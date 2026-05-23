Beats of Pompeii 2026: i grandi concerti tornano nell’Anfiteatro degli Scavi

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Dal 24 giugno al 27 luglio 2026 torna B.O.P. – Beats of Pompeii 2026, la rassegna di concerti nell’Anfiteatro degli Scavi di Pompei con artisti italiani e internazionali. Un mese di musica dal vivo in uno dei luoghi più suggestivi della Campania.

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Biglietti Beats of Pompeii 2026 Alcune date risultano già sold out o non disponibili: verifica subito i biglietti per i concerti all’Anfiteatro degli Scavi di Pompei.

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Dal 24 giugno al 27 luglio 2026 l’Anfiteatro degli Scavi di Pompei diventa uno dei palcoscenici più affascinanti dell’estate in Campania con B.O.P. – Beats of Pompeii 2026, la rassegna che porta la grande musica dal vivo nel cuore del Parco Archeologico di Pompei.

In programma ci sono concerti di artisti italiani e internazionali, tra rock, pop, jazz, cantautorato, progressive, musica sinfonica e grandi nomi della scena mondiale. La particolarità è evidente: qui non si va solo a un concerto, ma si entra in un luogo antico, potente e riconoscibile in tutto il mondo.

Per chi cerca concerti a Pompei nell’estate 2026, Beats of Pompeii è uno degli appuntamenti da segnare subito. E per alcune date la disponibilità può cambiare rapidamente, soprattutto per gli artisti più richiesti.

Perché andare a Beats of Pompeii 2026

Beats of Pompeii 2026 non è una semplice rassegna musicale estiva. Il valore dell’evento sta nell’incontro tra concerto, archeologia e atmosfera serale: l’Anfiteatro degli Scavi di Pompei offre un contesto che cambia completamente il modo di vivere la musica dal vivo.

È una scelta perfetta per chi vuole regalarsi una serata diversa dal solito, per chi segue uno degli artisti in programma e per chi cerca un evento forte da vivere anche come esperienza turistica. Pompei, in estate, ha già un fascino speciale; ascoltare musica dal vivo dentro l’area archeologica aggiunge un livello emotivo in più.

La rassegna conferma anche una tendenza ormai chiara: i grandi siti culturali della Campania stanno diventando luoghi vivi, da attraversare non solo di giorno, ma anche di sera, tra spettacoli, visite e nuove occasioni di scoperta.

Se vuoi scoprire anche com’era stata la precedente edizione, puoi leggere il nostro approfondimento su Beats of Pompeii 2025 a Pompei.

Beats of Pompeii 2026: programma e artisti

Il calendario di B.O.P. – Beats of Pompeii 2026 porta all’Anfiteatro degli Scavi di Pompei artisti molto diversi tra loro. Questo è uno dei punti di forza della rassegna: non parla a un solo pubblico, ma unisce generazioni, gusti musicali e linguaggi differenti.

Tra gli artisti annunciati ci sono Of Monsters and Men, BEAT, Riccardo Cocciante, Pat Metheny, Opeth, Coez, Vinicio Capossela, Tropico, Riccardo Muti, Claudio Baglioni, Marcus Miller, Charlie Puth, Marillion e Savatage.

Data Artista Orario Mercoledì 24 giugno 2026 Of Monsters and Men 21:00 Giovedì 2 luglio 2026 BEAT 21:00 Sabato 4 luglio 2026 Riccardo Cocciante 21:00 Lunedì 6 luglio 2026 Pat Metheny 21:00 Venerdì 10 luglio 2026 Opeth 21:00 Sabato 11 luglio 2026 Coez 21:00 Lunedì 13 luglio 2026 Vinicio Capossela 21:00 Giovedì 16 e venerdì 17 luglio 2026 Tropico 21:00 Sabato 18 luglio 2026 Riccardo Muti 21:00 Lunedì 20 e martedì 21 luglio 2026 Claudio Baglioni 21:00 Mercoledì 22 luglio 2026 Marcus Miller presents “We Want Miles!” 21:00 Venerdì 24 luglio 2026 Charlie Puth 21:00 Sabato 25 e domenica 26 luglio 2026 Marillion 21:00 Lunedì 27 luglio 2026 Savatage 21:00

Il programma può subire aggiornamenti e la disponibilità dei biglietti varia in base alla data. Per questo conviene controllare direttamente la pagina ufficiale di vendita prima di organizzare la serata.

