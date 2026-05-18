(In)Visibili mondi: a Napoli il grande cinema d’autore al Maggio dei Monumenti

Cinema gratis a Napoli per il Maggio dei Monumenti 2026: dal 19 al 30 maggio una retrospettiva dedicata a Krzysztof Kieslowski e due incontri pubblici con Michelangelo Frammartino

Dal 19 al 30 maggio 2026 il Maggio dei Monumenti 2026 a Napoli propone una speciale sezione dedicata al grande cinema d’autore. Con (In)Visibili mondi. Il cinema di Krzysztof Kieslowski e di Michelangelo Frammartino arrivano in città proiezioni, incontri e un workshop per giovani filmmaker.

Gli appuntamenti aperti al pubblico sono gratuiti, con prenotazione consigliata, e si terranno in diversi luoghi culturali di Napoli, tra sale cinematografiche, spazi indipendenti e musei.

Il cinema di Krzysztof Kieslowski e di Michelangelo Frammartino

La sezione cinematografica del Maggio dei Monumenti 2026 è organizzata dalla società di produzione Ladoc e porta a Napoli due percorsi diversi ma molto legati tra loro: da un lato l’opera di Krzysztof Kieslowski, uno dei grandi maestri del cinema europeo; dall’altro il lavoro di Michelangelo Frammartino, regista italiano tra i nomi più originali del cinema contemporaneo.

Il programma rientra nella 32esima edizione del Maggio dei Monumenti, che quest’anno esplora il tema dei colori della città con lo slogan ispirato a Matilde Serao: “Ebbra di luce, folle di colori”.

Dal 19 al 26 maggio 2026 ci sarà una retrospettiva gratuita dedicata a Krzysztof Kieslowski .

ci sarà una retrospettiva gratuita dedicata a . Dal 25 al 30 maggio 2026 Michelangelo Frammartino sarà a Napoli per un workshop dedicato a giovani filmmaker.

Michelangelo Frammartino sarà a Napoli per un workshop dedicato a giovani filmmaker. Venerdì 29 e sabato 30 maggio 2026 sono previsti anche due momenti aperti al pubblico con Frammartino.

Un’occasione interessante per chi segue il cinema d’autore, ma anche per chi vuole vivere Napoli attraverso luoghi culturali diversi dal solito. Per altri appuntamenti in città puoi consultare anche la nostra sezione dedicata agli eventi a Napoli e agli eventi gratuiti a Napoli.

Krzysztof Kieslowski a Napoli: la retrospettiva gratuita

Dal 19 al 26 maggio 2026 Napoli rende omaggio a Krzysztof Kieslowski con la rassegna “Krzysztof Kieslowski: segni di vita”, dedicata al regista, sceneggiatore, scrittore e documentarista polacco.

La retrospettiva, curata da Armando Andria, Gina Annunziata e Salvatore Iervolino per Ladoc, è realizzata in collaborazione con l’Istituto Polacco di Roma e WFDiF – Documentary and Feature Film Studios.

Il programma prevede venti titoli: cinque documentari brevi degli esordi, cinque tra i film più importanti del regista e l’intero Decalogo, proposto in una giornata di visione integrale.

Martedì 19 maggio 2026, ore 21:30 – Multicinema Modernissimo: proiezione di Tre colori – Film Blu , vincitore del Leone d’Oro alla Mostra del Cinema di Venezia del 1993. In serata interverranno Malgorzata Furdal , direttrice dell’Istituto Polacco di Roma, e Lorenzo Costantino , responsabile del programma cinema dell’Istituto.

proiezione di , vincitore del Leone d’Oro alla Mostra del Cinema di Venezia del 1993. In serata interverranno , direttrice dell’Istituto Polacco di Roma, e , responsabile del programma cinema dell’Istituto. Venerdì 22 maggio 2026, ore 19:00 – CasaCinema: proiezione di Tre colori – Film Bianco , preceduta dal cortometraggio documentario Sette donne d’età diversa del 1979. Durante la serata interverrà il critico e regista Serafino Murri .

proiezione di , preceduta dal cortometraggio documentario del 1979. Durante la serata interverrà il critico e regista . Sabato 23 maggio 2026, ore 19:00 – Asilo Filangieri: quattro cortometraggi documentari di Kieslowski: Sono stato un soldato , Ritornello , La radiografia e Teste parlanti . A seguire, proiezione de Il cineamatore .

