A Sarno arriva Brew Fest Italia: 4 giorni di cibo, musica live e birra artigianale

© Foto di amirali mirhashemian su Unsplash

Avvertenza: Vietato ai minori di 18 anni | l’evento prevede la presenza e la promozione di bevande alcoliche. Il consumo di alcol è vietato ai minori di 18 anni. Si invita a bere responsabilmente.

Dal 21 al 24 maggio 2026 Brew Fest Italia arriva a Sarno con quattro serate gratuite tra birra, street food, musica live, dj set e area kids in Piazza 5 Maggio 1998.

Dal 21 al 24 maggio 2026 Sarno ospita Brew Fest Italia, un evento gratuito dedicato alla birra, allo street food campano, alla musica live e all’intrattenimento. La manifestazione si svolge in Piazza 5 Maggio 1998 a Sarno, in provincia di Salerno, trasformando il centro cittadino in un villaggio del gusto con stand gastronomici, birre alla spina, dj set e concerti serali.

Brew Fest Italia porta a Sarno un format semplice e popolare: si arriva in piazza, si gira tra gli stand, si sceglie cosa mangiare e si resta per la musica della sera.

25 stand food

10 stand birra

20 spine di birra

4 concerti live

8 dj set

area kids

Food campano, birre e grandi nomi

Uno dei punti forti del Brew Fest Italia 2026 a Sarno è la proposta food. Tra i 25 stand annunciati ci saranno anche diversi nomi conosciuti dal pubblico campano.

Tra le realtà presenti figurano Sorbillo, Puok, Cinquanta Spirito Italiano, Officina della Pizza, O Sciaraballo, Boom Bakery Zio Savino, La Locanda del Baccalà e Antica Macelleria Corrado, insieme ad altri operatori della ristorazione.

Una selezione ampia, che mette insieme pizza, panini, dolci, specialità di carne, baccalà e street food: una formula perfetta per chi vuole cenare all’aperto senza scegliere un solo locale.

Ogni sera, in Piazza 5 Maggio 1998, il Brew Fest Italia propone anche musica dal vivo con concerti ad ingresso gratuito. Il programma alterna sonorità partenopee, tribute band e musica da cantare in piazza.

Giovedì 21 maggio 2026, ore 21:30: SkizziKea, beat partenopeo

SkizziKea, beat partenopeo Venerdì 22 maggio 2026, ore 21:30: Lazzari Felici, Pino Daniele Tribute Band

Lazzari Felici, Pino Daniele Tribute Band Sabato 23 maggio 2026, ore 21:30: VasKom, Vasco Rossi Tribute Band

VasKom, Vasco Rossi Tribute Band Domenica 24 maggio 2026, ore 21:30: Via Toledo

Brew Fest Italia 2026 a Sarno: date, orari e programma Quando: dal 21 al 24 maggio 2026

dal 21 al 24 maggio 2026 Dove: Piazza 5 Maggio 1998, Sarno

Piazza 5 Maggio 1998, Sarno Ingresso: gratuito

gratuito Cosa trovare: 25 stand food, 10 stand birra, concerti live, dj set e area kids

25 stand food, 10 stand birra, concerti live, dj set e area kids Info: pagina ufficiale Brew Fest Italia

© Napoli da Vivere 2026 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione, anche parziale, deve essere autorizzata.