Guida rapida al weekend a Napoli: Eventi, Cose da fare, Spettacoli e Concerti dal 21 al 24 maggio 2026

Eventi a Napoli nel weekend dal 21 al 24 maggio 2026: una guida sintetica alle cose da fare in città tra teatro, concerti, visite guidate, mostre, appuntamenti gratuiti, cinema, food e idee per scoprire Napoli.
Dal giovedì 21 a domenica 24 maggio 2026 Napoli propone un nuovo fine settimana ricco di appuntamenti. In questa guida trovate una selezione di eventi a Napoli nel weekend, divisi per aree tematiche: spettacoli, concerti, visite guidate, mostre, iniziative gratuite, eventi per famiglie e luoghi da riscoprire.
È una guida pratica e veloce, pensata per chi cerca cosa fare a Napoli questo weekend senza perdersi tra decine di programmi diversi. Per gli appuntamenti fuori città, sagre e feste in Campania, trovate anche i nostri approfondimenti dedicati in fondo all’articolo.
Eventi a Napoli nel weekend dal 21 al 24 maggio 2026: la sintesi
Nel fine settimana ci sono spettacoli teatrali, concerti, rassegne musicali, visite guidate nei luoghi storici, mostre da vedere, eventi gratuiti e appuntamenti per famiglie. Scegliete la sezione che vi interessa e consultate i singoli approfondimenti per orari, prenotazioni e biglietti.
Spettacoli e concerti a Napoli nel weekend
Tra le cose da fare a Napoli nel weekend non mancano teatro, musica e cinema d’autore. Il programma cittadino spazia dall’opera al Teatro di San Carlo alla danza contemporanea del Trianon Viviani, passando per rassegne jazz, concerti gratuiti e spettacoli nei teatri storici.
- “Werther” di Jules Massenet al Teatro di San Carlo di Napoli
- (In)Visibili mondi: il grande cinema d’autore al Maggio dei Monumenti
- TrianonDanza 2026: festa della danza al Trianon Viviani
- Al Teatro Bellini “Stato contro Nolan” per la regia di Alessandro Gassmann
- “Incontri Jazz” nel Monastero delle Trentatré, nel centro storico di Napoli
- Noisy Naples Fest 2026 alla Mostra d’Oltremare di Napoli
- Pompeii Theatrum Mundi 2026: teatro sotto le stelle nel Parco Archeologico di Pompei
- Polifonie: concerti gratuiti nella Chiesa di San Francesco al Vomero
- Concerti gratuiti del Conservatorio alle Gallerie d’Italia di Napoli
- Concerti per Federico: appuntamenti gratuiti della Nuova Orchestra Scarlatti
- Concerti gratuiti nel Conservatorio di San Pietro a Majella a Napoli
- Rassegna musicale nella Casa Museo Murolo al Vomero
- Concerti e visite nella Chiesa della Compagnia della Santa Croce a Napoli
- I concerti della Fondazione Napolitano al Circolo Canottieri Napoli
- La stagione dei concerti al Teatro di San Carlo di Napoli
- AstraDoc al Cinema Astra: grandi film del reale a 5 euro
- Festival Pianistico al Teatro di San Carlo di Napoli
- Spettacoli per bambini al Teatro dei Piccoli nella Mostra d’Oltremare di Napoli
- Jazz & Baccalà: concerti e degustazioni al Teatro Summarte
Visite guidate e luoghi storici da scoprire
Il weekend è anche una buona occasione per tornare nei luoghi storici di Napoli, magari con una visita guidata o con un’apertura speciale. Tra centro storico, Vomero, Pizzofalcone, Girolamini e siti archeologici, ci sono diverse idee per vivere la città con calma.
- Notte Europea dei Musei: a Ercolano ingresso a 1 euro e tanti eventi
- 22 dimore storiche aperte gratuitamente in Campania domenica
- Subbuteo a Napoli: incontri gratuiti al Parco Mascagna, al Vomero
- Wine&Thecity 2026 a Napoli: eventi, luoghi speciali e degustazioni
- Maggio dei Monumenti: visite guidate alle cave di tufo del Vallone di San Rocco
- Visite guidate ai cantieri di restauro nel Parco Archeologico di Pompei
- Maggio di Pizzofalcone: eventi e passeggiate nel luogo simbolico di Partenope
- Maggio dei Monumenti: visite gratuite a Villa Doria d’Angri
- Visite guidate alla Sagrestia del Complesso Monumentale dei Girolamini di Napoli
- Maggio dei Monumenti 2026 a Napoli: programma completo, eventi gratuiti e visite
- Riapre a Napoli la Biblioteca dei Girolamini: tornano visitabili le sale storiche
- Riapre il Cimitero delle Fontanelle a Napoli: come visitarlo e quanto si paga
- “Destinazione Donna”: visite guidate gratuite su itinerari al femminile a Napoli
- Il nuovo percorso di visita sui tetti del Duomo di Napoli
- Visite serali gratuite a San Giovanni a Carbonara
- Veni, Vidi, Hercvlanevm: visite virtuali gratuite nell’Ercolano antica
- Fiabe di Primavera nel Real Orto Botanico di Napoli
- Visite guidate al Teatro di San Carlo di Napoli
- Visite e concerti nella Casa Museo Murolo al Vomero
- Visite guidate e concerti nella Chiesa della Compagnia della Santa Croce a Napoli
- Visite accompagnate al Belvedere e ai sottotetti del Palazzo Reale di Napoli
- Visite guidate a Oplontis nei cantieri di scavo della Villa di Poppea
- Parco Archeologico di Ercolano: visite gratuite ai cantieri di scavo
- A Palazzo Reale di Napoli torna il magnifico trono restaurato
- Archeofestival: visite ed eventi gratuiti nelle aree archeologiche campane
Altri eventi a Napoli nel weekend
Non solo teatri e musei: nel weekend ci sono anche eventi all’aperto, appuntamenti sportivi, iniziative gratuite e attività adatte alle famiglie. Tra le idee da segnare c’è anche la grande vela internazionale nel Golfo di Napoli.
