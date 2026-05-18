Ercolano di sera a 1 euro: Parco Archeologico e Villa Campolieto aperti fino a mezzanotte

Sabato 23 maggio 2026 dalle 20 ci sarà l’apertura a 1 euro nel Parco Archeologico di Ercolano e tanti eventi con approfondimenti scientifici alle collezioni. Eventi anche nella vicina Villa Campolieto, sempre con ingresso ad 1 euro, con laboratori e lettura animata sulla civiltà del cibo nell’antica Ercolano.
Anche il Parco Archeologico di Ercolano partecipa alla Notte Europea dei Musei 2026 di Sabato 23 maggio 2026 con orari prolungati e ingresso a tariffa simbolica di 1 euro. In tutta Europa per questa iniziativa saranno aperti circa 3.000 musei e siti archeologici in orario serale sempre a 1 euro.
Il Parco Archeologico di Ercolano sabato 23 maggio sarà aperto dalle ore 20:00 alle ore 24:00 con un programma che prevede visite guidate alle collezioni, narrazione mitologica, poesia contemporanea e attività didattiche, coinvolgendo attivamente anche le scuole del territorio. In particolare:
- Apertura straordinaria dell’Antiquarium e del Padiglione della Barca – Il personale scientifico del Parco accompagnerà i visitatori con lezioni in situ alle collezioni, offrendo un racconto diretto e approfondito dei capolavori custoditi nelle due strutture, solitamente non visitabili in orario serale. L’accesso al sito è possibile da Corso Resina 187 e da via dei Papiri Ercolanesi 19. Ultimo ingresso alle ore 23:00.
- Lettura teatralizzata: “Ercole e l’Idra di Lerna” — Scuola primaria “Peter Pan” di Ercolano – I bambini della scuola primaria “Peter Pan” di Ercolano porteranno in scena una lettura teatralizzata dedicata all’infanzia di Ercole e alla sua lotta contro l’Idra di Lerna, tratta da Le fatiche di Ercole. La mitologia per giocodi Valentina Orlando. La performance si svolgerà al piano terra dell’Antiquarium.
- Lettura da “Canto per l’Europa” di Paolo Rumiz — Istituto Superiore “Adriano Tilgher” di Ercolano. Gli studenti dell’Istituto Superiore “Adriano Tilgher” di Ercolano leggeranno passi scelti da Canto per l’Europadi Paolo Rumiz. In questo poema epico-moderno il mito antico diventa strumento per leggere il presente: il viaggio di una ragazza attraverso il Mediterraneo si trasforma in un racconto sulle origini dell’Europa e sulle sue fratture attuali, tra migrazioni, confini e memorie condivise. La lettura si svolgerà lungo il viale di accesso al sito.
Eventi anche a Villa Campolieto con ingresso a 1 euro
- A Villa Campolieto ci saranno attività animate alla mostra “Dall’uovo alle mele. La civiltà del cibo e i piaceri della tavola a Ercolano” – In parallelo, in collaborazione con Coopculture, la serata si estende agli spazi di Villa Campolieto (Corso Resina 283, Ercolano), dove la mostra “Dall’uovo alle mele. La civiltà del cibo e i piaceri della tavola a Ercolano”resterà aperta e accessibile fino alle ore 24:00, con due attività appositamente programmate.
- ore 20:00 — “Il piatto perfetto” | Visita/laboratorio (durata 120′) – Per tutti, famiglie comprese. Attività gratuita con biglietto d’ingresso alla Villa al costo di 1 euro.
- ore 22:00 — “Panem et Condimenta: ricette, rimedi e curiosità” Per tutti. Attività gratuita con biglietto d’ingresso alla Villa al costo di 1 euro.
Sul sito ufficiale del Parco Archeologico di Ercolano il programma di dettaglio degli eventi, i link per la prenotazioni agli eventi e le informazioni pratiche per i parcheggi in zona.
© Napoli da Vivere 2026 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione, anche parziale, deve essere autorizzata.