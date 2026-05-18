Ercolano di sera a 1 euro: Parco Archeologico e Villa Campolieto aperti fino a mezzanotte

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Sabato 23 maggio 2026 dalle 20 ci sarà l’apertura a 1 euro nel Parco Archeologico di Ercolano e tanti eventi con approfondimenti scientifici alle collezioni. Eventi anche nella vicina Villa Campolieto, sempre con ingresso ad 1 euro, con laboratori e lettura animata sulla civiltà del cibo nell’antica Ercolano.

Anche il Parco Archeologico di Ercolano partecipa alla Notte Europea dei Musei 2026 di Sabato 23 maggio 2026 con orari prolungati e ingresso a tariffa simbolica di 1 euro. In tutta Europa per questa iniziativa saranno aperti circa 3.000 musei e siti archeologici in orario serale sempre a 1 euro.

Il Parco Archeologico di Ercolano sabato 23 maggio sarà aperto dalle ore 20:00 alle ore 24:00 con un programma che prevede visite guidate alle collezioni, narrazione mitologica, poesia contemporanea e attività didattiche, coinvolgendo attivamente anche le scuole del territorio. In particolare:

Apertura straordinaria dell’Antiquarium e del Padiglione della Barca – Il personale scientifico del Parco accompagnerà i visitatori con lezioni in situ alle collezioni, offrendo un racconto diretto e approfondito dei capolavori custoditi nelle due strutture, solitamente non visitabili in orario serale. L’accesso al sito è possibile da Corso Resina 187 e da via dei Papiri Ercolanesi 19. Ultimo ingresso alle ore 23:00.

– Il personale scientifico del Parco accompagnerà i visitatori con lezioni in situ alle collezioni, offrendo un racconto diretto e approfondito dei capolavori custoditi nelle due strutture, solitamente non visitabili in orario serale. L’accesso al sito è possibile da Corso Resina 187 e da via dei Papiri Ercolanesi 19. Ultimo ingresso alle ore 23:00. Lettura teatralizzata: “Ercole e l’Idra di Lerna” — Scuola primaria “Peter Pan” di Ercolano – I bambini della scuola primaria “Peter Pan” di Ercolano porteranno in scena una lettura teatralizzata dedicata all’infanzia di Ercole e alla sua lotta contro l’Idra di Lerna, tratta da Le fatiche di Ercole. La mitologia per giocodi Valentina Orlando. La performance si svolgerà al piano terra dell’Antiquarium.

— Scuola primaria “Peter Pan” di Ercolano – I bambini della scuola primaria “Peter Pan” di Ercolano porteranno in scena una lettura teatralizzata dedicata all’infanzia di Ercole e alla sua lotta contro l’Idra di Lerna, tratta da Le fatiche di Ercole. La mitologia per giocodi Valentina Orlando. La performance si svolgerà al piano terra dell’Antiquarium. Lettura da “Canto per l’Europa” di Paolo Rumiz — Istituto Superiore “Adriano Tilgher” di Ercolano. Gli studenti dell’Istituto Superiore “Adriano Tilgher” di Ercolano leggeranno passi scelti da Canto per l’Europadi Paolo Rumiz. In questo poema epico-moderno il mito antico diventa strumento per leggere il presente: il viaggio di una ragazza attraverso il Mediterraneo si trasforma in un racconto sulle origini dell’Europa e sulle sue fratture attuali, tra migrazioni, confini e memorie condivise. La lettura si svolgerà lungo il viale di accesso al sito.

Eventi anche a Villa Campolieto con ingresso a 1 euro

A Villa Campolieto ci saranno attività animate alla mostra “Dall’uovo alle mele . La civiltà del cibo e i piaceri della tavola a Ercolano” – In parallelo, in collaborazione con Coopculture, la serata si estende agli spazi di Villa Campolieto (Corso Resina 283, Ercolano), dove la mostra “Dall’uovo alle mele. La civiltà del cibo e i piaceri della tavola a Ercolano”resterà aperta e accessibile fino alle ore 24:00, con due attività appositamente programmate.

. La civiltà del cibo e i piaceri della tavola a Ercolano” – In parallelo, in collaborazione con Coopculture, la serata si estende agli spazi di Villa Campolieto (Corso Resina 283, Ercolano), dove la mostra “Dall’uovo alle mele. La civiltà del cibo e i piaceri della tavola a Ercolano”resterà aperta e accessibile fino alle ore 24:00, con due attività appositamente programmate. ore 20:00 — “Il piatto perfetto” | Visita/laboratorio (durata 120′) – Per tutti, famiglie comprese. Attività gratuita con biglietto d’ingresso alla Villa al costo di 1 euro.

Per tutti, famiglie comprese. Attività gratuita con biglietto d’ingresso alla Villa al costo di 1 euro. ore 22:00 — “Panem et Condimenta: ricette, rimedi e curiosità” Per tutti. Attività gratuita con biglietto d’ingresso alla Villa al costo di 1 euro.

Sul sito ufficiale del Parco Archeologico di Ercolano il programma di dettaglio degli eventi, i link per la prenotazioni agli eventi e le informazioni pratiche per i parcheggi in zona.

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