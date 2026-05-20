Sagre in Campania dal 21 al 24 maggio 2026: feste, sapori e borghi nel weekend

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Sagre in Campania questo weekend, dal 21 al 24 maggio 2026: feste nei borghi, prodotti tipici, zeppole, polpette, birre artigianali, mercatini e appuntamenti all’aria aperta tra Napoli, Avellino, Salerno, Benevento e Costiera Sorrentina.

Dal 21 al 24 maggio 2026 tornano tante sagre in Campania, con feste popolari, stand gastronomici, mercatini, prodotti tipici e appuntamenti perfetti per una gita fuori porta nel weekend. Tra le proposte ci sono la Festa della Zeppola di Montoro, la Sagra della Polpetta di Limatola, Birra in Villa a Castel San Giorgio, la Sagra del Catanazzo a Giovi di Salerno e altri eventi tra Napoli, Sannio e Costiera Sorrentina.

In questa guida trovi alcune delle sagre e feste in Campania del weekend, con idee per chi cerca buon cibo, musica popolare, borghi da scoprire e mercatini. Prima di partire conviene sempre controllare eventuali aggiornamenti diffusi dagli organizzatori, soprattutto in caso di maltempo.

Sagre in Campania questo weekend: gli eventi dal 21 al 24 maggio 2026

Il weekend di fine maggio è uno dei momenti migliori per organizzare una piccola uscita fuori porta in Campania: le temperature sono più miti, molti borghi tornano ad animarsi e le sagre diventano l’occasione giusta per mangiare qualcosa di tipico senza allontanarsi troppo.

Per altri appuntamenti gastronomici aggiornati puoi consultare anche la sezione dedicata alle sagre e feste in Campania, mentre chi cerca idee in città può dare uno sguardo agli eventi a Napoli.

Festa della Zeppola di Montoro 2026

A Sant’Eustachio di Montoro, in provincia di Avellino, torna la Festa della Zeppola e non solo, in programma al Parco del Sole per tre weekend: 24 e 25 maggio, 30 e 31 maggio, 1 e 2 giugno 2026.

La festa è dedicata alle zeppole preparate a mano, con varianti classiche, con crema e con Nutella. Non mancheranno anche panini con salsiccia alla brace, contorni, pizza cotta a legna, vino locale, bibite e musica dal vivo.

È una delle proposte più adatte a chi cerca una sagra semplice e popolare, con sapori tradizionali e atmosfera di paese. Leggi l’approfondimento sulla Festa della Zeppola di Montoro.

Sagra della Polpetta di Limatola 2026

A Limatola, in provincia di Benevento, prosegue la Sagra della Polpetta di Limatola, che nel 2026 anima il centro cittadino per più fine settimana. Gli appuntamenti del weekend sono previsti nei giorni 22, 23 e 24 maggio 2026, con ulteriori date il 29, 30 e 31 maggio e poi 1 e 2 giugno 2026.

La manifestazione si svolge presso gli spazi di piazza San Biagio a Limatola e propone serate dedicate alla polpetta, ai sapori locali, alla musica, ai balli, all’animazione e ai mercatini artigianali.

È una buona idea per chi vuole passare una serata nel Sannio, tra cibo popolare e clima di festa. Leggi l’approfondimento sulla Sagra della Polpetta di Limatola.

Birra in Villa 2026 a Castel San Giorgio

Da sabato 23 a lunedì 25 maggio 2026 torna Birra in Villa, il festival dedicato alla birra artigianale in programma a Villa Calvanese, nella frazione Lanzara di Castel San Giorgio, in provincia di Salerno.

La manifestazione porta nella villa settecentesca una selezione di birrifici artigianali campani, con tante birre in degustazione e una proposta pensata per chi vuole scoprire produzioni locali in un contesto storico e all’aperto.

L’evento è indicato soprattutto per un pubblico adulto e per chi segue il mondo delle birre artigianali. Scopri il programma di Birra in Villa 2026.

Sagra del Catanazzo a Giovi di Salerno

Da venerdì 22 a domenica 24 maggio 2026 si svolge a Giovi di Salerno la 34ª edizione della Sagra del Catanazzo, una festa popolare dedicata a uno dei piatti tipici della tradizione locale.

Il Catanazzo è un piatto della cucina povera preparato con trippa, piselli e pomodorini, servito con pane casareccio. Alla sagra si potranno trovare anche altri piatti locali, insieme a musica e momenti di convivialità.

È l’appuntamento più tradizionale di questa selezione: una festa di paese vera, pensata per chi ama sapori decisi e ricette popolari. Leggi l’approfondimento sulla Sagra del Catanazzo a Giovi di Salerno.

Mercatini e appuntamenti food in Campania

Non solo sagre: nel weekend ci sono anche mercatini, appuntamenti agricoli e iniziative nei borghi che possono diventare una buona alternativa per una mattinata diversa o per una gita breve.

