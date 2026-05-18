A Montoro tornano le zeppole calde: 6 serate tra dolci, pizza a legna e musica

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La Festa della Zeppola di Montoro 2026 torna al Parco del Sole di Sant’Eustachio con sei serate dedicate alla zeppola montorese, tra dolci fritti e al forno, specialità salate, musica e atmosfera di festa in provincia di Avellino.

Festa della Zeppola di Montoro 2026 Appuntamento il 23, 24, 30 e 31 maggio e l’1 e 2 giugno 2026 al Parco del Sole di Sant’Eustachio. Stand aperti dalle ore 19:30.

Torna a Montoro, in provincia di Avellino, la Festa della Zeppola 2026, una delle feste gastronomiche più amate della zona. L’appuntamento è al Parco del Sole, nella frazione Sant’Eustachio di Montoro, nelle serate di sabato 23 e domenica 24 maggio, sabato 30 e domenica 31 maggio, lunedì 1 e martedì 2 giugno 2026.

Gli stand apriranno dalle ore 19:30 e proporranno le zeppole della tradizione montorese, preparate con un impasto morbido simile a quello dei bignè, lavorato a forma di ciambella e poi fritto oppure cotto al forno.

È una bella idea anche per chi cerca sagre e feste in Campania nei weekend di fine maggio e del ponte del 2 giugno, con un evento semplice, popolare e adatto anche alle famiglie.

Cosa si mangia alla Festa della Zeppola di Montoro

La protagonista è naturalmente la zeppola di Montoro, servita in diverse varianti. Ci saranno le zeppole fritte classiche, quelle con crema, quelle con Nutella e anche la zeppola senza glutine.

La zeppola tradizionale viene completata con zucchero a velo, crema pasticcera e un ciuffo di crema al cioccolato. È un dolce semplice, ma molto riconoscibile: morbido, ricco e legato alla tradizione popolare montorese.

Oltre ai dolci, negli stand si potranno trovare anche tante specialità salate:

zeppole fritte

zeppole fritte con crema

zeppole fritte con Nutella

zeppola senza glutine

pizze cotte a legna di varie specialità

panino con porchetta e patatine

panino con salsiccia e porcini

panino con salsiccia e melanzane sott’olio o patatine

caciocavallo impiccato

caciocavallo impiccato con salsa di tartufo nero

caciocavallo impiccato con pesto di pomodorini secchi e peperoncino

patatine anche senza glutine

bibite, acqua e vino DOC irpino

Una festa tra zeppole, musica e famiglie

La Festa della Zeppola e non solo non è solo un appuntamento per assaggiare un dolce tipico. È anche una festa di paese, con musica, stand gastronomici e un’atmosfera conviviale che la rende adatta a una serata all’aperto.

Il Parco del Sole si trova nella frazione di Sant’Eustachio di Montoro e dispone anche di un’area con parco giochi per bambini, dettaglio utile per le famiglie che vogliono organizzare una serata tranquilla fuori Napoli.

Chi ama i dolci della tradizione campana può leggere anche la ricetta delle graffe napoletane di Gino Sorbillo, un altro grande classico della pasticceria fritta campana.

Festa della Zeppola di Montoro 2026: info utili

Quando: sabato 23 e domenica 24 maggio, sabato 30 e domenica 31 maggio, lunedì 1 e martedì 2 giugno 2026, dalle ore 19:30.

Dove: Parco del Sole, frazione Sant’Eustachio di Montoro, provincia di Avellino.

Ingresso: libero e gratuito. Consumazioni disponibili presso gli stand gastronomici.

Info: 353 2066201 – 348 6025612 – dbrservicesrl@gmail.com – pagina ufficiale Parco del Sole.

Festa della Zeppola di Montoro 2026: date e orari Quando: 23, 24, 30 e 31 maggio; 1 e 2 giugno 2026

23, 24, 30 e 31 maggio; 1 e 2 giugno 2026 Orario: apertura stand dalle ore 19:30

apertura stand dalle ore 19:30 Dove: Parco del Sole, Sant’Eustachio di Montoro (AV)

Parco del Sole, Sant’Eustachio di Montoro (AV) Ingresso: libero e gratuito

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