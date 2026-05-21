4 visite guidate a Napoli nel weekend dal 21 al 24 maggio 2026

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Visite guidate a Napoli e in Campania nel weekend dal 21 al 24 maggio 2026: percorsi sotterranei, tour nel Rione Sanità, aperture gratuite a Posillipo e passeggiate in Costiera Amalfitana per scoprire luoghi speciali con guide ed esperti del territorio.

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Dal giovedì 21 a domenica 24 maggio 2026 tornano tante visite guidate a Napoli e in Campania, con itinerari nel centro storico, nel Rione Sanità, a Posillipo e in Costiera Amalfitana. Una selezione utile per chi cerca cosa fare a Napoli nel weekend tra cultura, passeggiate, luoghi nascosti e aperture speciali.

Visite guidate del weekend: cosa sapere Quando: dal 21 al 24 maggio 2026, con alcuni appuntamenti anche il 25 e 26 maggio

dal 21 al 24 maggio 2026, con alcuni appuntamenti anche il 25 e 26 maggio Dove: Napoli, Rione Sanità, Posillipo, Maiori, Minori e altri luoghi della Campania

Napoli, Rione Sanità, Posillipo, Maiori, Minori e altri luoghi della Campania Consiglio: verificare sempre orari, disponibilità e prenotazione con gli organizzatori

Prima di partecipare consigliamo sempre di contattare gli organizzatori indicati: molte visite sono a numero chiuso, alcune richiedono prenotazione obbligatoria e gli orari possono cambiare in base a disponibilità, meteo o esigenze operative.

LAPIS Museum: Napoli sotterranea tra acqua, storia e arte

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Nel cuore del centro storico di Napoli, sotto la Basilica della Pietrasanta, il LAPIS Museum propone un percorso guidato che porta i visitatori nel sottosuolo della città, tra antiche cisterne, testimonianze dell’acquedotto greco-romano e spazi utilizzati come rifugio durante la Seconda Guerra Mondiale.

È una visita adatta a chi vuole vedere Napoli da un punto di vista diverso: si parte dalla luce della Pietrasanta e si scende in profondità, dove il racconto della città diventa materia viva, fatta di acqua, pietra, memoria e tecnologia.

Il percorso comprende il Museo dell’Acqua, il Decumano Sommerso, ambienti con installazioni immersive e l’Ascensore Archeologico, pensato per rendere più agevole la risalita dopo la visita sotterranea.

In questo periodo continua anche il percorso espositivo legato a “Il Presepe Cortese – L’eredità di Carlo III”, con opere e pastori che raccontano la grande tradizione del presepe napoletano del Settecento, tra devozione, artigianato e cultura di corte.

Dove: LAPIS Museum, Piazzetta Pietrasanta 17-18, Napoli

LAPIS Museum, Piazzetta Pietrasanta 17-18, Napoli Quando: aperto tutti i giorni dalle 9:30 alle 20:00

aperto tutti i giorni dalle 9:30 alle 20:00 Visite nel weekend: 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30

9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30 Biglietti: intero €12; ridotto over 65 e studenti universitari €10; ragazzi 6-17 anni €7; gratuito 0-6 anni

intero €12; ridotto over 65 e studenti universitari €10; ragazzi 6-17 anni €7; gratuito 0-6 anni Info: 08119230565 – 3333722924 – info@lapismuseum.com

08119230565 – 3333722924 – Prenotazioni: sito ufficiale LAPIS Museum

Per il weekend la prenotazione è fortemente consigliata. Meglio indossare scarpe comode e portare un coprispalle: negli ambienti sotterranei la temperatura può essere più fresca rispetto all’esterno. [contenuto sponsorizzato #adv]

Sentiero dei Limoni tra Maiori e Minori

Sabato 23 maggio 2026 si può lasciare Napoli per qualche ora e raggiungere la Costiera Amalfitana per una passeggiata guidata lungo il Sentiero dei Limoni, il percorso che collega Maiori e Minori tra terrazzamenti, scorci sul mare e profumo di agrumi.

È una proposta interessante per chi cerca un’escursione non troppo lunga ma ricca di paesaggio. Il percorso attraversa una delle zone più riconoscibili della Costiera, dove lo Sfusato Amalfitano non è solo un prodotto tipico, ma parte del modo in cui il territorio si è costruito nei secoli.

