Notte Europea dei Musei 2026 a Napoli e in Campania: musei aperti di sera a 1 euro

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Sabato 23 maggio torna la Notte Europea dei Musei 2026: a Napoli e in Campania musei, palazzi storici e siti archeologici aprono di sera con ingresso speciale a 1 euro.

Sabato 23 maggio 2026 torna la Notte Europea dei Musei, aperture straordinarie serali a Napoli e in Campania. Per una sera sarà possibile visitare musei statali, palazzi storici, parchi archeologici e luoghi della cultura con biglietto simbolico a 1 euro, fatte salve le gratuità previste dalla normativa vigente.

Un’ occasione per vivere i musei in un’atmosfera diversa dal solito, tra sale illuminate di sera, collezioni permanenti, concerti, visite guidate, performance e percorsi speciali. L’iniziativa coinvolge tanti luoghi della cultura tra Napoli, provincia e resto della Campania, con programmi e orari diversi a seconda dei siti aderenti.

Notte Europea dei Musei 2026: musei aperti di sera a Napoli

A Napoli sono tanti i luoghi della cultura che partecipano alla Notte Europea dei Musei 2026. Tra i principali siti aperti in orario serale ci saranno grandi musei cittadini, residenze storiche, complessi monumentali e spazi panoramici.

Per chi ama l’arte e le grandi collezioni napoletane, la serata può diventare anche l’occasione per riscoprire alcuni luoghi simbolo della città. Su Napoli da Vivere trovate anche approfondimenti su le opere di Caravaggio a Napoli e sulla mostra Warhol vs Banksy a Villa Pignatelli, visitabile in serata con modalità dedicate.

Concerti, visite guidate e laboratori nei musei di Napoli

Non ci saranno soltanto aperture serali. In diversi musei la Notte Europea dei Musei a Napoli sarà arricchita da eventi speciali pensati per rendere la visita più coinvolgente.

A Castel Sant’Elmo il Museo Novecento a Napoli incontra le sonorità mediterranee di Marco Zurzolo con Intimate Concert, tra jazz, musica partenopea e dialoghi con le opere della collezione.

il Museo Novecento a Napoli incontra le sonorità mediterranee di con Intimate Concert, tra jazz, musica partenopea e dialoghi con le opere della collezione. Alla Certosa di San Martino il percorso serale unisce le sezioni Immagini e memorie della città e Ottocento a Napoli con un recital dedicato alla canzone napoletana d’autore, interpretato da Raffaello Converso con ensemble.

il percorso serale unisce le sezioni Immagini e memorie della città e Ottocento a Napoli con un recital dedicato alla canzone napoletana d’autore, interpretato da Raffaello Converso con ensemble. Alla Villa Floridiana il Museo Duca di Martina propone il laboratorio Mani in pasta, dedicato alla lavorazione della porcellana, dalla foggiatura alla rifinitura.

il Museo Duca di Martina propone il laboratorio Mani in pasta, dedicato alla lavorazione della porcellana, dalla foggiatura alla rifinitura. A Capodimonte la serata sarà nel segno della musica delle corti napoletane del Rinascimento, con il concerto Festa a palazzo nel Salone delle Feste.

la serata sarà nel segno della musica delle corti napoletane del Rinascimento, con il concerto Festa a palazzo nel Salone delle Feste. Al MANN sarà possibile visitare il Museo Archeologico Nazionale di Napoli in orario prolungato, approfittando dell’ingresso serale a prezzo simbolico.

Pompei, Ercolano e i siti in provincia

Anche la provincia di Napoli partecipa alla Notte Europea dei Musei con un programma ricco di aperture straordinarie. Tra i luoghi più interessanti da seguire ci sono i siti archeologici dell’area vesuviana, il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa e i luoghi della cultura dell’area flegrea.

Parco Archeologico di Pompei : apertura serale dalle 19:30 alle 23:30, con ultimo ingresso alle 22:30, e due itinerari speciali tra Pompei, Villa dei Misteri e Boscoreale.

: apertura serale dalle 19:30 alle 23:30, con ultimo ingresso alle 22:30, e due itinerari speciali tra Pompei, Villa dei Misteri e Boscoreale. Parco Archeologico di Ercolano : apertura serale e programma speciale tra Antiquarium, Padiglione della Barca, letture, mito e attività didattiche.

: apertura serale e programma speciale tra Antiquarium, Padiglione della Barca, letture, mito e attività didattiche. Parco archeologico dei Campi Flegrei: aggiornamenti e aperture da seguire sui canali ufficiali del Parco.

La Reggia di Caserta per la Notte Europea dei Musei 2026

La Reggia di Caserta, che sabato 23 maggio propone una giornata speciale con iniziative pomeridiane e apertura serale per la Notte Europea dei Musei. Dalle 19:30 la Reggia partecipa alla manifestazione con biglietto a 1 euro, acquistabile fino a esaurimento sia online sia presso la biglietteria. Gli Appartamenti Reali saranno visitabili fino alle 23:15, con ultimo ingresso alle 22:00, mentre sono previste anche iniziative speciali tra Sale Farnesiane, Teatro di Corte, performance artistiche e momenti musicali.

Per chi cerca eventi fuori Napoli, la Reggia resta una delle scelte più forti della serata, soprattutto per la combinazione tra patrimonio storico, apertura notturna e programma speciale. Su Napoli da Vivere trovate anche tante altre idee nella sezione dedicata agli eventi del weekend in Campania.

Il consiglio è verificare sempre l’orario dell’ultimo ingresso del singolo sito, perché molti musei chiudono le biglietterie prima dell’orario effettivo di chiusura. In alcuni casi la prenotazione può essere necessaria o consigliata, soprattutto per gruppi, visite guidate o eventi con posti limitati.

Notte Europea dei Musei 2026 a Napoli e in Campania: informazioni utili

Quando: sabato 23 maggio 2026

sabato 23 maggio 2026 Dove: Napoli, provincia di Napoli e vari siti culturali della Campania

Napoli, provincia di Napoli e vari siti culturali della Campania Biglietti: in molti musei e siti statali ingresso serale a 1 euro, salvo gratuità previste per legge. Alcune iniziative speciali possono avere modalità diverse o posti limitati.

in molti musei e siti statali ingresso serale a 1 euro, salvo gratuità previste per legge. Alcune iniziative speciali possono avere modalità diverse o posti limitati. Orari: variabili in base al museo. Molti siti aprono tra le 19:00 e le 20:00 e chiudono tra le 23:00 e mezzanotte; Pietrarsa resta aperto fino all’1:00.

variabili in base al museo. Molti siti aprono tra le 19:00 e le 20:00 e chiudono tra le 23:00 e mezzanotte; Pietrarsa resta aperto fino all’1:00. Info ufficiali: pagina del Ministero della Cultura dedicata alla Notte Europea dei Musei 2026. Per vedere gli eventi in regione, selezionare “Campania” nel filtro delle regioni.

Da sapere prima di andare

Controllare sempre l’orario di ultimo ingresso del museo scelto.

Verificare sui siti ufficiali eventuali prenotazioni, ingressi contingentati o variazioni di programma.

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