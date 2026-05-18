Visite gratuite tra Ville Vesuviane, Ercolano e Pietrarsa: tornano gli Itinerari Vesuviani

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Dal 17 maggio al 7 giugno 2026 tornano gli Itinerari Vesuviani: quattro appuntamenti gratuiti tra Villa Campolieto, Portici, Ercolano e Pietrarsa per scoprire le Ville Vesuviane e la storia del Miglio d’Oro lungo l’antica via Regia delle Calabrie.

Dal 17 maggio al 7 giugno 2026 tornano gli Itinerari Vesuviani, il programma di visite guidate gratuite promosso dalla Fondazione Ente per le Ville Vesuviane e dall’Associazione Amici delle Ville e dei Siti Vesuviani.

La 37ª edizione porta il pubblico tra Villa Campolieto a Ercolano, il Granatello di Portici, il Parco Archeologico di Ercolano e il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, con appuntamenti gratuiti ma con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti.

Itinerari Vesuviani 2026: il programma delle visite gratuite

Gli appuntamenti degli Itinerari Vesuviani 2026 raccontano il territorio vesuviano attraverso luoghi molto diversi tra loro: una villa settecentesca, un antico porto borbonico, l’area archeologica di Ercolano e uno dei musei ferroviari più belli d’Italia.

Domenica 17 maggio 2026, ore 5:30 – Concerto all’alba a Villa Campolieto, Ercolano. Musica jazz al sorgere del sole, caffè e cornetto, poi visita alla villa.

Musica jazz al sorgere del sole, caffè e cornetto, poi visita alla villa. Domenica 24 maggio 2026, ore 10:00 – Itinerario a Portici. Il percorso toccherà il porto del Granatello, Villa d’Elboeuf, la stazione ferroviaria e la chiesa di San Pasquale.

Il percorso toccherà il porto del Granatello, Villa d’Elboeuf, la stazione ferroviaria e la chiesa di San Pasquale. Domenica 31 maggio 2026, ore 10:00 – Parco Archeologico di Ercolano. Visita tra cardini e decumani dell’antica città romana.

Visita tra cardini e decumani dell’antica città romana. Domenica 7 giugno 2026, ore 10:00 – Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. Chiusura del programma tra locomotive storiche e panorama sul Golfo di Napoli.

Gli eventi sono gratuiti, ma i posti sono limitati. Per questo conviene prenotare appena possibile e controllare sempre eventuali aggiornamenti diffusi dalla Fondazione Ente per le Ville Vesuviane.

Ville Vesuviane e Miglio d’Oro: cosa si scopre

Gli Itinerari Vesuviani sono una bella occasione per riscoprire il Miglio d’Oro, il tratto di territorio tra Napoli, San Giorgio a Cremano, Portici, Ercolano e Torre del Greco dove sorsero molte residenze nobiliari della corte borbonica.

Tutto cominciò nel Settecento, quando Carlo di Borbone scelse Portici per la sua residenza reale. Da quel momento la zona divenne uno dei luoghi più ricercati dall’aristocrazia, che qui costruì ville affacciate sul mare e sul Vesuvio.

Oggi restano 122 immobili monumentali legati a quella stagione. Chi vuole approfondire può leggere anche i nostri speciali sulle ville vesuviane di Ercolano, sulle ville del Miglio d’Oro a San Giorgio a Cremano, sulle ville vesuviane di Torre del Greco e sulle ville vesuviane di Portici.

Come prenotare gli Itinerari Vesuviani 2026

La partecipazione agli Itinerari Vesuviani 2026 è gratuita, ma la prenotazione è obbligatoria. Le richieste vanno inviate secondo le indicazioni pubblicate dalla Fondazione Ente per le Ville Vesuviane.

Info e prenotazioni: prenotazioni@villevesuviane.net

prenotazioni@villevesuviane.net Telefono: +39 081 7322134

+39 081 7322134 Programma ufficiale: sito della Fondazione Ente per le Ville Vesuviane

Il programma può subire variazioni per cause esterne. Prima di partecipare è sempre utile controllare il sito ufficiale e i canali social della Fondazione.

Itinerari Vesuviani 2026: date e info

Quando: domenica 17 maggio, domenica 24 maggio, domenica 31 maggio e domenica 7 giugno 2026

Dove: Villa Campolieto a Ercolano, Portici, Parco Archeologico di Ercolano e Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

Biglietti: visite guidate gratuite con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti

Info: Fondazione Ente per le Ville Vesuviane – tel. +39 081 7322134

Informazioni pratiche sugli Itinerari Vesuviani 2026 Date: 17, 24, 31 maggio e 7 giugno 2026

17, 24, 31 maggio e 7 giugno 2026 Luoghi: Ercolano, Portici e Pietrarsa

Ercolano, Portici e Pietrarsa Costo: gratuito, con prenotazione obbligatoria

Consulta il programma ufficiale



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