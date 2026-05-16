Weekend in Campania: sagre, mostre, visite e borghi da scoprire dal 14 al 17 maggio 2026

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Eventi in Campania questo weekend dal 14 al 17 maggio 2026: sagre, feste popolari, concerti, visite guidate, mostre e appuntamenti da non perdere vicino Napoli e in tutta la regione

Se cerchi eventi in Campania questo weekend, dal 14 al 17 maggio 2026 ci sono tante idee per organizzare una giornata fuori porta vicino Napoli: sagre, feste del gusto, concerti, passeggiate, visite guidate, archeologia, mostre e appuntamenti gratuiti.

Dopo il nostro post dedicato agli eventi del weekend a Napoli città, qui trovi una selezione di cose da fare in Campania nel weekend, con appuntamenti divisi per tema per scegliere più facilmente dove andare.

Come sempre, prima di partire, conviene controllare eventuali aggiornamenti diffusi dagli organizzatori, soprattutto per gli eventi all’aperto o legati al meteo.

Eventi in Campania questo weekend: la sintesi

Il fine settimana dal 14 al 17 maggio 2026 è particolarmente ricco per chi vuole muoversi fuori Napoli: ci sono diverse sagre in Campania, appuntamenti nei borghi, visite nei siti archeologici, concerti in luoghi panoramici e mostre da vedere anche con calma.

Sagre e feste in Campania nel weekend

Tra gli eventi in Campania questo weekend ci sono soprattutto feste popolari e appuntamenti del gusto: una buona occasione per scoprire borghi, piazze e prodotti locali senza allontanarsi troppo da Napoli.

Festa della Fragola a Parete, nel casertano

Da venerdì 15 a domenica 17 maggio 2026, nella Villa Comunale di Parete, in provincia di Caserta, torna la Festa della Fragola 2026. Tre giorni dedicati al prodotto simbolo del territorio, con stand gastronomici, spettacoli e concerti gratuiti. Leggi l’approfondimento sulla Festa della Fragola a Parete

Sagra ‘A Purpetta d’a Nonna a Scisciano

A Scisciano, in provincia di Napoli, da venerdì 15 a domenica 17 maggio 2026, sempre dalle ore 20:00, si svolge la nona edizione della Sagra ‘A Purpetta d’a Nonna. Una festa semplice e molto popolare, dedicata a uno dei piatti più familiari della cucina napoletana. Scopri la Sagra ‘A Purpetta d’a Nonna a Scisciano

Sagra della Polpetta di Limatola

A Limatola, in provincia di Benevento, continua la terza edizione della Sagra della Polpetta, che anima il centro cittadino e gli spazi di piazza San Biagio per più fine settimana. Le date comprendono anche venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 maggio 2026. Leggi il programma della Sagra della Polpetta di Limatola

Festa del Carciofo Bianco a Caggiano

Da venerdì 15 a domenica 17 maggio 2026, nella Piazzetta San Feliciano a Mattina di Caggiano, in provincia di Salerno, si tiene la prima edizione della Festa del Carciofo Bianco. Venerdì e sabato gli stand aprono a cena dalle ore 20:00, mentre domenica sono aperti sia a pranzo che a cena. Scopri la Festa del Carciofo Bianco a Caggiano

Porcus Festival a Puglianello nel Sannio

A Puglianello, in provincia di Benevento, da venerdì 15 a domenica 17 maggio 2026, torna il Porcus Festival, la festa dedicata ai sapori locali e alla tradizione del maiale nel Sannio. È uno di quegli appuntamenti adatti a chi cerca una serata tra stand gastronomici e atmosfera di paese. Leggi l’articolo sul Porcus Festival a Puglianello

Street food a Santa Maria Capua Vetere

Da giovedì 14 a domenica 17 maggio 2026, a Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, arriva “I Love Truck in Sud”, una festa dello street food con truck selezionati, musica e un villaggio gastronomico all’aperto. Una buona idea per chi vuole una serata informale tra cibo di strada e passeggiata in città. Scopri lo street food a Santa Maria Capua Vetere

Per altre idee simili puoi seguire anche la nostra sezione dedicata a sagre e feste in Campania, aggiornata ogni settimana con appuntamenti, feste popolari e mercatini.

