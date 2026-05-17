“Werther” di Jules Massenet al Teatro di San Carlo di Napoli

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Dal 20 al 26 maggio 2026 al Teatro di San Carlo di Napoli arriva Werther di Jules Massenet: quattro recite con Jonas Kaufmann e Francesco Demuro nella storica produzione dell’Oper Frankfurt firmata da Willy Decker.

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Werther al Teatro San Carlo di Napoli sarà in scena da mercoledì 20 a martedì 26 maggio 2026 per la Stagione d’Opera 2025/2026. L’opera di Jules Massenet torna nel Massimo napoletano con quattro recite e una produzione molto attesa, firmata da Willy Decker per l’Oper Frankfurt.

Biglietti per Werther al Teatro San Carlo Le recite sono in programma il 20, 22, 24 e 26 maggio 2026. Biglietti disponibili anche online su Vivaticket.

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Werther al Teatro San Carlo: le date

Le recite di Werther al Teatro San Carlo di Napoli saranno quattro, con orari diversi a seconda della giornata. La prima è prevista mercoledì 20 maggio 2026 alle ore 20:00, seguita dalle recite del 22 maggio alle ore 19:00, del 24 maggio alle ore 17:00 e del 26 maggio alle ore 20:00.

Per chi cerca una serata d’opera nel cuore di Napoli, il Teatro di San Carlo resta uno dei luoghi più suggestivi della città. Puoi scoprire anche altri eventi a Napoli e gli appuntamenti dedicati al Teatro San Carlo su Napoli da Vivere.

Il cast: Kaufmann e Demuro nel ruolo di Werther

Sul podio ci sarà Lorenzo Passerini, alla guida dell’Orchestra del Teatro di San Carlo. Alla produzione parteciperà anche il Coro di Voci Bianche del Teatro di San Carlo, diretto da Stefania Rinaldi.

Nel ruolo di Werther si alterneranno due grandi interpreti: Jonas Kaufmann, in scena nelle recite del 20 e 22 maggio 2026, e Francesco Demuro, protagonista il 24 e 26 maggio 2026.

Accanto a loro ci saranno Caterina Piva nel ruolo di Charlotte e Lodovico Filippo Ravizza nel ruolo di Albert. Completano il cast Sergio Vitale, Roberto Covatta, Désirée Giove, Maurizio Bove, Vasco Maria Vagnoli e Sabrina Vitolo.

La produzione firmata da Willy Decker

La regia di Willy Decker porta Werther in un ambiente raccolto, borghese e psicologico, dove il sentimento del protagonista si scontra con il dovere, le convenzioni sociali e la vita già tracciata di Charlotte.

La scena centrale è la stanza di Charlotte: uno spazio chiuso, intimo, quasi mentale. Di fronte a questo mondo ordinato si muove Werther, figura romantica e inquieta, legata alla natura, all’impulso e a un amore che non riesce a trovare posto nella realtà.

Scene e costumi sono di Wolfgang Gussmann, mentre le luci sono firmate da Joachim Klein. Per chi segue gli spettacoli a Napoli, questa è una delle produzioni liriche più importanti della settimana.

Werther al Teatro San Carlo: prezzi e biglietti

I biglietti per Werther al Teatro San Carlo hanno prezzi indicati da 30 a 130 euro, in base al settore e alla disponibilità. La vendita è attiva anche online su Vivaticket.

Il consiglio è di scegliere la data con attenzione: le recite del 20 e 22 maggio vedono Jonas Kaufmann nel ruolo di Werther, mentre quelle del 24 e 26 maggio avranno Francesco Demuro come protagonista.

Werther al Teatro San Carlo: informazioni utili

Quando: mercoledì 20 maggio 2026 ore 20:00; venerdì 22 maggio 2026 ore 19:00; domenica 24 maggio 2026 ore 17:00; martedì 26 maggio 2026 ore 20:00.

Dove: Teatro di San Carlo, Via San Carlo 98/F, Napoli.

Biglietti: prezzi indicati da 30 a 130 euro, disponibili anche su Vivaticket.

Info ufficiali: Werther al Teatro San Carlo di Napoli.

Informazioni e biglietti: Werther al Teatro San Carlo Date: 20, 22, 24 e 26 maggio 2026

20, 22, 24 e 26 maggio 2026 Luogo: Teatro di San Carlo, Napoli

Teatro di San Carlo, Napoli Cast: Jonas Kaufmann il 20 e 22 maggio; Francesco Demuro il 24 e 26 maggio

Jonas Kaufmann il 20 e 22 maggio; Francesco Demuro il 24 e 26 maggio Biglietti: prezzi indicati da 30 a 130 euro

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