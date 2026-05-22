Guida rapida al weekend a Napoli: Eventi, Cose da fare, Spettacoli e Concerti dal 21 al 24 maggio 2026

Eventi a Napoli nel weekend dal 21 al 24 maggio 2026: una guida sintetica alle cose da fare in città tra teatro, concerti, visite guidate, mostre, appuntamenti gratuiti, cinema, food e idee per scoprire Napoli.

Dal giovedì 21 a domenica 24 maggio 2026 Napoli propone un nuovo fine settimana ricco di appuntamenti. In questa guida trovate una selezione di eventi a Napoli nel weekend, divisi per aree tematiche: spettacoli, concerti, visite guidate, mostre, iniziative gratuite, eventi per famiglie e luoghi da riscoprire.

È una guida pratica e veloce, pensata per chi cerca cosa fare a Napoli questo weekend senza perdersi tra decine di programmi diversi. Per gli appuntamenti fuori città, sagre e feste in Campania, trovate anche i nostri approfondimenti dedicati in fondo all’articolo.

Eventi a Napoli nel weekend dal 21 al 24 maggio 2026: la sintesi Nel fine settimana ci sono spettacoli teatrali, concerti, rassegne musicali, visite guidate nei luoghi storici, mostre da vedere, eventi gratuiti e appuntamenti per famiglie. Scegliete la sezione che vi interessa e consultate i singoli approfondimenti per orari, prenotazioni e biglietti.

Spettacoli e concerti a Napoli nel weekend

Tra le cose da fare a Napoli nel weekend non mancano teatro, musica e cinema d’autore. Il programma cittadino spazia dall’opera al Teatro di San Carlo alla danza contemporanea del Trianon Viviani, passando per rassegne jazz, concerti gratuiti e spettacoli nei teatri storici.

Visite guidate e luoghi storici da scoprire

Il weekend è anche una buona occasione per tornare nei luoghi storici di Napoli, magari con una visita guidata o con un’apertura speciale. Tra centro storico, Vomero, Pizzofalcone, Girolamini e siti archeologici, ci sono diverse idee per vivere la città con calma.

Altri eventi a Napoli nel weekend

Non solo teatri e musei: nel weekend ci sono anche eventi all’aperto, appuntamenti sportivi, iniziative gratuite e attività adatte alle famiglie. Tra le idee da segnare c’è anche la grande vela internazionale nel Golfo di Napoli.

Mostre a Napoli da vedere nel weekend

Chi vuole dedicare il weekend all’arte può scegliere tra mostre nei grandi musei cittadini, esposizioni contemporanee, percorsi archeologici e collezioni permanenti. Napoli in questo periodo offre un programma molto ampio, dal MANN alle Gallerie d’Italia, da Villa Pignatelli al Museo Madre.

Idee per scoprire Napoli nel weekend

Chi non vuole seguire un programma preciso può usare il weekend per riscoprire luoghi simbolici della città: street art, quartieri storici, chiese, pizzerie storiche e piccoli itinerari da fare anche in poche ore.

Le altre guide del weekend su Napoli da Vivere

Napoli da Vivere racconta ogni settimana gli eventi e le cose da fare a Napoli, in provincia e in Campania. Oltre a questa guida dedicata agli appuntamenti in città, potete leggere anche gli altri approfondimenti del fine settimana.

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