- Tre Golfi Sailing Week 2026: la grande vela internazionale nel Golfo di Napoli
- Fiabe di Primavera nel Real Orto Botanico di Napoli
- Nuovo Cinema 167 a Scampia: corso gratuito di cinema a Napoli
- Metro Linea 6 a Napoli: corse fino alle 21 e le 8 stazioni da conoscere
- La granita siciliana migliore al mondo è di Antonio Carino, tra Giugliano e Aversa
- A Napoli si visita la Casa Museo di Ernesto e Roberto Murolo
- Da vedere il grande murale restaurato dedicato a San Gennaro in via Duomo
- Gay-Odin riapre lo storico negozio di via Chiaia, gioiello Art Nouveau di Napoli
Mostre a Napoli da vedere nel weekend
Chi vuole dedicare il weekend all’arte può scegliere tra mostre nei grandi musei cittadini, esposizioni contemporanee, percorsi archeologici e collezioni permanenti. Napoli in questo periodo offre un programma molto ampio, dal MANN alle Gallerie d’Italia, da Villa Pignatelli al Museo Madre.
- OBEY arriva a Napoli: la mostra di Shepard Fairey alle Gallerie d’Italia
- Comicon Off: il programma delle mostre in città
- Casina Pompeiana: il Biodiversity Gateway, nuovo viaggio nel mare di Napoli
- La Sirena e la città: mostra al MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli
- A Pompei in mostra i calchi degli abitanti vittime dell’eruzione
- “Dall’uovo alle mele”: mostra sul cibo nell’antica Ercolano a Villa Campolieto
- Il Codice Atlantico di Leonardo da Vinci in mostra al Chiostro di Santa Chiara
- A Villa Pignatelli la mostra “Warhol Vs Banksy: Passaggio a Napoli”
- Le migliori mostre d’arte a Napoli a maggio: la guida
- Museo Madre: “Gli anni. Capitolo 2”, l’arte a Napoli dal 1945 a oggi
- Alla Certosa di San Martino 12 nuove sale e mostra permanente sull’Ottocento
- Le opere di Nicola Samorì in mostra al Museo di Capodimonte
- Il Real Albergo dei Poveri riapre con la mostra gratuita “Ancora qui. Prologo”
- Il Museo di Capodimonte apre una sala dedicata a Mimmo Jodice
- Due mostre al MANN: le foto di de Rumine e gli acquerelli di Bazzani
- I “Tesori ritrovati” in mostra al MANN, il Museo Archeologico Nazionale
- Dove vedere tre capolavori di Caravaggio a Napoli
- Al Museo di Capodimonte i grandi capolavori insieme in mostra
Idee per scoprire Napoli nel weekend
Chi non vuole seguire un programma preciso può usare il weekend per riscoprire luoghi simbolici della città: street art, quartieri storici, chiese, pizzerie storiche e piccoli itinerari da fare anche in poche ore.
- A Napoli l’unica opera in Italia di Banksy: la Madonna con la pistola
- Dove vedere i due grandi murales di Maradona a Napoli
- 10 cose da vedere a Napoli almeno una volta nella vita
- 5 cose da mangiare a Napoli durante una passeggiata nel centro storico
- Le migliori pizzerie storiche di Napoli
Le altre guide del weekend su Napoli da Vivere
Napoli da Vivere racconta ogni settimana gli eventi e le cose da fare a Napoli, in provincia e in Campania. Oltre a questa guida dedicata agli appuntamenti in città, potete leggere anche gli altri approfondimenti del fine settimana.
- Sagre e feste in Campania dal 21 al 24 maggio 2026
- Eventi del weekend vicino Napoli e in Campania dal 21 al 24 maggio 2026
- Cosa fare a Napoli durante la settimana dal 18 al 23 maggio 2026
- Le mostre a Napoli nel mese di maggio 2026
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