Visite guidate e passeggiate in Campania

Chi preferisce un weekend tra natura, archeologia e luoghi panoramici può scegliere tra passeggiate notturne, visite nei cantieri archeologici e itinerari gratuiti in Costiera Sorrentina e nei Campi Flegrei.

Tre Golfi Sailing Week 2026 nel Golfo di Napoli

Fino al 28 maggio 2026, il Golfo di Napoli e Sorrento ospita la Tre Golfi Sailing Week 2026, con la grande vela internazionale tra Campionato del Mondo ORC, Regata dei Tre Golfi e Campionato Europeo IMA Maxi. Anche solo vedere le barche in mare può diventare una bella occasione per vivere il lungomare e la costa. Leggi l’articolo sulla Tre Golfi Sailing Week 2026

Lucciole e Sibilla al lago d’Averno

Sabato 16 maggio 2026 alle ore 20:00, al lago d’Averno, nei Campi Flegrei, si tiene una passeggiata notturna per osservare il fenomeno naturale delle lucciole. L’itinerario unisce natura, racconti mitologici e degustazione di vino, in uno dei paesaggi più suggestivi dell’area flegrea. Scopri le passeggiate Lucciole e Sibilla al lago d’Averno

Archeofestival 2026 ad Avella

Sabato 16 maggio 2026 arriva una nuova tappa di Archeofestival 2026 ad Avella, in provincia di Avellino. L’appuntamento permette di conoscere l’antica città della bassa Irpinia, tra memoria osca, tracce romane e paesaggio del Partenio. Leggi l’articolo sulle visite gratuite ad Avella

Raccontare i cantieri nel Parco Archeologico di Pompei

Ogni giovedì, fino al 23 luglio 2026, il Parco Archeologico di Pompei propone “Raccontare i cantieri”, un ciclo di visite ai cantieri di manutenzione, valorizzazione e restauro attivi tra Pompei, Torre Annunziata e Castellammare di Stabia. Un modo diverso per vedere il lavoro quotidiano dietro la tutela dei siti archeologici. Scopri le visite ai cantieri di restauro del Parco di Pompei

Maggio della Cultura a Vico Equense

Fino al 31 maggio 2026, a Vico Equense, in Costiera Sorrentina, prosegue “Maggio della Cultura 2026”, con incontri, visite guidate, mostre, concerti, attività per bambini e musei cittadini aperti il sabato e la domenica. È una buona soluzione per chi vuole costruire una gita tra mare, borghi e cultura. Leggi il programma di Maggio della Cultura a Vico Equense

Secrets of Piano di Sorrento

A Piano di Sorrento, fino al 31 ottobre 2026, continuano le escursioni gratuite di “Secrets of Piano di Sorrento”. I percorsi raccontano la città attraverso itinerari dedicati al mare, al centro storico e ai colli. Il tour del sabato parte alle ore 17:00. Scopri le escursioni gratuite a Piano di Sorrento

Close-up Cantieri a Ercolano

Al Parco Archeologico di Ercolano prosegue Close-up Cantieri, il progetto che permette di accedere alle aree di scavo, restauro e manutenzione comprese nel biglietto d’ingresso. Per chi ha già visitato Ercolano, è un’occasione interessante per tornare con uno sguardo diverso. Leggi come partecipare a Close-up Cantieri a Ercolano

Visite ai cantieri di Oplontis

Ogni giovedì mattina, a Oplontis, Torre Annunziata, si possono visitare i cantieri di scavo e restauro della Villa di Poppea, accompagnati dal personale del Parco. È una visita da considerare se si vuole scoprire meglio l’area archeologica vesuviana oltre Pompei. Approfondisci le visite guidate ai cantieri di Oplontis

Per chi cerca soprattutto itinerari, tour e luoghi da scoprire, resta utile anche la sezione dedicata alle visite guidate a Napoli, con tanti appuntamenti aggiornati durante l’anno.

