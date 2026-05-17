Mario Biondi torna a Napoli: una serata soul-jazz al Teatro Augusteo

© Napoli da Vivere

Mario Biondi torna a Napoli martedì 19 maggio 2026 per un concerto speciale al Teatro Augusteo: una tappa del tour che celebra i 20 anni di “This Is What You Are”, il brano che ha portato la sua voce soul-jazz al grande pubblico internazionale.

ADV – Questo articolo contiene link affiliati. Acquistando dal link indicato, Napoli da Vivere può ricevere una commissione senza costi aggiuntivi per il lettore.

Biglietti per Mario Biondi a Napoli Il concerto è in programma martedì 19 maggio 2026 alle ore 21:00 al Teatro Augusteo di Napoli. Acquista i biglietti su TicketOne



Mario Biondi sarà in concerto a Napoli martedì 19 maggio 2026 alle ore 21:00 al Teatro Augusteo, per una serata dedicata ai primi vent’anni di una carriera internazionale costruita intorno a una voce tra le più riconoscibili del soul-jazz italiano.

Il concerto rientra nel tour teatrale con cui l’artista celebra i 20 anni di “This Is What You Are”, il brano pubblicato nel 2006 nell’album “Handful of Soul” e diventato uno dei suoi successi più amati.

Mario Biondi al Teatro Augusteo di Napoli

La tappa napoletana del tour si terrà in uno dei teatri più conosciuti della città: il Teatro Augusteo di Napoli, nel cuore della zona di Piazzetta Duca d’Aosta, a pochi passi da via Toledo e dal centro cittadino.

Per il pubblico napoletano sarà una serata dal taglio elegante, pensata per riascoltare dal vivo i brani più importanti della carriera di Mario Biondi e una nuova versione del suo brano simbolo, “This Is What You Are”.

Chi segue i concerti a Napoli troverà in questo appuntamento una delle date più interessanti della stagione teatrale di maggio, soprattutto per chi ama le sonorità soul, jazz e rhythm and blues.

Il tour per i 20 anni di “This Is What You Are”

Il tour 2026 nasce per celebrare un passaggio importante nella carriera di Mario Biondi: i vent’anni dal successo di “This Is What You Are”, brano che ha fatto conoscere al grande pubblico la sua voce profonda e calda.

Da allora l’artista siciliano ha costruito un percorso internazionale, portando nei teatri e nei festival una musica riconoscibile, fatta di soul, jazz, arrangiamenti raffinati e atmosfere che richiamano i grandi classici della black music.

A Napoli il concerto avrà anche il fascino del live teatrale: una dimensione più raccolta rispetto ai grandi spazi all’aperto, ideale per valorizzare voce, fiati, pianoforte e arrangiamenti.

I musicisti sul palco con Mario Biondi

Per questa nuova tournée Mario Biondi sarà accompagnato da una formazione di musicisti di grande livello. Sul palco ci sarà anche Antonio Faraò, tra i pianisti jazz italiani più apprezzati a livello internazionale.

Con lui sono annunciati Massimo Greco, polistrumentista e direttore musicale, Matteo Cutello alla tromba, Giovanni Cutello al sassofono, Ameen Saleem al basso, Devid Florio a percussioni, chitarra e flauto, e David Haynes alla batteria. In alcune date la batteria potrà essere affidata a Nicolas Viccaro o Francesca Remigi.

La presenza di una band così ricca è uno degli elementi da tenere d’occhio: il concerto non sarà solo una sequenza di brani celebri, ma un live costruito su arrangiamenti, improvvisazioni e dialogo tra voce e strumenti.

Biglietti per Mario Biondi a Napoli

I biglietti per il concerto di Mario Biondi al Teatro Augusteo di Napoli sono disponibili online su TicketOne e tramite i circuiti di prevendita indicati dal teatro.

Secondo le informazioni pubblicate dal Teatro Augusteo, i prezzi variano in base al settore:

Poltronissima Gold: €79

€79 Poltronissima: €75

€75 Poltrona: €69

€69 Galleria poltroncine: €65

€65 Galleria poltroncine laterali: €59

Per altri appuntamenti musicali e spettacoli in città, su Napoli da Vivere potete consultare anche la sezione dedicata agli eventi a Napoli e il tag Teatro Augusteo.

Mario Biondi a Napoli: informazioni e biglietti Quando: martedì 19 maggio 2026, ore 21:00

martedì 19 maggio 2026, ore 21:00 Dove: Teatro Augusteo, Piazzetta Duca d’Aosta 263, Napoli

Teatro Augusteo, Piazzetta Duca d’Aosta 263, Napoli Biglietti: da €59 a €79, secondo settore Acquista i biglietti su TicketOne



Mario Biondi a Napoli 2026: info utili

Quando: martedì 19 maggio 2026, ore 21:00

Dove: Teatro Augusteo, Piazzetta Duca d’Aosta 263, Napoli

Biglietti: da €59 a €79, disponibili al botteghino del teatro, presso le rivendite autorizzate e online su TicketOne e Bigliettoveloce

Info: Teatro Augusteo Napoli

© Napoli da Vivere 2026 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.