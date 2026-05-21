4 visite guidate a Napoli nel weekend dal 21 al 24 maggio 2026

Visite guidate a Napoli e in Campania nel weekend dal 21 al 24 maggio 2026: percorsi sotterranei, tour nel Rione Sanità, aperture gratuite a Posillipo e passeggiate in Costiera Amalfitana per scoprire luoghi speciali con guide ed esperti del territorio.
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Dal giovedì 21 a domenica 24 maggio 2026 tornano tante visite guidate a Napoli e in Campania, con itinerari nel centro storico, nel Rione Sanità, a Posillipo e in Costiera Amalfitana. Una selezione utile per chi cerca cosa fare a Napoli nel weekend tra cultura, passeggiate, luoghi nascosti e aperture speciali.
Visite guidate del weekend: cosa sapere
- Quando: dal 21 al 24 maggio 2026, con alcuni appuntamenti anche il 25 e 26 maggio
- Dove: Napoli, Rione Sanità, Posillipo, Maiori, Minori e altri luoghi della Campania
- Consiglio: verificare sempre orari, disponibilità e prenotazione con gli organizzatori
Prima di partecipare consigliamo sempre di contattare gli organizzatori indicati: molte visite sono a numero chiuso, alcune richiedono prenotazione obbligatoria e gli orari possono cambiare in base a disponibilità, meteo o esigenze operative.
LAPIS Museum: Napoli sotterranea tra acqua, storia e arte
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Nel cuore del centro storico di Napoli, sotto la Basilica della Pietrasanta, il LAPIS Museum propone un percorso guidato che porta i visitatori nel sottosuolo della città, tra antiche cisterne, testimonianze dell’acquedotto greco-romano e spazi utilizzati come rifugio durante la Seconda Guerra Mondiale.
È una visita adatta a chi vuole vedere Napoli da un punto di vista diverso: si parte dalla luce della Pietrasanta e si scende in profondità, dove il racconto della città diventa materia viva, fatta di acqua, pietra, memoria e tecnologia.
Il percorso comprende il Museo dell’Acqua, il Decumano Sommerso, ambienti con installazioni immersive e l’Ascensore Archeologico, pensato per rendere più agevole la risalita dopo la visita sotterranea.
In questo periodo continua anche il percorso espositivo legato a “Il Presepe Cortese – L’eredità di Carlo III”, con opere e pastori che raccontano la grande tradizione del presepe napoletano del Settecento, tra devozione, artigianato e cultura di corte.
- Dove: LAPIS Museum, Piazzetta Pietrasanta 17-18, Napoli
- Quando: aperto tutti i giorni dalle 9:30 alle 20:00
- Visite nel weekend: 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30
- Biglietti: intero €12; ridotto over 65 e studenti universitari €10; ragazzi 6-17 anni €7; gratuito 0-6 anni
- Info: 08119230565 – 3333722924 – info@lapismuseum.com
- Prenotazioni: sito ufficiale LAPIS Museum
Per il weekend la prenotazione è fortemente consigliata. Meglio indossare scarpe comode e portare un coprispalle: negli ambienti sotterranei la temperatura può essere più fresca rispetto all’esterno. [contenuto sponsorizzato #adv]
Sentiero dei Limoni tra Maiori e Minori
Sabato 23 maggio 2026 si può lasciare Napoli per qualche ora e raggiungere la Costiera Amalfitana per una passeggiata guidata lungo il Sentiero dei Limoni, il percorso che collega Maiori e Minori tra terrazzamenti, scorci sul mare e profumo di agrumi.
È una proposta interessante per chi cerca un’escursione non troppo lunga ma ricca di paesaggio. Il percorso attraversa una delle zone più riconoscibili della Costiera, dove lo Sfusato Amalfitano non è solo un prodotto tipico, ma parte del modo in cui il territorio si è costruito nei secoli.
- Quando: sabato 23 maggio 2026
- Appuntamento: ore 9:30; partenza ore 10:00
- Dove: Corso Reginna 65, davanti alle scale della Collegiata di Santa Maria a Mare, Maiori (SA)
- Durata: circa 3 ore e 30 minuti con soste
- Lunghezza: circa 2,5 km
- Difficoltà: T, facile, con circa 400 scalini iniziali
- Dislivello: circa +/-150 metri
- Biglietti: €20 adulti; €10 bambini 8-11 anni
- Prenotazione: obbligatoria
- Info: campania@trentaremi.it – WhatsApp 0813797086
I bambini possono partecipare, ma devono essere abituati a camminare. Sono consigliate scarpe da trekking o da ginnastica con suola scolpita e acqua in abbondanza. Il tour termina a Minori, da dove si può rientrare autonomamente a Maiori con una passeggiata sul lungomare.
Maggiori informazioni sulla pagina indicata dagli organizzatori: Sul Sentiero dei Limoni – Trentaremi.