Concerti e spettacoli in Campania

Non mancano anche musica e spettacoli, con proposte molto diverse tra loro: dal teatro nel sito archeologico di Pompei ai concerti gratuiti in Costiera Amalfitana.

Pompeii Theatrum Mundi 2026 a Pompei

Al Teatro Grande del Parco Archeologico di Pompei torna Pompeii Theatrum Mundi 2026, la rassegna che porta il teatro sotto le stelle in uno dei luoghi più affascinanti della Campania. È uno degli appuntamenti culturali più forti della stagione per chi vuole unire spettacolo e archeologia. Scopri il programma di Pompeii Theatrum Mundi 2026

Suoni degli Dei a Praiano

A Praiano, in Costiera Amalfitana, continua la rassegna “I Suoni degli Dei”, con concerti gratuiti sul Sentiero degli Dei. Gli appuntamenti si svolgono il sabato mattina alle ore 11:00, in luoghi panoramici della costa. Leggi il programma dei Suoni degli Dei a Praiano

Jazz & Baccalà a Somma Vesuviana

A Somma Vesuviana continua anche Jazz & Baccalà, la rassegna del Teatro Summarte che abbina concerto jazz e degustazione di piatti a base di baccalà. È un format piacevole per una serata diversa, soprattutto per chi cerca un appuntamento raccolto e non troppo caotico. Leggi il programma di Jazz & Baccalà

Se cerchi altri appuntamenti musicali, puoi seguire anche gli aggiornamenti sui concerti in Campania, con eventi gratuiti, rassegne e spettacoli nei luoghi più belli della regione.

Mostre e luoghi d’arte in Campania

Il weekend può essere anche l’occasione per recuperare una mostra o una visita culturale da fare con più calma, soprattutto se si vuole evitare il classico giro serale tra stand e piazze affollate.

I calchi delle vittime dell’eruzione a Pompei

Alla Palestra Grande del Parco Archeologico di Pompei è aperto il nuovo percorso museale permanente dedicato ai calchi delle vittime dell’eruzione del 79 d.C.. L’allestimento permette di vedere da vicino una delle testimonianze più forti della storia di Pompei. Scopri la nuova mostra sui calchi esposti a Pompei

La mostra sulle Regine di Napoli alla Reggia di Caserta

Alla Reggia di Caserta continua anche la mostra dedicata alle Regine di Napoli, un percorso che permette di rileggere la storia del Regno attraverso figure femminili, potere, corte e memoria. Una visita che può essere abbinata a una passeggiata nel Palazzo Reale e nel Parco. Leggi l’articolo sulla mostra delle Regine di Napoli alla Reggia di Caserta

Per chi vuole restare in città, abbiamo raccolto anche le mostre a Napoli da vedere nel mese di maggio 2026, con diversi appuntamenti utili per organizzare una giornata tra musei e spazi culturali.

Altre idee per il weekend fuori Napoli

Se vuoi approfittare del weekend per una gita più libera, tra gusto, borghi e luoghi da scoprire, puoi salvare anche questi contenuti utili di Napoli da Vivere:

Da segnare per giugno: Festa a Vico 2026

Non è un evento di questo weekend, ma vale la pena segnalarlo già ora: da domenica 14 a mercoledì 17 giugno 2026 torna a Vico Equense Festa a Vico, il grande evento gastronomico ideato dallo chef Gennaro Esposito. Quattro giorni dedicati alla cucina, alla solidarietà e al lavoro degli chef. Leggi le prime anticipazioni su Festa a Vico 2026

Eventi in Campania questo weekend: info utili

Quando: da giovedì 14 a domenica 17 maggio 2026

Dove: Napoli, provincia di Napoli e diverse località della Campania, tra cui Parete, Scisciano, Limatola, Caggiano, Puglianello, Santa Maria Capua Vetere, Avella, Pompei, Ercolano, Oplontis, Vico Equense, Piano di Sorrento, Praiano e Somma Vesuviana

Biglietti: eventi gratuiti e a pagamento, in base ai singoli appuntamenti

Info: consulta gli approfondimenti linkati nell’articolo per programmi, prenotazioni, orari aggiornati e modalità di partecipazione

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