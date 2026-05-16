A Napoli torna VitignoItalia: 3 giorni alla Stazione Marittima per brindare ai 20 anni

Ph Facebook VitignoItalia Napoli

VitignoItalia 2026 torna a Napoli dal 17 al 19 maggio alla Stazione Marittima: tre giorni di degustazioni, masterclass e incontri per celebrare i 20 anni del Salone dei Vini e dei Territori Vitivinicoli Italiani.

Pubblicità – link affiliato Vivaticket #adv

VitignoItalia 2026 a Napoli si terrà da domenica 17 a martedì 19 maggio 2026 alla Stazione Marittima di Napoli. La ventesima edizione del Salone porterà in città cantine, consorzi, buyer internazionali, operatori del settore e appassionati di vino, con degustazioni, masterclass e oltre 2000 etichette da scoprire.

Biglietti VitignoItalia 2026 a Napoli Acquista online il biglietto per VitignoItalia 2026 alla Stazione Marittima di Napoli. Il link è affiliato Vivaticket.

Acquista il biglietto su Vivaticket



Per Napoli è un appuntamento ormai storico: VitignoItalia è una delle fiere del vino più importanti del Sud Italia e nel 2026 festeggia i suoi primi 20 anni. Un’edizione speciale, quindi, pensata per chi vuole conoscere da vicino produttori, territori, vitigni italiani e nuove etichette, ma anche per chi cerca un evento elegante e diverso dal solito nel centro di Napoli.

La sede è particolarmente comoda: la Stazione Marittima di Napoli si trova tra il Molo Angioino, Piazza Municipio e il Molo Beverello, in una zona facilmente raggiungibile con metropolitana, autobus, taxi e collegamenti dal porto. Un dettaglio utile, soprattutto per chi arriva da fuori città o vuole organizzare la visita senza usare l’auto.

Cosa vedere a VitignoItalia 2026

VitignoItalia 2026 sarà una grande festa del vino italiano, con un percorso tra cantine, consorzi, territori vitivinicoli e degustazioni. L’evento è pensato sia per il pubblico sia per gli operatori, con un programma che unisce assaggi, incontri professionali e momenti di approfondimento.

Tra i motivi per andare ci sono:

oltre 200 cantine, aziende e realtà territoriali presenti;

presenti; più di 2000 etichette tra vini italiani, denominazioni note e produzioni da scoprire;

tra vini italiani, denominazioni note e produzioni da scoprire; masterclass guidate su vitigni, territori e grandi vini italiani;

su vitigni, territori e grandi vini italiani; buyer internazionali e operatori provenienti da diversi Paesi;

e operatori provenienti da diversi Paesi; un’edizione celebrativa per i 20 anni della manifestazione.

È un evento adatto a chi vuole degustare con calma, conoscere nuove aziende, approfondire i vini della Campania e confrontarli con grandi etichette italiane. Su Napoli da Vivere abbiamo raccontato anche i grandi vini della Campania, un patrimonio che a VitignoItalia trova naturalmente uno dei suoi palcoscenici più interessanti.

Programma e masterclass di VitignoItalia

Il programma di VitignoItalia 2026 a Napoli prevede incontri e masterclass nella Sala Calipso della Stazione Marittima. Le masterclass sono prenotabili solo dopo aver acquistato il biglietto d’ingresso, inviando una mail con la foto del biglietto a segreteria@vitignoitalia.eu.

Tra gli appuntamenti segnalati nel programma ufficiale ci sono approfondimenti su viti a piede franco, vitigni rari, Prosecco Superiore, vini bianchi della Campania, vini vulcanici, Chardonnay, Barolo e Taurasi, Tintore di Tramonti e rosé italiani.

Alcune masterclass possono essere riservate a buyer e giornalisti accreditati. Per questo conviene controllare il programma aggiornato prima di acquistare o prenotare una specifica degustazione.

Orari e biglietti per VitignoItalia 2026

I biglietti per VitignoItalia 2026 alla Stazione Marittima di Napoli sono disponibili online. La scheda ticketing indica il biglietto giornaliero e l’abbonamento per i tre giorni, con eventuali commissioni applicate in fase di acquisto.

