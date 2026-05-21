Subbuteo a Napoli: eventi gratuiti al Parco Mascagna nel cuore del Vomero

Ph Lory Baldissara

Il Subbuteo torna a Napoli con due mattinate gratuite al Parco Mascagna, nel cuore del Vomero: tavoli e materiali disponibili per bambini, famiglie, principianti e appassionati di calcio da tavolo.

Il Subbuteo a Napoli torna protagonista al Parco Mascagna, nel quartiere Vomero, con due appuntamenti gratuiti in programma sabato 23 maggio e sabato 20 giugno 2026, dalle 10:00 alle 13:00.

Nell’area picnic del parco saranno disponibili tavoli e materiali di gioco, così da permettere a tutti di partecipare: bambini, famiglie, curiosi, principianti e appassionati che vogliono riscoprire il fascino del calcio da tavolo all’aperto.

Subbuteo gratis al Parco Mascagna Quando: sabato 23 maggio e sabato 20 giugno 2026, dalle 10:00 alle 13:00

sabato 23 maggio e sabato 20 giugno 2026, dalle 10:00 alle 13:00 Dove: area picnic del Parco Mascagna, via Tino di Camaino 9, Napoli

area picnic del Parco Mascagna, via Tino di Camaino 9, Napoli Ingresso: libero e gratuito

L’iniziativa è promossa dal Subbuteo Social Club e patrocinata dal Comune di Napoli, con il supporto degli assessorati comunali competenti. Dopo il primo appuntamento di aprile, il calendario prosegue con altre due mattinate pensate per riportare il gioco negli spazi verdi cittadini.

Il format è semplice e molto adatto anche a chi non ha mai giocato: si arriva al parco, si trova il materiale già disponibile e si può provare il Subbuteo in un contesto informale, tra sport, socialità e vita all’aria aperta.

Subbuteo al Parco Mascagna: gioco e socialità nel Vomero

Il Parco Mascagna, conosciuto anche come giardinetti di via Ruoppolo, è uno degli spazi verdi più frequentati del Vomero. Per chi cerca eventi a Napoli da vivere in modo leggero e senza costi, questi incontri sono una bella occasione per passare qualche ora fuori casa.

Il Subbuteo ha un fascino particolare: richiama i pomeriggi di gioco di tante generazioni, ma continua a funzionare anche oggi perché unisce precisione, pazienza e spirito sportivo. Non serve essere esperti: l’obiettivo è giocare, condividere il tavolo e scoprire un modo diverso di vivere il parco.

Evento gratuito per famiglie e bambini a Napoli

Gli appuntamenti sono adatti a cittadini di tutte le età. Per le famiglie può essere un’idea semplice per trascorrere una mattinata nel verde, soprattutto perché la partecipazione è libera e gratuita e non sono richiesti materiali propri.

Chi segue spesso gli eventi per bambini a Napoli troverà in questa iniziativa un’alternativa tranquilla alle attività più affollate: niente palchi, niente code, ma un gioco da provare insieme, tra adulti e piccoli.

Il valore dell’iniziativa sta anche nel recupero degli spazi pubblici: il parco diventa un luogo da abitare, non solo da attraversare. Una mattinata di Subbuteo può così trasformarsi in un momento di incontro tra generazioni diverse, nel cuore di uno dei quartieri più vissuti della città.

Informazioni su Subbuteo a Napoli al Parco Mascagna

Date: sabato 23 maggio e sabato 20 giugno 2026.

sabato 23 maggio e sabato 20 giugno 2026. Orario: dalle 10:00 alle 13:00.

dalle 10:00 alle 13:00. Dove: area picnic del Parco Mascagna, via Tino di Camaino 9, Napoli.

area picnic del Parco Mascagna, via Tino di Camaino 9, Napoli. Quartiere: Vomero.

Vomero. Ingresso: partecipazione libera e gratuita.

partecipazione libera e gratuita. Materiali: tavoli e materiali di gioco disponibili sul posto.

tavoli e materiali di gioco disponibili sul posto. Info ufficiali: Comune di Napoli

Subbuteo gratis a Napoli: riepilogo rapido Quando: sabato 23 maggio e sabato 20 giugno 2026, dalle 10:00 alle 13:00

sabato 23 maggio e sabato 20 giugno 2026, dalle 10:00 alle 13:00 Dove: Parco Mascagna, via Tino di Camaino 9, Napoli

Parco Mascagna, via Tino di Camaino 9, Napoli Per chi: cittadini di tutte le età, famiglie, bambini, principianti e appassionati

cittadini di tutte le età, famiglie, bambini, principianti e appassionati Costo: ingresso libero e gratuito

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