Mario Biondi torna a Napoli: una serata soul-jazz al Teatro Augusteo

Mario Biondi torna a Napoli martedì 19 maggio 2026 per un concerto speciale al Teatro Augusteo: una tappa del tour che celebra i 20 anni di “This Is What You Are”, il brano che ha portato la sua voce soul-jazz al grande pubblico internazionale.
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Biglietti per Mario Biondi a Napoli
Il concerto è in programma martedì 19 maggio 2026 alle ore 21:00 al Teatro Augusteo di Napoli.
Mario Biondi sarà in concerto a Napoli martedì 19 maggio 2026 alle ore 21:00 al Teatro Augusteo, per una serata dedicata ai primi vent’anni di una carriera internazionale costruita intorno a una voce tra le più riconoscibili del soul-jazz italiano.
Il concerto rientra nel tour teatrale con cui l’artista celebra i 20 anni di “This Is What You Are”, il brano pubblicato nel 2006 nell’album “Handful of Soul” e diventato uno dei suoi successi più amati.
Mario Biondi al Teatro Augusteo di Napoli
La tappa napoletana del tour si terrà in uno dei teatri più conosciuti della città: il Teatro Augusteo di Napoli, nel cuore della zona di Piazzetta Duca d’Aosta, a pochi passi da via Toledo e dal centro cittadino.
Per il pubblico napoletano sarà una serata dal taglio elegante, pensata per riascoltare dal vivo i brani più importanti della carriera di Mario Biondi e una nuova versione del suo brano simbolo, “This Is What You Are”.
Chi segue i concerti a Napoli troverà in questo appuntamento una delle date più interessanti della stagione teatrale di maggio, soprattutto per chi ama le sonorità soul, jazz e rhythm and blues.
Il tour per i 20 anni di “This Is What You Are”
Il tour 2026 nasce per celebrare un passaggio importante nella carriera di Mario Biondi: i vent’anni dal successo di “This Is What You Are”, brano che ha fatto conoscere al grande pubblico la sua voce profonda e calda.
Da allora l’artista siciliano ha costruito un percorso internazionale, portando nei teatri e nei festival una musica riconoscibile, fatta di soul, jazz, arrangiamenti raffinati e atmosfere che richiamano i grandi classici della black music.
A Napoli il concerto avrà anche il fascino del live teatrale: una dimensione più raccolta rispetto ai grandi spazi all’aperto, ideale per valorizzare voce, fiati, pianoforte e arrangiamenti.
I musicisti sul palco con Mario Biondi
Per questa nuova tournée Mario Biondi sarà accompagnato da una formazione di musicisti di grande livello. Sul palco ci sarà anche Antonio Faraò, tra i pianisti jazz italiani più apprezzati a livello internazionale.
Con lui sono annunciati Massimo Greco, polistrumentista e direttore musicale, Matteo Cutello alla tromba, Giovanni Cutello al sassofono, Ameen Saleem al basso, Devid Florio a percussioni, chitarra e flauto, e David Haynes alla batteria. In alcune date la batteria potrà essere affidata a Nicolas Viccaro o Francesca Remigi.
La presenza di una band così ricca è uno degli elementi da tenere d’occhio: il concerto non sarà solo una sequenza di brani celebri, ma un live costruito su arrangiamenti, improvvisazioni e dialogo tra voce e strumenti.
Biglietti per Mario Biondi a Napoli
I biglietti per il concerto di Mario Biondi al Teatro Augusteo di Napoli sono disponibili online su TicketOne e tramite i circuiti di prevendita indicati dal teatro.
Secondo le informazioni pubblicate dal Teatro Augusteo, i prezzi variano in base al settore:
- Poltronissima Gold: €79
- Poltronissima: €75
- Poltrona: €69
- Galleria poltroncine: €65
- Galleria poltroncine laterali: €59
Per altri appuntamenti musicali e spettacoli in città, su Napoli da Vivere potete consultare anche la sezione dedicata agli eventi a Napoli e il tag Teatro Augusteo.
Mario Biondi a Napoli: informazioni e biglietti
- Quando: martedì 19 maggio 2026, ore 21:00
- Dove: Teatro Augusteo, Piazzetta Duca d’Aosta 263, Napoli
- Biglietti: da €59 a €79, secondo settore
Mario Biondi a Napoli 2026: info utili
Quando: martedì 19 maggio 2026, ore 21:00
Dove: Teatro Augusteo, Piazzetta Duca d’Aosta 263, Napoli
Biglietti: da €59 a €79, disponibili al botteghino del teatro, presso le rivendite autorizzate e online su TicketOne e Bigliettoveloce
Info: Teatro Augusteo Napoli
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