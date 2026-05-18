Cosa fare a Napoli durante la settimana dal 18 al 23 maggio 2026: eventi, mostre e concerti

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Cosa fare a Napoli da lunedì 18 a sabato 23 maggio 2026: gli eventi della settimana tra concerti, teatro, visite guidate, mostre, vino, appuntamenti gratis e luoghi da vivere in città e dintorni.

Cosa fare a Napoli dal 18 al 23 maggio 2026? Anche dopo il weekend, la città continua a proporre tanti appuntamenti tra musica, teatro, visite guidate, mostre, eventi gratuiti e iniziative per famiglie.

In questa guida trovi una selezione ragionata degli eventi a Napoli in settimana, con gli appuntamenti più interessanti da segnare subito e tante altre idee per uscire dal lunedì al sabato.

I 6 eventi da segnare questa settimana a Napoli Mario Biondi al Teatro Augusteo , martedì 19 maggio, per festeggiare i suoi 20 anni di carriera.

, martedì 19 maggio, per festeggiare i suoi 20 anni di carriera. Werther al Teatro di San Carlo , dal 20 al 26 maggio, con la produzione firmata da Willy Decker.

, dal 20 al 26 maggio, con la produzione firmata da Willy Decker. VitignoItalia alla Stazione Marittima , fino a martedì 19 maggio, con cantine, consorzi e degustazioni.

, fino a martedì 19 maggio, con cantine, consorzi e degustazioni. Wine&Thecity , fino al 23 maggio, con eventi diffusi tra vino, arte, design e luoghi speciali.

, fino al 23 maggio, con eventi diffusi tra vino, arte, design e luoghi speciali. Maggio dei Monumenti e Maggio di Pizzofalcone , con visite, aperture straordinarie e itinerari in città.

e , con visite, aperture straordinarie e itinerari in città. OBEY alle Gallerie d’Italia e Parthenope al MANN, due mostre forti da vedere anche in settimana.

Cosa fare a Napoli dal 18 al 23 maggio 2026

La settimana dal 18 al 23 maggio 2026 è una di quelle in cui Napoli offre tante strade diverse: si può scegliere una serata a teatro, un concerto, una visita guidata, una mostra o un evento legato al vino e alla città.

Chi cerca un calendario più ampio può consultare anche la sezione dedicata agli eventi a Napoli, mentre per gli appuntamenti a ingresso libero resta utile la pagina degli eventi gratuiti a Napoli.

Qui sotto trovi gli appuntamenti divisi per tema, così puoi scegliere più facilmente cosa fare in base al tempo a disposizione, alla zona della città e al tipo di uscita che preferisci.

Teatro e musica a Napoli questa settimana

Mario Biondi in concerto al Teatro Augusteo di Napoli è uno degli appuntamenti musicali più forti della settimana. Il concerto è in programma martedì 19 maggio 2026 e celebra i primi 20 anni di carriera dell’artista.

“Werther” di Jules Massenet al Teatro di San Carlo porta l’opera al centro della settimana culturale napoletana. Le recite sono previste dal 20 al 26 maggio 2026, con la storica produzione dell’Oper Frankfurt firmata da Willy Decker.

“Stato contro Nolan” al Teatro Bellini continua fino al 24 maggio 2026. Lo spettacolo di Stefano Massini, con la regia di Alessandro Gassmann, è una buona scelta per chi cerca teatro contemporaneo in città.

Incontri Jazz nel Monastero delle Trentatré propone un format raccolto e particolare nel centro storico di Napoli, tra musica, racconti, materiali audiovisivi e visita a un luogo poco consueto.

Per chi preferisce appuntamenti gratuiti, continuano i concerti gratuiti del Conservatorio di San Pietro a Majella alle Gallerie d’Italia e i concerti gratuiti nella Sala Scarlatti del Conservatorio.

Altri appuntamenti musicali da tenere d’occhio sono i Concerti per Federico della Nuova Orchestra Scarlatti, gli incontri nella Casa Museo Murolo al Vomero e la stagione concertistica del Teatro di San Carlo.

Per altre segnalazioni musicali puoi seguire anche la sezione concerti a Napoli.

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Tra le cose più interessanti da fare in settimana ci sono le visite legate al Maggio dei Monumenti 2026, che permettono di riscoprire cortili, chiese, aree verdi, monumenti e luoghi normalmente meno accessibili.

Le visite guidate alle cave di tufo del Vallone di San Rocco sono una delle proposte più particolari: un itinerario che unisce natura, storia urbana e paesaggio geologico dentro Napoli.

Il Maggio dei Monumenti 2026 a Napoli prosegue fino al 2 giugno 2026 con il programma “Ebbra di luce, folle di colori”, tra itinerari tematici, musica, cinema, teatro, laboratori e aperture straordinarie.

Il Maggio di Pizzofalcone è invece una buona occasione per tornare sulla collina dove affondano le radici più antiche della città, tra passeggiate, incontri e luoghi simbolici di Napoli.