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Biglietti Beats of Pompeii 2026

I biglietti per Beats of Pompeii 2026 sono disponibili online su TicketOne per diverse date della rassegna. I prezzi cambiano in base all’artista, al settore e alla disponibilità residua.

Il consiglio è semplice: se hai già scelto il concerto, meglio non rimandare. Per eventi di questo tipo, in una location con capienza limitata e forte richiamo turistico, le date più attese possono esaurirsi rapidamente.

La pagina TicketOne consente di verificare in tempo reale disponibilità, prezzi aggiornati, eventuali date sold out e dettagli di acquisto.

Come arrivare all’Anfiteatro degli Scavi

I concerti di Beats of Pompeii 2026 si tengono presso l’Anfiteatro degli Scavi di Pompei, all’interno del Parco Archeologico di Pompei. Per chi arriva da Napoli o da altre zone della Campania, è utile organizzarsi in anticipo soprattutto per il rientro serale.

L’area degli Scavi è raggiungibile con i collegamenti ferroviari verso Pompei e con mezzi su gomma. Per la rassegna sono stati annunciati anche lavori per potenziare le corse bus serali, così da agevolare arrivo e rientro del pubblico.

Chi arriva in auto deve considerare i tempi di accesso alla città, la disponibilità dei parcheggi e l’afflusso maggiore nelle serate con artisti molto richiesti. Meglio arrivare con anticipo, soprattutto se si vuole vivere la serata senza stress.

Se ti interessano altri eventi nella zona, puoi leggere anche il nostro articolo sul Pompei Festival.

Visite serali, aperitivi e archeologia

Uno degli elementi più interessanti dell’edizione 2026 è l’apertura serale di una parte del sito archeologico nelle date degli appuntamenti musicali. Non solo concerti, quindi, ma anche la possibilità di vivere Pompei in un orario diverso dal solito.

Il programma collegato alla rassegna include percorsi archeologici, visite guidate, degustazioni e appuntamenti nelle antiche vigne. È un modo intelligente per trasformare la serata in un’esperienza completa: si arriva per la musica, ma si entra dentro il racconto di Pompei.

Per molti spettatori può essere l’occasione giusta per tornare agli Scavi con occhi diversi, soprattutto se la visita classica diurna è già stata fatta in passato.

Beats of Pompeii 2026: informazioni pratiche

Quando: dal 24 giugno al 27 luglio 2026, con concerti serali in programma generalmente alle 21:00.

Dove: Anfiteatro degli Scavi di Pompei, Parco Archeologico di Pompei, Pompei.

Biglietti: disponibili online su TicketOne, con prezzi variabili in base all’artista e alla disponibilità.

Consiglio pratico: controlla sempre la disponibilità aggiornata prima di partire, perché alcune date possono risultare sold out o non disponibili.

Informazioni e biglietti: Beats of Pompeii 2026 Quando: dal 24 giugno al 27 luglio 2026

dal 24 giugno al 27 luglio 2026 Dove: Anfiteatro degli Scavi di Pompei

Anfiteatro degli Scavi di Pompei Biglietti: disponibili online su TicketOne

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Domande frequenti su Beats of Pompeii 2026

Quando si tiene Beats of Pompeii 2026?

Beats of Pompeii 2026 si tiene dal 24 giugno al 27 luglio 2026 all’Anfiteatro degli Scavi di Pompei, con concerti serali in programma generalmente alle ore 21:00.

Dove si svolgono i concerti?

I concerti si svolgono nell’Anfiteatro degli Scavi di Pompei, all’interno del Parco Archeologico di Pompei.

Dove acquistare i biglietti?

I biglietti per Beats of Pompeii 2026 sono disponibili online su TicketOne. La disponibilità può variare in base alla data e all’artista scelto.