Orari di ingresso indicati dal circuito ticketing:

Domenica 17 maggio 2026: dalle 14:00 alle 21:00

dalle 14:00 alle 21:00 Lunedì 18 maggio 2026: dalle 14:00 alle 21:00

dalle 14:00 alle 21:00 Martedì 19 maggio 2026: dalle 14:00 alle 20:00

Biglietti indicati dal circuito ticketing:

Biglietto giornaliero: €30

€30 Promo iniziale: €20 solo per i primi 100 biglietti, se ancora disponibile

€20 solo per i primi 100 biglietti, se ancora disponibile Abbonamento 3 giorni: €50

Il link qui sotto porta alla vendita online del biglietto giornaliero su Vivaticket tramite link affiliato. Napoli da Vivere può ricevere una commissione in caso di acquisto, senza costi aggiuntivi per il lettore.

Vuoi partecipare a VitignoItalia 2026? Prenota online il biglietto per la giornata scelta e poi, se vuoi seguire una masterclass, invia la richiesta alla segreteria dell’evento.

Compra il biglietto su Vivaticket



Come arrivare alla Stazione Marittima

La Stazione Marittima di Napoli si trova in una delle zone più centrali della città, vicino a Piazza Municipio, al Molo Beverello e al Maschio Angioino. Per chi arriva con i mezzi pubblici, la soluzione più comoda è la metropolitana fino alla fermata Municipio, da cui si raggiunge la sede dell’evento a piedi.

Chi arriva da fuori Napoli può valutare anche taxi, bus dall’aeroporto o collegamenti dal porto. In zona sono presenti parcheggi, ma nei giorni di evento conviene muoversi con anticipo, perché l’area tra porto, Municipio e Beverello può essere molto frequentata.

Dopo la visita, si può anche approfittare della posizione centrale per una passeggiata verso il centro o il lungomare. Per altre idee aggiornate puoi consultare anche la pagina dedicata agli eventi a Napoli e la guida su cosa fare nel weekend a Napoli.

A chi è consigliato l’evento

VitignoItalia 2026 è consigliato a un pubblico adulto interessato al vino, alla cultura enogastronomica e alle produzioni italiane. È una buona scelta per chi vuole degustare in modo consapevole, scoprire nuove cantine, partecipare a masterclass o vivere un pomeriggio diverso alla Stazione Marittima.

L’evento ruota attorno alla degustazione di vino: è quindi rivolto a maggiorenni. Il consiglio è di organizzarsi con mezzi pubblici, taxi o accompagnatore se si partecipa alle degustazioni. Bere responsabilmente resta sempre la scelta migliore.

VitignoItalia 2026 Napoli: informazioni utili

Quando: da domenica 17 a martedì 19 maggio 2026

Dove: Stazione Marittima di Napoli, Molo Angioino, Napoli

Orari: domenica 17 e lunedì 18 maggio dalle 14:00 alle 21:00; martedì 19 maggio dalle 14:00 alle 20:00

Biglietti: biglietto giornaliero indicato a €30; abbonamento 3 giorni indicato a €50; eventuali commissioni applicate in fase di acquisto

Masterclass: prenotabili dopo l’acquisto del biglietto scrivendo a segreteria@vitignoitalia.eu

Info: sito ufficiale VitignoItalia – programma ufficiale – Tel. 081 410 4533

Domande frequenti su VitignoItalia 2026

Dove si tiene VitignoItalia 2026?

VitignoItalia 2026 si tiene alla Stazione Marittima di Napoli, al Molo Angioino, vicino a Piazza Municipio e al Molo Beverello.

Quanto costa il biglietto per VitignoItalia?

La scheda ticketing indica il biglietto giornaliero a €30 e l’abbonamento 3 giorni a €50, con eventuali commissioni applicate in fase di acquisto.

Come si prenotano le masterclass?

Le masterclass si prenotano dopo l’acquisto del biglietto, inviando una mail con la foto del biglietto a segreteria@vitignoitalia.eu.

Biglietti online per VitignoItalia 2026 a Napoli Quando: 17, 18 e 19 maggio 2026

17, 18 e 19 maggio 2026 Dove: Stazione Marittima di Napoli

Stazione Marittima di Napoli Biglietti: giornaliero online tramite Vivaticket

giornaliero online tramite Vivaticket Nota trasparenza: questo è un link affiliato Vivaticket Acquista su Vivaticket



© Napoli da Vivere 2026 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.