quattro cortometraggi documentari di Kieslowski: , , e . A seguire, proiezione de . Domenica 24 maggio 2026, dalle ore 11:00 alle ore 23:00 – Sala Assoli: giornata dedicata al Decalogo , la serie di dieci film realizzata da Kieslowski per la televisione tra il 1988 e il 1989.

giornata dedicata al , la serie di dieci film realizzata da Kieslowski per la televisione tra il 1988 e il 1989. Martedì 26 maggio 2026, ore 18:30 – Sala Assoli: proiezione di Tre colori – Film Rosso , ultimo capitolo della trilogia dei colori e ultimo film girato da Kieslowski.

proiezione di , ultimo capitolo della trilogia dei colori e ultimo film girato da Kieslowski. Martedì 26 maggio 2026, ore 21:00 – Sala Assoli: proiezione de La doppia vita di Veronica, con intervento del regista Michelangelo Frammartino.

I film saranno proposti in lingua originale con sottotitoli in italiano. La prenotazione è consigliata attraverso la piattaforma culturacomunedinapoli.eventbrite.com.

Michelangelo Frammartino a Napoli al Maggio dei Monumenti

Dal 25 al 30 maggio 2026 il regista Michelangelo Frammartino sarà a Napoli per un workshop a cura di Ladoc, realizzato in collaborazione con Museo Madre, Riot Studio, l’Asilo e con il sostegno di Fermento.

Il laboratorio è pensato per dieci giovani filmmaker e si sviluppa in sei giorni di lavoro intensivo. Frammartino, autore di film come Il dono, Le quattro volte e Il buco, guiderà i partecipanti in un percorso dedicato al cinema come progetto, tra osservazione, scrittura, immagine e costruzione dello sguardo.

Accanto al workshop ci saranno anche due appuntamenti gratuiti aperti al pubblico, utili per conoscere da vicino il percorso artistico del regista e il suo modo di intendere il cinema.

Venerdì 29 maggio 2026, ore 21:30 – Multicinema Modernissimo: Michelangelo Frammartino interverrà in occasione della proiezione di Le quattro volte , il suo secondo lungometraggio, presentato nel 2010 alla Quinzaine des Réalisateurs del Festival di Cannes.

Michelangelo Frammartino interverrà in occasione della proiezione di , il suo secondo lungometraggio, presentato nel 2010 alla Quinzaine des Réalisateurs del Festival di Cannes. Sabato 30 maggio 2026, ore 18:00 – Museo Madre: incontro Ogni film è un albero. Frammartino dialogherà con Eva Fabbris, direttrice del Museo Madre e storica dell’arte, ripercorrendo la sua filmografia da Il dono a Il buco, passando per l’installazione Alberi.

Per maggiori informazioni sul workshop è possibile consultare il sito ufficiale di Ladoc: Michelangelo Frammartino – Il cinema come progetto.

Dove si svolgono gli eventi di cinema a Napoli

Gli appuntamenti si terranno in diversi luoghi culturali di Napoli: Multicinema Modernissimo, CasaCinema, Asilo Filangieri, Sala Assoli e Museo Madre.

Molti spazi si trovano tra il centro storico, la zona Dante/Toledo e i Quartieri Spagnoli: una buona occasione per abbinare una proiezione a una passeggiata nel cuore della città. Chi si muove con i mezzi può valutare le fermate della Metro Linea 1 più vicine ai singoli appuntamenti.

Se cerchi altri appuntamenti culturali in città puoi leggere anche il nostro approfondimento sul Maggio dei Monumenti a Napoli.

Kieslowski e Frammartino a Napoli: informazioni utili

Quando: dal 19 al 30 maggio 2026. Retrospettiva dedicata a Krzysztof Kieslowski dal 19 al 26 maggio; workshop e incontri con Michelangelo Frammartino dal 25 al 30 maggio.

Dove: Multicinema Modernissimo, CasaCinema, Asilo Filangieri, Sala Assoli e Museo Madre, Napoli.

Biglietti: eventi gratuiti, con prenotazione consigliata.

Prenotazioni: culturacomunedinapoli.eventbrite.com.

Info: programma ufficiale Maggio dei Monumenti – (In)Visibili mondi.

© Napoli da Vivere 2026 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.