenti Info: consulta gli approfondimenti linkati nell’articolo per programmi, prenotazioni, orari aggiornati e modalità di partecipazione

Organizza il weekend in Campania Date: da giovedì 21 a domenica 24 maggio 2026

da giovedì 21 a domenica 24 maggio 2026 Tipologie: sagre, visite guidate, spettacoli, mostre, concerti e gite fuori Napoli

sagre, visite guidate, spettacoli, mostre, concerti e gite fuori Napoli Consiglio: controlla sempre orari, prenotazioni e possibili variazioni prima di partire

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Domande frequenti sugli eventi in Campania nel weekend

Quali sono gli eventi in Campania questo weekend?

Dal 21 al 24 maggio 2026 ci sono sagre, feste popolari, visite guidate, concerti, spettacoli e mostre tra Montoro, Castel San Giorgio, Salerno, Limatola, Pompei, Ercolano, Vico Equense, Piano di Sorrento e Praiano.

Ci sono eventi gratuiti in Campania nel weekend?

Sì, tra gli appuntamenti segnalati ci sono visite guidate gratuite, concerti gratuiti e iniziative culturali con ingresso libero o a tariffa simbolica. Per ogni evento è consigliato verificare prenotazioni e disponibilità.

Dove andare fuori Napoli nel weekend?

Per una gita fuori Napoli si possono scegliere il Miglio d’Oro con le Ville Vesuviane, Pompei, Ercolano, la Costiera Sorrentina, Praiano, Limatola, Montoro e il Salernitano, in base al tipo di evento preferito.

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