Lux in Fundo nel Rione Sanità di Napoli
Sabato 23 maggio 2026 torna anche Lux in Fundo, il tour guidato che attraversa il Rione Sanità di Napoli tra arte contemporanea, chiese, palazzi storici e luoghi restituiti alla città.
Il percorso racconta bene il cambiamento della Sanità: non una semplice passeggiata tra monumenti, ma un itinerario dentro un quartiere che negli ultimi anni ha costruito un nuovo racconto culturale, sociale e turistico.
Tra le tappe possono esserci la Chiesa di Sant’Aspreno ai Crociferi con il Jago Museum, il Borgo dei Vergini, Palazzo dello Spagnuolo, Palazzo Sanfelice, la Chiesa dei Cristallini, la Cappella dei Bianchi, Piazza Sanità e il murales “Luce”.
- Quando: sabato 23 maggio 2026, ore 15:00
- Dove: partenza dalla Chiesa di Sant’Aspreno ai Crociferi – Jago Museum, Piazzetta Crociferi, Napoli
- Durata: circa 2 ore e 30 minuti
- Prenotazione: obbligatoria
- Biglietti: costo da verificare in fase di prenotazione; nella bozza indicato a partire da €19
- Info: sito ufficiale Catacombe di Napoli
Se volete approfondire il quartiere, su Napoli da Vivere trovate anche il nostro articolo sulle Catacombe di San Gennaro e quello sulla Basilica di Santa Maria della Sanità e le Catacombe di San Gaudioso.
Villa Doria d’Angri gratis per Maggio dei Monumenti
Tra sabato 23 e martedì 26 maggio 2026 proseguono anche le visite gratuite a Villa Doria d’Angri, una delle ville storiche più belle di Napoli, affacciata sul mare di Posillipo e oggi sede dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”.
L’apertura rientra nel programma del Maggio dei Monumenti 2026 e permette di visitare un luogo che unisce architettura neoclassica, paesaggio e memoria musicale. La villa è legata anche a Richard Wagner, che soggiornò qui durante la sua permanenza a Napoli.
- Quando: 23, 24, 25, 26 e 31 maggio 2026
- Orario: dalle 10:00 alle 13:00
- Dove: Villa Doria d’Angri, Via Petrarca 80, Napoli
- Biglietti: ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria
- Info: info.villadoria@uniparthenope.it – 0815475419 – 0815475828
Per programma, date e modalità di partecipazione potete leggere il nostro articolo dedicato alle visite gratuite a Villa Doria d’Angri a Napoli.
Altre visite guidate a Napoli
Nel weekend ci sono anche altri percorsi utili per chi vuole scoprire Napoli con una guida, tra cave di tufo, chiese, palazzi storici, biblioteche, percorsi panoramici e luoghi da poco riaperti.
- Maggio dei Monumenti: visite guidate alle cave di tufo del Vallone di San Rocco
- Maggio di Pizzofalcone: visite guidate nella zona più suggestiva di Napoli
- Visite guidate alla Sagrestia del Complesso Monumentale dei Girolamini
- Riapre il Cimitero delle Fontanelle a Napoli: come visitarlo
- A Napoli riaperta la Biblioteca dei Girolamini: come visitarla
- Il nuovo percorso di visita sui tetti del Duomo di Napoli
- Visite guidate al Teatro di San Carlo di Napoli: orari e prezzi
- Visite guidate al Belvedere e ai sottotetti del Palazzo Reale di Napoli
Visite guidate vicino Napoli e in Campania
Per chi vuole spostarsi fuori città, ci sono anche visite e passeggiate tra Ville Vesuviane, siti archeologici, Costiera Amalfitana e Penisola Sorrentina. Alcuni percorsi sono gratuiti, altri richiedono prenotazione o biglietto.
- Itinerari Vesuviani: visite guidate gratuite alle Ville del Miglio d’Oro
- Notte europea dei musei: a Ercolano ingresso a 1 euro e tanti eventi
- Suoni degli Dei: passeggiate e concerti gratuiti al Sentiero degli Dei a Praiano
- “Secrets of Piano di Sorrento”: escursioni gratuite in costiera sorrentina
- Visite guidate ai cantieri di restauro nei vari siti del Parco Archeologico di Pompei
- Maggio della Cultura a Vico Equense: visite, musei aperti e incontri
- Al Parco Archeologico di Ercolano visite gratuite ai cantieri di scavo
- Visite guidate a Oplontis ai cantieri di scavo della Villa di Poppea
Visite guidate Napoli weekend: recap utile
Quando: weekend dal 21 al 24 maggio 2026, con alcune aperture anche il 25, 26 e 31 maggio 2026.
Dove: Napoli centro storico, Rione Sanità, Posillipo, Maiori, Minori e altri luoghi della Campania.
Biglietti: variabili in base all’evento; disponibili visite gratuite, percorsi a pagamento e tour con prenotazione obbligatoria.
Info: consultare i link indicati nei singoli eventi e contattare sempre gli organizzatori prima di partecipare.
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