A Giovi torna la Sagra del Catanazzo: tre giorni di cucina popolare e musica

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Dal 22 al 24 maggio 2026 torna a Giovi, sulle colline di Salerno, la Sagra del Catanazzo: tre giorni di cucina popolare, musica e tradizione con il piatto tipico a base di trippa, piselli e pomodorini

La Sagra del Catanazzo 2026 a Giovi di Salerno si terrà da venerdì 22 a domenica 24 maggio 2026 presso la Chiesa di Santa Maria dei Campi. Una festa popolare molto sentita, giunta alla 34ª edizione, che porta in tavola uno dei piatti più particolari della tradizione locale.

Sagra del Catanazzo 2026 a Giovi Quando: 22, 23 e 24 maggio 2026

22, 23 e 24 maggio 2026 Dove: Chiesa di Santa Maria dei Campi, Giovi, Salerno

Chiesa di Santa Maria dei Campi, Giovi, Salerno Orario: apertura stand dalle ore 20:30

apertura stand dalle ore 20:30 Cosa si mangia: catanazzo, pasta e fagioli, milza, pizze, zeppole e piatti della tradizione

Il protagonista della festa è naturalmente il Catanazzo, un piatto della cucina povera e contadina preparato con trippa, piselli, pomodorini e aromi, servito caldo e accompagnato da pane casareccio. È una di quelle ricette che raccontano bene la cucina popolare salernitana: semplice negli ingredienti, intensa nel sapore, legata alla memoria delle famiglie e delle feste di paese.

Per chi segue le sagre e feste in Campania, quella di Giovi è un appuntamento interessante perché conserva ancora il carattere della festa di comunità: si mangia, si ascolta musica, ci si ritrova all’aperto e si riscoprono piatti che difficilmente si trovano nei normali menu dei ristoranti.

Cosa si mangia alla Sagra del Catanazzo a Giovi

Nei tre giorni della Sagra del Catanazzo a Giovi non ci sarà solo il piatto simbolo della festa. Gli stand proporranno anche altre specialità della tradizione gastronomica locale, pensate per chi vuole assaggiare più sapori della cucina salernitana.

Tra le pietanze annunciate ci saranno la pasta e fagioli riposata al tegamino, la milza, il pane con salsiccia e patatine, le pizze, i dolci tipici, le zeppole calde fritte al momento, il vino locale e altre proposte da sagra. La domenica è previsto anche il tradizionale pranzo della sagra, con menù a €15.

La festa si svolge durante le giornate dedicate alla Madonna della Chiesa di Santa Maria dei Campi, un momento religioso e popolare che da anni riunisce gli abitanti della zona e tanti visitatori. Per chi arriva da Napoli o da altri comuni della Campania, può essere anche una bella idea per una serata diversa tra le colline di Salerno.

Musica e programma della Sagra del Catanazzo 2026

Ogni sera, insieme agli stand gastronomici, ci sarà anche intrattenimento musicale. Il programma della 34ª Sagra del Catanazzo prevede danza, dj set, musica popolare e una serata dedicata alle canzoni degli 883 e di Max Pezzali.

Venerdì 22 maggio 2026: spettacolo di danza con ASD Premuda Dance Studio di Samuele Grimaldi e DJ set con Mike Megaro

spettacolo di danza con ASD Premuda Dance Studio di Samuele Grimaldi e DJ set con Mike Megaro Sabato 23 maggio 2026: Come Max, tribute band 883 e Max Pezzali, e DJ set con Mike Megaro

Come Max, tribute band 883 e Max Pezzali, e DJ set con Mike Megaro Domenica 24 maggio 2026: musica popolare con Tammorrasia

Gli stand apriranno ogni sera alle 20:30. Come sempre per questo tipo di eventi, conviene arrivare con un po’ di anticipo, soprattutto se si vuole cenare con calma e trovare posto nelle aree vicine alla festa.

Dove si trova Giovi e come organizzarsi

Giovi è una frazione collinare di Salerno, in una zona più tranquilla rispetto al centro cittadino. Per raggiungere la festa è consigliabile organizzarsi in auto e controllare gli aggiornamenti degli organizzatori su viabilità, parcheggi e possibili modifiche al programma.

Se stai cercando altre idee simili per il fine settimana, puoi consultare anche gli aggiornamenti di Napoli da Vivere sulle sagre in Campania e sugli eventi a Salerno.

Sagra del Catanazzo 2026 a Giovi: informazioni

Quando: venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 maggio 2026, stand aperti dalle ore 20:30

Dove: Chiesa di Santa Maria dei Campi, Giovi, Salerno

Biglietti: ingresso libero alla festa; consumazioni presso gli stand. Pranzo della sagra domenica 24 maggio con menù a €15

Info: Festa Santa Maria dei Campi Giovi

Sagra del Catanazzo 2026 a Giovi: cosa sapere Date: 22, 23 e 24 maggio 2026

22, 23 e 24 maggio 2026 Luogo: Chiesa di Santa Maria dei Campi, Giovi, Salerno

Chiesa di Santa Maria dei Campi, Giovi, Salerno Stand: apertura serale dalle ore 20:30

apertura serale dalle ore 20:30 Piatto tipico: Catanazzo con trippa, piselli, pomodorini e pane casareccio

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