TrianonDanza 2026: festa della Danza al Trianon Viviani di Napoli. programma, spettacoli e biglietti

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Dal 23 al 30 maggio 2026 il Teatro Trianon Viviani di Napoli ospita TrianonDanza 2026, la rassegna dedicata alla danza contemporanea con compagnie campane, nuove coreografie, prime nazionali e biglietti a partire da 5 euro.

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TrianonDanza 2026 a Napoli torna dal 23 al 30 maggio 2026 al Teatro Trianon Viviani, nel cuore di Forcella, con quattro appuntamenti dedicati ai nuovi linguaggi del corpo e della danza contemporanea.

Una rassegna breve, accessibile e molto interessante per chi vuole vedere qualcosa di diverso dai soliti spettacoli teatrali: biglietti da 5 euro, una card completa da 12 euro acquistabile solo al botteghino e spettacoli sempre alle ore 20:00.

Biglietti per TrianonDanza 2026 Spettacoli al Trianon Viviani dal 23 al 30 maggio: biglietti singoli da 5 euro e card completa da 12 euro solo al botteghino.

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L’appuntamento si inserisce tra gli eventi a Napoli da segnare in agenda a fine maggio e arricchisce il calendario degli spettacoli a Napoli con una proposta pensata per un pubblico curioso, non necessariamente esperto di danza.

TrianonDanza 2026: il programma

Il programma di TrianonDanza 2026 porta sul palco del teatro di Forcella quattro realtà della scena coreutica campana, con lavori che parlano di identità, relazioni, corpo, genere e partecipazione del pubblico.

Sabato 23 maggio 2026, ore 20:00 – Exit

Dittico in prima nazionale formato da Salopette e Next, nato dalla collaborazione tra Yellowbiz art collective e Cornelia dance company . Le coreografie di Michele Pastorini, María Matarranz de las Heras e Valentin Chou lavorano sul tema del disagio fisico ed emotivo, trasformandolo in un percorso di cambiamento.

Dittico in prima nazionale formato da Salopette e Next, nato dalla collaborazione tra e . Le coreografie di Michele Pastorini, María Matarranz de las Heras e Valentin Chou lavorano sul tema del disagio fisico ed emotivo, trasformandolo in un percorso di cambiamento. Domenica 24 maggio 2026, ore 20:00 – Woman made

Progetto di ArtGarage firmato da Emma Cianchi, Asun Noales e Sara Lupoli. La serata attraversa tre lavori: Walking on the wild side, Sempere e Funny games, quest’ultimo in prima nazionale. Al centro c’è l’universo femminile, raccontato con linguaggi coreografici diversi.

Progetto di firmato da Emma Cianchi, Asun Noales e Sara Lupoli. La serata attraversa tre lavori: Walking on the wild side, Sempere e Funny games, quest’ultimo in prima nazionale. Al centro c’è l’universo femminile, raccontato con linguaggi coreografici diversi. Venerdì 29 maggio 2026, ore 20:00 – Tabù

Spettacolo con regia e coreografia di Marianna Moccia e dramaturgia di Alessio Aronne. La produzione unisce più linguaggi della danza e costruisce un omaggio a Napoli, alla sua energia collettiva e al bisogno di riconoscersi in una dimensione comune.

Spettacolo con regia e coreografia di e dramaturgia di Alessio Aronne. La produzione unisce più linguaggi della danza e costruisce un omaggio a Napoli, alla sua energia collettiva e al bisogno di riconoscersi in una dimensione comune. Sabato 30 maggio 2026, ore 20:00 – Collective Trip. Una questione di gender

Un lavoro di Claudio Malangone per Borderlinedanza che coinvolge direttamente anche il pubblico, accanto ai danzatori. È lo spettacolo più partecipativo della rassegna e chiude il programma con una riflessione sul corpo, sul genere e sulla relazione tra scena e platea.