Quando: sabato 23 maggio 2026

sabato 23 maggio 2026 Appuntamento: ore 9:30; partenza ore 10:00

ore 9:30; partenza ore 10:00 Dove: Corso Reginna 65, davanti alle scale della Collegiata di Santa Maria a Mare, Maiori (SA)

Corso Reginna 65, davanti alle scale della Collegiata di Santa Maria a Mare, Maiori (SA) Durata: circa 3 ore e 30 minuti con soste

circa 3 ore e 30 minuti con soste Lunghezza: circa 2,5 km

circa 2,5 km Difficoltà: T, facile, con circa 400 scalini iniziali

T, facile, con circa 400 scalini iniziali Dislivello: circa +/-150 metri

circa +/-150 metri Biglietti: €20 adulti; €10 bambini 8-11 anni

€20 adulti; €10 bambini 8-11 anni Prenotazione: obbligatoria

obbligatoria Info: campania@trentaremi.it – WhatsApp 0813797086

I bambini possono partecipare, ma devono essere abituati a camminare. Sono consigliate scarpe da trekking o da ginnastica con suola scolpita e acqua in abbondanza. Il tour termina a Minori, da dove si può rientrare autonomamente a Maiori con una passeggiata sul lungomare.

Maggiori informazioni sulla pagina indicata dagli organizzatori: Sul Sentiero dei Limoni – Trentaremi.

Lux in Fundo nel Rione Sanità di Napoli

Sabato 23 maggio 2026 torna anche Lux in Fundo, il tour guidato che attraversa il Rione Sanità di Napoli tra arte contemporanea, chiese, palazzi storici e luoghi restituiti alla città.

Il percorso racconta bene il cambiamento della Sanità: non una semplice passeggiata tra monumenti, ma un itinerario dentro un quartiere che negli ultimi anni ha costruito un nuovo racconto culturale, sociale e turistico.

Tra le tappe possono esserci la Chiesa di Sant’Aspreno ai Crociferi con il Jago Museum, il Borgo dei Vergini, Palazzo dello Spagnuolo, Palazzo Sanfelice, la Chiesa dei Cristallini, la Cappella dei Bianchi, Piazza Sanità e il murales “Luce”.

Quando: sabato 23 maggio 2026, ore 15:00

sabato 23 maggio 2026, ore 15:00 Dove: partenza dalla Chiesa di Sant’Aspreno ai Crociferi – Jago Museum, Piazzetta Crociferi, Napoli

partenza dalla Chiesa di Sant’Aspreno ai Crociferi – Jago Museum, Piazzetta Crociferi, Napoli Durata: circa 2 ore e 30 minuti

circa 2 ore e 30 minuti Prenotazione: obbligatoria

obbligatoria Biglietti: costo da verificare in fase di prenotazione; nella bozza indicato a partire da €19

costo da verificare in fase di prenotazione; nella bozza indicato a partire da €19 Info: sito ufficiale Catacombe di Napoli

Se volete approfondire il quartiere, su Napoli da Vivere trovate anche il nostro articolo sulle Catacombe di San Gennaro e quello sulla Basilica di Santa Maria della Sanità e le Catacombe di San Gaudioso.

Villa Doria d’Angri gratis per Maggio dei Monumenti

Tra sabato 23 e martedì 26 maggio 2026 proseguono anche le visite gratuite a Villa Doria d’Angri, una delle ville storiche più belle di Napoli, affacciata sul mare di Posillipo e oggi sede dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”.

L’apertura rientra nel programma del Maggio dei Monumenti 2026 e permette di visitare un luogo che unisce architettura neoclassica, paesaggio e memoria musicale. La villa è legata anche a Richard Wagner, che soggiornò qui durante la sua permanenza a Napoli.

Quando: 23, 24, 25, 26 e 31 maggio 2026

23, 24, 25, 26 e 31 maggio 2026 Orario: dalle 10:00 alle 13:00

dalle 10:00 alle 13:00 Dove: Villa Doria d’Angri, Via Petrarca 80, Napoli

Villa Doria d’Angri, Via Petrarca 80, Napoli Biglietti: ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria Info: info.villadoria@uniparthenope.it – 0815475419 – 0815475828

Per programma, date e modalità di partecipazione potete leggere il nostro articolo dedicato alle visite gratuite a Villa Doria d’Angri a Napoli.

Altre visite guidate a Napoli

Nel weekend ci sono anche altri percorsi utili per chi vuole scoprire Napoli con una guida, tra cave di tufo, chiese, palazzi storici, biblioteche, percorsi panoramici e luoghi da poco riaperti.

Visite guidate vicino Napoli e in Campania

Per chi vuole spostarsi fuori città, ci sono anche visite e passeggiate tra Ville Vesuviane, siti archeologici, Costiera Amalfitana e Penisola Sorrentina. Alcuni percorsi sono gratuiti, altri richiedono prenotazione o biglietto.

Visite guidate Napoli weekend: recap utile

Quando: weekend dal 21 al 24 maggio 2026, con alcune aperture anche il 25, 26 e 31 maggio 2026.

Dove: Napoli centro storico, Rione Sanità, Posillipo, Maiori, Minori e altri luoghi della Campania.

Biglietti: variabili in base all’evento; disponibili visite gratuite, percorsi a pagamento e tour con prenotazione obbligatoria.

Info: consultare i link indicati nei singoli eventi e contattare sempre gli organizzatori prima di partecipare.

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