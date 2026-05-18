Birra in Villa 2026 a Castel San Giorgio: birre artigianali, street food e musica

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Dal 23 al 25 maggio 2026 torna Birra in Villa a Villa Calvanese, a Lanzara di Castel San Giorgio: tre serate con birrifici artigianali campani, degustazioni, street food, cucina gourmet e musica live.

Sabato 23, domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026 a Castel San Giorgio, in provincia di Salerno, torna Birra in Villa 2026, uno degli appuntamenti più attesi in Campania per chi ama la birra artigianale e le serate di gusto all’aperto.

La manifestazione si terrà nella splendida Villa Calvanese, nella frazione Lanzara, una dimora storica settecentesca che per tre giorni diventerà un grande salotto dedicato alla birra campana, al buon cibo e alla musica dal vivo.

Un evento perfetto per una serata diversa fuori Napoli, magari da abbinare ad altre sagre e feste in Campania in programma nello stesso periodo.

Birra in Villa 2026: tre giorni tra birrifici campani e degustazioni

Il cuore di Birra in Villa 2026 saranno i birrifici artigianali campani, con tante etichette da scoprire e degustare. In programma ci saranno birre diverse per stile, gusto e intensità, con proposte pensate sia per chi conosce già il mondo craft sia per chi vuole avvicinarsi alla birra artigianale con curiosità.

Tra i birrifici annunciati ci sono nomi come Sottobanco, Kbirr, Birrificio delle Cave, Birrificio dell’Aspide, Magifra, Cuore Malto, Aeffe e Birrificio Incanto. La lista completa e gli eventuali aggiornamenti saranno comunicati dagli organizzatori attraverso i canali ufficiali.

La formula è quella giusta per una serata rilassata: si entra nella villa, si passeggia tra gli stand, si sceglie cosa assaggiare e si vive l’atmosfera di un festival che mette insieme territorio, convivialità e cultura della birra.

Street food, frittatine, pizza e area gourmet

Non ci sarà solo birra. A Villa Calvanese arriverà anche una proposta gastronomica molto ricca, con nomi conosciuti della tradizione e alcune idee più originali pensate proprio per l’abbinamento con la birra artigianale.

Tra gli stand food sono annunciati:

l’Antica Pizzeria Di Matteo , con la celebre frittatina di pasta;

, con la celebre frittatina di pasta; San Giorgio Italian Bakery House , con pizza a portafoglio e Ischitano;

, con pizza a portafoglio e Ischitano; Friggitoria Giovanni Napoli , con proposte fritte e fragranti;

, con proposte fritte e fragranti; Manteca a Mare , con un risotto alla birra;

, con un risotto alla birra; Macelleria Braceria Albero , con smash hamburger e carni alla brace;

, con smash hamburger e carni alla brace; l’area gourmet degli chef del St. George, con Pomodoro Nobile e pasta del Premiato Pastificio Vicidomini.

La presenza di Di Matteo rende l’appuntamento interessante anche per chi segue i grandi nomi della tradizione partenopea: su Napoli da Vivere trovi anche una guida alle migliori pizzerie storiche di Napoli.

Il programma musicale di Birra in Villa 2026

Le tre serate saranno accompagnate anche dalla musica live, con un programma diverso ogni giorno. L’idea è quella di creare un’atmosfera da festa all’aperto, senza trasformare l’evento in un semplice concerto: al centro restano la birra artigianale, il cibo e la voglia di stare insieme.

Sabato 23 maggio 2026: Made in Swing;

Made in Swing; Domenica 24 maggio 2026: Skizzekea;

Skizzekea; Lunedì 25 maggio 2026: gli 838.

Per chi cerca idee simili tra musica, cibo e serate all’aperto, può essere utile seguire anche la sezione dedicata agli eventi a Napoli e in Campania.

Dove si trova Villa Calvanese

Villa Calvanese si trova in Piazza Pasquale Gangemi, 24, Castel San Giorgio, nella frazione Lanzara, in provincia di Salerno. È una dimora storica del Settecento e rappresenta uno dei luoghi più suggestivi dell’Agro nocerino-sarnese.

Per chi arriva da Napoli o da altri comuni della Campania, il consiglio è di organizzarsi con un po’ di anticipo, soprattutto nelle serate di sabato e domenica, quando l’affluenza potrebbe essere maggiore.

Birra in Villa 2026: informazioni utili

Quando: sabato 23, domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026

sabato 23, domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026 Orario: dalle ore 20:00

dalle ore 20:00 Dove: Villa Calvanese, Piazza Pasquale Gangemi 24, Lanzara di Castel San Giorgio, Salerno

Villa Calvanese, Piazza Pasquale Gangemi 24, Lanzara di Castel San Giorgio, Salerno Biglietti: ticket degustazione €10

ticket degustazione €10 Info e aggiornamenti: pagina Facebook Birra in Villa

Nota utile: trattandosi di un evento dedicato alla birra, le degustazioni alcoliche sono riservate ai maggiorenni. Bevi responsabilmente.

🍺 Birra in Villa 2026 Tre serate a Villa Calvanese con birrifici artigianali campani, food, area gourmet e musica live. Date: 23, 24 e 25 maggio 2026

Dove: Villa Calvanese, Castel San Giorgio

Ticket degustazione: €10 Vai alla pagina ufficiale per aggiornamenti

Domande frequenti su Birra in Villa 2026

Quando si svolge Birra in Villa 2026?

Birra in Villa 2026 si terrà sabato 23, domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026, dalle ore 20:00.

Dove si tiene Birra in Villa?

L’evento si svolge a Villa Calvanese, in Piazza Pasquale Gangemi 24, nella frazione Lanzara di Castel San Giorgio, in provincia di Salerno.

Quanto costa il ticket degustazione?

Il ticket degustazione indicato per Birra in Villa 2026 è di €10. Per eventuali aggiornamenti su biglietti e modalità di accesso è consigliato seguire la pagina ufficiale dell’evento.

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