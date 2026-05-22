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Notte Europea dei Musei 2026 a Napoli e in Campania: musei aperti di sera a 1 euro

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© Napoli da Vivere

Sabato 23 maggio torna la Notte Europea dei Musei 2026: a Napoli e in Campania musei, palazzi storici e siti archeologici aprono di sera con ingresso speciale a 1 euro. 

 

 

Sabato 23 maggio 2026 torna la Notte Europea dei Musei, aperture straordinarie serali a Napoli e in Campania. Per una sera sarà possibile visitare musei statali, palazzi storici, parchi archeologici e luoghi della cultura con biglietto simbolico a 1 euro, fatte salve le gratuità previste dalla normativa vigente.

Un’ occasione per vivere i musei in un’atmosfera diversa dal solito, tra sale illuminate di sera, collezioni permanenti, concerti, visite guidate, performance e percorsi speciali. L’iniziativa coinvolge tanti luoghi della cultura tra Napoli, provincia e resto della Campania, con programmi e orari diversi a seconda dei siti aderenti.

Notte Europea dei Musei 2026: musei aperti di sera a Napoli

A Napoli sono tanti i luoghi della cultura che partecipano alla Notte Europea dei Musei 2026. Tra i principali siti aperti in orario serale ci saranno grandi musei cittadini, residenze storiche, complessi monumentali e spazi panoramici.

Villa Pignatelli di notte a Napoli per la Notte Europea dei Musei

  • Palazzo Reale di Napoli e Museo Pignatelli: apertura straordinaria serale con ingresso a 1 euro. Il Palazzo Reale sarà aperto dalle 20:00 alle 24:00, con ultimo ingresso alle 23:00; il Museo Pignatelli dalle 19:30 alle 23:30, con ultimo ingresso alle 22:30.
  • Museo e Real Bosco di Capodimonte: apertura straordinaria dalle 19:30 alle 23:30, ultimo ingresso alle 22:30, con concerto dell’ensemble Musica Reservata alle ore 20:00.
  • Museo Archeologico Nazionale di Napoli: apertura prolungata fino alle 23:30, con biglietto a 1 euro dalle 19:00 alle 22:30.
  • Certosa e Museo di San Martino: apertura serale dalle 19:30 alle 23:30, con ultimo ingresso alle 22:30, e percorso tra arte, storia della città e canzone napoletana d’autore.
  • Castel Sant’Elmo: apertura straordinaria con appuntamenti tra arte contemporanea e musica, nel suggestivo scenario panoramico del Vomero.
  • Villa Floridiana e Museo Duca di Martina: apertura serale dalle 19:30 alle 23:30 e laboratorio dedicato alla lavorazione della porcellana.

Per chi ama l’arte e le grandi collezioni napoletane, la serata può diventare anche l’occasione per riscoprire alcuni luoghi simbolo della città. Su Napoli da Vivere trovate anche approfondimenti su le opere di Caravaggio a Napoli e sulla mostra Warhol vs Banksy a Villa Pignatelli, visitabile in serata con modalità dedicate.

Concerti, visite guidate e laboratori nei musei di Napoli

Certosa di San Martino a Napoli per la Notte Europea dei Musei

© Napoli da Vivere

Non ci saranno soltanto aperture serali. In diversi musei la Notte Europea dei Musei a Napoli sarà arricchita da eventi speciali pensati per rendere la visita più coinvolgente.

  • A Castel Sant’Elmo il Museo Novecento a Napoli incontra le sonorità mediterranee di Marco Zurzolo con Intimate Concert, tra jazz, musica partenopea e dialoghi con le opere della collezione.
  • Alla Certosa di San Martino il percorso serale unisce le sezioni Immagini e memorie della città e Ottocento a Napoli con un recital dedicato alla canzone napoletana d’autore, interpretato da Raffaello Converso con ensemble.
  • Alla Villa Floridiana il Museo Duca di Martina propone il laboratorio Mani in pasta, dedicato alla lavorazione della porcellana, dalla foggiatura alla rifinitura.
  • A Capodimonte la serata sarà nel segno della musica delle corti napoletane del Rinascimento, con il concerto Festa a palazzo nel Salone delle Feste.
  • Al MANN sarà possibile visitare il Museo Archeologico Nazionale di Napoli in orario prolungato, approfittando dell’ingresso serale a prezzo simbolico.

Pompei, Ercolano e i siti in provincia

Anfiteatro Flavio di Pozzuoli e siti archeologici aperti per la Notte Europea dei Musei

Anche la provincia di Napoli partecipa alla Notte Europea dei Musei con un programma ricco di aperture straordinarie. Tra i luoghi più interessanti da seguire ci sono i siti archeologici dell’area vesuviana, il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa e i luoghi della cultura dell’area flegrea.

La Reggia di Caserta per la Notte Europea dei Musei 2026

Reggia di Caserta di sera per la Notte Europea dei Musei 2026

© Napoli da Vivere

La Reggia di Caserta, che sabato 23 maggio propone una giornata speciale con iniziative pomeridiane e apertura serale per la Notte Europea dei Musei. Dalle 19:30 la Reggia partecipa alla manifestazione con biglietto a 1 euro, acquistabile fino a esaurimento sia online sia presso la biglietteria. Gli Appartamenti Reali saranno visitabili fino alle 23:15, con ultimo ingresso alle 22:00, mentre sono previste anche iniziative speciali tra Sale Farnesiane, Teatro di Corte, performance artistiche e momenti musicali.

Per chi cerca eventi fuori Napoli, la Reggia resta una delle scelte più forti della serata, soprattutto per la combinazione tra patrimonio storico, apertura notturna e programma speciale. Su Napoli da Vivere trovate anche tante altre idee nella sezione dedicata agli eventi del weekend in Campania.

Il consiglio è verificare sempre l’orario dell’ultimo ingresso del singolo sito, perché molti musei chiudono le biglietterie prima dell’orario effettivo di chiusura. In alcuni casi la prenotazione può essere necessaria o consigliata, soprattutto per gruppi, visite guidate o eventi con posti limitati.

Notte Europea dei Musei 2026 a Napoli e in Campania: informazioni utili

  • Quando: sabato 23 maggio 2026
  • Dove: Napoli, provincia di Napoli e vari siti culturali della Campania
  • Biglietti: in molti musei e siti statali ingresso serale a 1 euro, salvo gratuità previste per legge. Alcune iniziative speciali possono avere modalità diverse o posti limitati.
  • Orari: variabili in base al museo. Molti siti aprono tra le 19:00 e le 20:00 e chiudono tra le 23:00 e mezzanotte; Pietrarsa resta aperto fino all’1:00.
  • Info ufficiali: pagina del Ministero della Cultura dedicata alla Notte Europea dei Musei 2026. Per vedere gli eventi in regione, selezionare “Campania” nel filtro delle regioni.

Da sapere prima di andare

  • Controllare sempre l’orario di ultimo ingresso del museo scelto.
  • Verificare sui siti ufficiali eventuali prenotazioni, ingressi contingentati o variazioni di programma.

© Napoli da Vivere 2026 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione, anche parziale, deve essere autorizzata.


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