Mostra mercato del vintage all’Ippodromo di Agnano

Ogni domenica mattina, negli spazi dell’Ippodromo di Agnano a Napoli, si tiene la Mostra mercato dell’Antiquariato, un appuntamento conosciuto da chi ama cercare oggetti vintage, modernariato, pezzi da collezione e piccole occasioni.

Non è una sagra, ma può diventare una bella idea per una domenica mattina diversa, magari da abbinare a un pranzo fuori o a una passeggiata nella zona flegrea. Leggi il post sulla Mostra mercato dell’Antiquariato ad Agnano.

MercAntico a San Lorenzello

Nel borgo di San Lorenzello, in provincia di Benevento, torna MercAntico, la fiera dedicata ad antiquariato, modernariato, collezionismo e prodotti locali. L’appuntamento si tiene ogni seconda e ultima domenica del mese.

È una meta interessante per chi vuole costruirsi una giornata lenta nel Sannio, tra passeggiate nel borgo, oggetti d’altri tempi e sapori del territorio. Scopri MercAntico a San Lorenzello.

Mercatini Campagna Amica a Napoli

Per chi preferisce restare in città, ci sono anche i mercatini agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica, presenti in varie zone di Napoli durante il mese di maggio 2026.

Sono appuntamenti utili per acquistare prodotti locali direttamente dai produttori: frutta, verdura, formaggi, conserve, miele e altre specialità campane. Una soluzione semplice per chi vuole fare un giro breve senza spostarsi troppo. Leggi l’approfondimento sui mercatini Campagna Amica a Napoli.

Altri eventi del weekend tra gusto e borghi

Nel fine settimana ci sono anche eventi che non sono sagre in senso stretto, ma che possono arricchire una giornata tra cultura, passeggiate, degustazioni e visite nei borghi della Campania.

Per una panoramica più ampia puoi leggere anche la guida aggiornata su cosa fare nel weekend a Napoli.

Wine&Thecity 2026 a Napoli

Dal 16 al 23 maggio 2026 torna a Napoli Wine&Thecity, con una settimana di eventi diffusi tra arte, design, aperitivi e luoghi da scoprire.

Tra gli appuntamenti ci sono iniziative alla Stazione della Linea 7 firmata Anish Kapoor, alla Vigna urbana dei Camaldolilli, al Museo Artistico Industriale Filippo Palizzi e nelle vie dello shopping di Chiaia. Leggi l’approfondimento su Wine&Thecity a Napoli.

Maggio della Cultura 2026 a Vico Equense

Dal 7 al 31 maggio 2026 a Vico Equense si tiene Maggio della Cultura 2026, con appuntamenti culturali, musei cittadini aperti ogni sabato e domenica, visite guidate, mostre, concerti, convegni e attività per bambini.

È una proposta interessante per chi vuole abbinare una passeggiata in Costiera Sorrentina a un evento culturale, con iniziative pensate per diverse fasce d’età. Scopri il programma di Maggio della Cultura a Vico Equense.

Secrets of Piano di Sorrento

Dal 18 aprile al 31 ottobre 2026 a Piano di Sorrento si svolgono le escursioni gratuite di Secrets of Piano di Sorrento, promosse dal Comune per raccontare il territorio tra storia, mare e natura.

Gli itinerari sono tre: Itinerario Blu “Tra storia e mare”, Itinerario Verde “Dalle vie del centro ai Colli” e Itinerario Arancio “Dal Castello Colonna alla Croce”. Il tour del sabato parte alle ore 17:00. Leggi l’approfondimento su Secrets of Piano di Sorrento.

Sagre in Campania questo weekend: informazioni utili

Quando: da giovedì 21 a domenica 24 maggio 2026, con alcuni eventi attivi anche nei weekend successivi.

Dove: varie località della Campania, tra Montoro, Limatola, Castel San Giorgio, Giovi di Salerno, Napoli, San Lorenzello, Vico Equense e Piano di Sorrento.

Biglietti: ingresso e modalità variabili in base all’evento. Per alcune iniziative possono essere previste consumazioni, degustazioni o prenotazioni.

Info: prima di partire è sempre utile verificare aggiornamenti, orari e programma sui canali ufficiali degli organizzatori o negli approfondimenti pubblicati su Napoli da Vivere.

Domande frequenti sulle sagre in Campania

Quali sagre ci sono in Campania nel weekend dal 21 al 24 maggio 2026?

Nel weekend ci sono diverse proposte tra cui la Festa della Zeppola di Montoro, la Sagra della Polpetta di Limatola, Birra in Villa a Castel San Giorgio e la Sagra del Catanazzo a Giovi di Salerno.

Ci sono sagre vicino Napoli questo weekend?

Nel periodo indicato ci sono anche mercatini e appuntamenti food a Napoli, come la Mostra mercato dell’Antiquariato all’Ippodromo di Agnano e i mercatini Campagna Amica.

Le sagre in Campania sono adatte anche alle famiglie?

Molti appuntamenti si svolgono all’aperto, nei borghi o in piazze cittadine, con musica, stand gastronomici e mercatini. Per eventi con bambini piccoli conviene controllare sempre orari, parcheggi e affluenza prevista.

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