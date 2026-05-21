Soirée in Reggia: esperienza teatrale itinerante tra intrighi Regency e Gran Ballo finale

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Sabato 23 maggio 2026 alla Reggia di Portici arriva Soirée in Reggia, uno spettacolo teatrale itinerante in stile Regency con sette attori, musica dal vivo e Gran Ballo Finale. Ticket €20, prenotazione obbligatoria.

Prenotazione obbligatoria per Soirée in Reggia Tre turni disponibili sabato 23 maggio 2026 alla Reggia di Portici: 17:45, 19:30 e 21:30. Ticket €20.

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Sabato 23 maggio 2026 la Reggia di Portici ospita Soirée in Reggia, una serata teatrale itinerante ispirata alle atmosfere Regency rese popolari da Bridgerton. L’evento è organizzato da NOMEA e Compagnia Shultz, in collaborazione con MUSA Reggia di Portici.

Non sarà una visita tradizionale e non sarà nemmeno uno spettacolo da guardare seduti: il pubblico entrerà nelle sale della residenza borbonica e seguirà da vicino personaggi, dialoghi, musica e piccoli intrighi mondani, fino al momento più scenografico della serata: il Gran Ballo Finale.

Se cercate altri appuntamenti simili tra teatro, cultura e luoghi storici, potete consultare anche la nostra sezione dedicata agli eventi a Napoli e la guida aggiornata su cosa fare nel weekend a Napoli.

Soirée in Reggia alla Reggia di Portici

I saloni affrescati, le scalinate e gli ambienti storici della Reggia di Portici diventeranno per una sera il palcoscenico di una cronaca mondana in stile Regency, tra segreti, sguardi, musica e interazioni con il pubblico.

La formula è quella dello spettacolo teatrale itinerante: i partecipanti non restano fermi davanti a una scena, ma attraversano gli spazi della Reggia seguendo lo sviluppo della storia. È proprio questo movimento, tra sale e personaggi, a rendere l’esperienza più vicina a una serata vissuta che a una rappresentazione classica.

Il cast sarà composto da sette attori e da un violinista solista, con costumi di scena e momenti musicali pensati per accompagnare l’atmosfera elegante e un po’ misteriosa della serata.

Gran Ballo Finale in stile Regency

Il momento più atteso sarà il Gran Ballo Finale. Sulle note del violino, gli attori della Compagnia Shultz coinvolgeranno i presenti in una danza collettiva, superando la distanza tra pubblico e interpreti.

La Reggia di Portici, già di per sé uno dei luoghi più suggestivi dell’area vesuviana, diventerà così una sala da ballo temporanea. Un’idea adatta a chi cerca un evento diverso dal solito, tra teatro, visita immersiva e atmosfera da racconto d’epoca.

I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. L’organizzazione segnala disponibilità in esaurimento per i turni previsti.

Come partecipare a Soirée in Reggia

Informazioni e prenotazioni: Soirée in Reggia Quando: sabato 23 maggio 2026

sabato 23 maggio 2026 Dove: Reggia di Portici, Portici

Reggia di Portici, Portici Turni: 17:45, 19:30, 21:30

17:45, 19:30, 21:30 Biglietti: €20

€20 Format: spettacolo teatrale itinerante in stile Regency

spettacolo teatrale itinerante in stile Regency Organizzazione: NOMEA, Compagnia Shultz e MUSA Reggia di Portici

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Soirée in Reggia: informazioni utili

Quando: sabato 23 maggio 2026, con turni alle 17:45, 19:30 e 21:30.

Dove: Reggia di Portici, Portici.

Biglietti: ticket €20, con prenotazione obbligatoria via WhatsApp.

Prenotazioni: WhatsApp +39 375 613 9180.

Info ufficiali: MUSA Reggia di Portici.

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Questo articolo è realizzato in collaborazione con l’organizzazione dell’evento. Le informazioni pratiche sono state verificate sulle fonti ufficiali disponibili al momento della pubblicazione; orari, disponibilità e modalità di prenotazione possono subire aggiornamenti.

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