Da segnare anche le visite gratuite a Villa Doria d’Angri, le visite alla Sagrestia del Complesso Monumentale dei Girolamini e la recente riapertura della Biblioteca dei Girolamini.

Tra i luoghi da vivere anche nei giorni feriali ci sono il Cimitero delle Fontanelle, visitabile con prenotazione, il nuovo percorso sui tetti del Duomo di Napoli e le visite serali gratuite a San Giovanni a Carbonara.

Per altri itinerari puoi consultare anche la sezione visite guidate a Napoli e la pagina dedicata a scoprire Napoli.

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Vino, eventi diffusi e cose da fare

La settimana è forte anche per chi vuole vivere Napoli con un taglio più conviviale, tra degustazioni, eventi diffusi e luoghi trasformati in spazi di incontro.

VitignoItalia 2026 alla Stazione Marittima di Napoli prosegue fino a martedì 19 maggio 2026. La ventesima edizione del Salone dei Vini e dei Territori Vitivinicoli Italiani porta in città cantine, consorzi, aziende e migliaia di etichette da scoprire.

Wine&Thecity 2026 a Napoli continua invece fino a sabato 23 maggio 2026, con appuntamenti diffusi tra degustazioni, arte, design, cene, performance e aperture speciali.

Chi ama la città vista dal mare può seguire anche la Tre Golfi Sailing Week 2026, la grande manifestazione di vela internazionale che anima il Golfo di Napoli e Sorrento fino al 28 maggio 2026.

Per muoversi meglio in città, resta utile anche la novità della Metro Linea 6 con corse fino alle 21 nei giorni feriali, soprattutto per chi vuole raggiungere Fuorigrotta, Chiaia e Piazza Municipio senza usare l’auto.

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Eventi per bambini e famiglie a Napoli

Per le famiglie, uno degli appuntamenti più belli del periodo resta nel verde dell’Orto Botanico di Napoli, con spettacoli pensati per bambini e adulti.

Fiabe di Primavera nel Real Orto Botanico di Napoli continua fino al 31 maggio 2026 con rappresentazioni teatrali itineranti in uno dei luoghi più piacevoli della città da vivere anche in primavera.

È una proposta adatta a chi cerca un’uscita diversa con i bambini, senza chiudersi in uno spazio tradizionale: si cammina, si ascolta, si guarda il giardino e si vive il teatro in movimento.

Per altre idee dedicate ai più piccoli puoi consultare la sezione eventi per bambini a Napoli.

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Mostre e musei da vedere in settimana

Le mostre sono una delle scelte migliori per chi vuole uscire in settimana senza dipendere troppo dal meteo o dagli orari serali. A Napoli, in questi giorni, ci sono diverse esposizioni importanti tra centro storico, musei e grandi spazi culturali.

OBEY: Power to the Peaceful alle Gallerie d’Italia di Napoli è una delle mostre più attese del mese. Fino al 6 settembre 2026, Palazzo Piacentini ospita le opere di Shepard Fairey, uno dei nomi più riconoscibili della street art internazionale.

Parthenope. La Sirena e la città al MANN è invece una mostra perfetta per chi vuole leggere Napoli attraverso il mito, la storia e l’identità della sua fondazione.

Fino al 31 maggio 2026 continua anche il Comicon Off, il programma diffuso legato al fumetto e alla cultura pop, mentre al Chiostro di Santa Chiara sono esposti alcuni fogli del Codice Atlantico di Leonardo da Vinci.

Tra le altre mostre da considerare ci sono Warhol Vs Banksy a Villa Pignatelli, le nuove sale sull’Ottocento alla Certosa di San Martino, Nicola Samorì a Capodimonte e il percorso permanente con i calchi delle vittime dell’eruzione a Pompei.

Per orientarti tra le esposizioni del mese puoi leggere anche la guida alle mostre a Napoli a maggio 2026 oppure seguire la sezione mostre Napoli.

Altri luoghi sempre validi da visitare

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Informazioni pratiche sugli eventi a Napoli

Quando: da lunedì 18 a sabato 23 maggio 2026.

Dove: Napoli e dintorni, tra teatri, musei, luoghi culturali, chiese, spazi monumentali, Stazione Marittima, Orto Botanico, Gallerie d’Italia, MANN e altri luoghi della città.

Eventi principali: concerti, teatro, opera, visite guidate, mostre, appuntamenti gratuiti, eventi per famiglie, degustazioni e rassegne diffuse.

Consiglio: per visite guidate, spettacoli, concerti e appuntamenti gratuiti è sempre utile controllare eventuale prenotazione, disponibilità posti, orari aggiornati e modalità di accesso prima di partecipare.

Napoli in settimana non si ferma mai: tra musica, teatro, visite guidate, mostre, eventi gratuiti e luoghi da riscoprire, dal 18 al 23 maggio 2026 ci sono tante occasioni per vivere la città senza aspettare il weekend.

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