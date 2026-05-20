Domenica 24 maggio 22 Dimore Storiche aprono gratis in Campania: palazzi, ville e giardini

Domenica 24 maggio 2026 torna la Giornata Nazionale ADSI: in Campania 22 dimore storiche aprono gratuitamente tra palazzi, ville, giardini e residenze d’epoca da visitare in tutte le province

Domenica 24 maggio 2026 tornano le dimore storiche in Campania aperte gratis per la 16ª Giornata Nazionale ADSI, promossa dall’Associazione Dimore Storiche Italiane ETS.

Per un giorno sarà possibile entrare in 22 luoghi storici tra Napoli, Caserta, Salerno, Avellino e Benevento: palazzi nobiliari, antiche residenze, ville, giardini e spazi privati che spesso non sono visitabili durante l’anno.

È una bella occasione per chi cerca eventi gratuiti a Napoli e in Campania, ma anche per chi vuole organizzare una gita culturale diversa dal solito nel weekend.

Dimore storiche in Campania gratis: cosa sapere

La Giornata Nazionale ADSI è pensata come un grande itinerario diffuso: non un solo evento, ma tante aperture speciali distribuite sul territorio.

In Campania il programma coinvolge tutte le province, con visite e percorsi culturali che permettono di scoprire luoghi legati alla storia delle famiglie, dell’architettura e del paesaggio regionale.

Prima di partire conviene sempre controllare la scheda della singola dimora sul sito ADSI: alcune visite possono avere turni, posti limitati o prenotazione obbligatoria.

Il tema 2026 è “Custodi di futuro”

Il tema dell’edizione 2026 è “Custodi di futuro. Un patrimonio vivo per un valore condiviso”. Il messaggio è chiaro: le dimore storiche non sono solo luoghi da ammirare, ma spazi da conoscere, proteggere e tramandare.

In Campania questo tema funziona particolarmente bene, perché molte residenze storiche si trovano fuori dai percorsi turistici più battuti. Visitandole, si scoprono borghi, quartieri e paesi che raccontano un pezzo importante della storia del territorio.

Per chi ama le aperture straordinarie e gli itinerari culturali, questa giornata si collega idealmente ad altri grandi appuntamenti di primavera, come il Maggio dei Monumenti 2026 a Napoli e le Giornate FAI d’Autunno in Campania.

Le 22 dimore storiche aperte in Campania

L’elenco delle aperture copre tutta la regione. Chi vuole restare in città può scegliere Napoli e l’area metropolitana, mentre chi ha voglia di una gita può costruire un itinerario tra Irpinia, Sannio, Cilento, Casertano e Costiera.

Avellino: Tenute Casoli – Palazzo Iorio, Candida; Palazzo Ducale Pignatelli della Leonessa, San Martino Valle Caudina.

Tenute Casoli – Palazzo Iorio, Candida; Palazzo Ducale Pignatelli della Leonessa, San Martino Valle Caudina. Benevento: Villa Laura, Moiano; Palazzo Jelardi e Museo della Pubblicità, San Marco dei Cavoti.

Villa Laura, Moiano; Palazzo Jelardi e Museo della Pubblicità, San Marco dei Cavoti. Caserta: Tenuta San Domenico, Capua; Tenuta San Bartolomeo, Caiazzo; Palazzo Lanza, Caserta; Palazzo di Transo, Sessa Aurunca; Giardino di Palazzo Cocozza di Montanara, Caserta; Antica Dimora Santa Maria del Pozzo, Casola.

Tenuta San Domenico, Capua; Tenuta San Bartolomeo, Caiazzo; Palazzo Lanza, Caserta; Palazzo di Transo, Sessa Aurunca; Giardino di Palazzo Cocozza di Montanara, Caserta; Antica Dimora Santa Maria del Pozzo, Casola. Napoli e area metropolitana: Villa Preziosa, Sant’Agnello; Palazzo Convento dei Cappuccini, Napoli; Palazzo Capece, Caivano; Odeon Neapolis, Napoli; Astapiana Villa Giusso, Vico Equense; Accadia Relais di Palazzo Dentice d’Accadia, Napoli.

Villa Preziosa, Sant’Agnello; Palazzo Convento dei Cappuccini, Napoli; Palazzo Capece, Caivano; Odeon Neapolis, Napoli; Astapiana Villa Giusso, Vico Equense; Accadia Relais di Palazzo Dentice d’Accadia, Napoli. Salerno: Palazzo Ricci, Salerno; Palazzo Magnoni, Rutino; Palazzo Fimiani, Lanzara; Palazzo Albirosa, Polla; Giardino Segreto dell’Anima, Tramonti; Borgo Riccio, Torchiara.

Il consiglio è scegliere la dimora anche in base alla zona: alcune aperture sono perfette per una passeggiata in centro, altre possono diventare il punto di partenza per una giornata fuori porta.

Chi sta organizzando il fine settimana può trovare altre idee anche nella nostra guida su cosa fare nel weekend a Napoli.

Come partecipare alle visite ADSI

La partecipazione è gratuita, ma le modalità possono cambiare da dimora a dimora. In alcuni casi l’accesso può essere libero, in altri possono esserci turni di visita o prenotazione online.

Per evitare viaggi a vuoto, è meglio consultare la pagina ufficiale ADSI, selezionare Campania e poi aprire la scheda della dimora scelta. Lì vengono indicati eventuali orari, disponibilità, modalità di accesso e prenotazioni.

Consulta l’elenco ufficiale delle dimore storiche aperte in Campania sul sito ADSI

Dimore storiche Campania 2026: info utili

Quando: domenica 24 maggio 2026

Dove: 22 dimore storiche in Campania, tra Napoli, Caserta, Salerno, Avellino e Benevento

Biglietti: visite gratuite; verificare eventuale prenotazione per la singola dimora

Info: sito ufficiale ADSI, scegliendo Campania e poi la dimora di interesse

Giornata Nazionale ADSI 2026 in Campania Domenica 24 maggio 2026

22 dimore storiche aperte in Campania

Ingresso gratuito, con modalità da verificare sul sito ADSI

Vedi il programma ufficiale



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