Il valore della rassegna è proprio qui: portare la danza contemporanea in un teatro popolare e fortemente identitario come il Trianon Viviani, rendendola accessibile anche grazie a prezzi molto contenuti.

Danza contemporanea al Trianon Viviani

Il Teatro Trianon Viviani si trova in piazza Vincenzo Calenda 9, Napoli, a Forcella. È uno dei luoghi più riconoscibili della cultura teatrale napoletana e negli ultimi anni ha rafforzato il suo ruolo come spazio aperto non solo alla canzone napoletana, ma anche a teatro, danza, incontri e nuovi linguaggi scenici.

Per chi sta organizzando il fine settimana, TrianonDanza può essere inserito tra le idee su cosa fare nel weekend a Napoli, soprattutto per chi cerca uno spettacolo serale in centro storico, con prezzi bassi e una durata adatta anche a una serata dopo cena.

Fino al 31 maggio 2026, al Trianon Viviani è visitabile anche la mostra iconografica Scarpetta dopo Scarpetta. Un secolo di ritorni e avventure sulle scene, dedicata al lascito teatrale di Eduardo Scarpetta attraverso fotografie, locandine, programmi di sala e materiali visivi. Per la mostra l’ingresso è gratuito.

Un motivo in più per arrivare con un po’ di anticipo e vivere il teatro non solo come sala spettacolo, ma come luogo di memoria e racconto della scena napoletana. Per altre esposizioni in città puoi consultare anche la sezione dedicata alle mostre a Napoli.

Biglietti TrianonDanza 2026

I biglietti per TrianonDanza 2026 al Trianon Viviani di Napoli hanno prezzi molto accessibili: il costo indicato per gli spettacoli è di 5 euro; per Woman made è indicato il prezzo di 6 euro.

Biglietto singolo: da 5 euro

da 5 euro Woman made: 6 euro

6 euro TrianonDanza card: 12 euro per assistere alla rassegna, acquistabile solo presso il botteghino del teatro

12 euro per assistere alla rassegna, acquistabile solo presso il botteghino del teatro Orario spettacoli: ore 20:00

ore 20:00 Botteghino: dal martedì al sabato dalle 10:00 alle 13:30 e dalle 16:00 alle 19:00; domenica e festivi dalle 10:00 alle 13:00

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il Teatro Trianon Viviani al numero 081 0128663 oppure scrivere a boxoffice@teatrotrianon.org.

TrianonDanza 2026: info utili

Quando: sabato 23, domenica 24, venerdì 29 e sabato 30 maggio 2026, spettacoli alle ore 20:00.

Dove: Teatro Trianon Viviani, piazza Vincenzo Calenda 9, Napoli.

Biglietti: biglietti singoli da 5 euro; Woman made 6 euro; TrianonDanza card 12 euro solo al botteghino.

Info: programma ufficiale TrianonDanza 2026 – telefono 081 0128663 – email boxoffice@teatrotrianon.org.

Informazioni e biglietti per TrianonDanza 2026 Quando: 23, 24, 29 e 30 maggio 2026, ore 20:00

23, 24, 29 e 30 maggio 2026, ore 20:00 Dove: Teatro Trianon Viviani, piazza Vincenzo Calenda 9, Napoli

Teatro Trianon Viviani, piazza Vincenzo Calenda 9, Napoli Biglietti: da 5 euro; card completa da 12 euro solo al botteghino

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Domande frequenti su TrianonDanza 2026

Quanto costano i biglietti per TrianonDanza 2026?

I biglietti partono da 5 euro. Per Woman made è indicato il prezzo di 6 euro. La card per assistere alla rassegna costa 12 euro ed è acquistabile solo al botteghino del Trianon Viviani.

Dove si svolge TrianonDanza 2026?

La rassegna si svolge al Teatro Trianon Viviani, in piazza Vincenzo Calenda 9, nel centro storico di Napoli, nella zona di Forcella.

A che ora iniziano gli spettacoli?

Tutti gli spettacoli di TrianonDanza 2026 sono in programma alle ore 20:00.

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