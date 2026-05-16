LDA e Aka 7even in concerto gratuito per il “Caivano Campania Cultura Festival”

Sabato 16 maggio 2026 a Caivano arriva una serata gratuita con LDA e Aka 7even: i due artisti si esibiranno in Piazza Mercato per il Caivano Campania Cultura Festival, in un appuntamento pensato soprattutto per i giovani e per il territorio.

Sabato 16 maggio 2026 a Caivano si terrà il concerto gratuito di LDA e Aka 7even. L’appuntamento è alle ore 21:00 in Piazza Mercato, nell’ambito del Caivano Campania Cultura Festival, progetto promosso dalla Regione Campania attraverso Scabec.

Una serata di musica a ingresso gratuito che porterà sul palco due artisti molto seguiti dal pubblico giovane, per un evento che non vuole essere soltanto un concerto, ma anche un momento di partecipazione e incontro per la comunità.

Concerto gratis a Caivano con LDA e Aka 7even

Il concerto di LDA e Aka 7even a Caivano si terrà nell’area di Piazza Mercato, uno degli spazi cittadini scelti per ospitare questo nuovo appuntamento del festival.

I due artisti saliranno sul palco alle ore 21:00 per una serata gratuita rivolta in particolare alle nuove generazioni. Un’occasione semplice e diretta per vivere la musica dal vivo in città, senza biglietto d’ingresso.

Il nome dei due cantanti rende l’appuntamento particolarmente interessante per tanti ragazzi e famiglie della zona, ma anche per chi segue gli eventi musicali gratuiti in Campania e cerca un concerto da vivere nel weekend.

L’incontro con studenti e studentesse prima del live

Prima del concerto, alle ore 19:00, LDA e Aka 7even incontreranno studenti e studentesse del territorio per un momento di confronto dedicato al rapporto tra giovani, musica e sviluppo culturale.

Sarà un’occasione per parlare di musica non solo come intrattenimento, ma anche come linguaggio capace di unire, raccontare esperienze e creare nuove possibilità di partecipazione.

Proprio questo è uno degli aspetti più interessanti dell’evento: portare artisti vicini al mondo dei ragazzi in un contesto che punta a rafforzare i legami sociali e a offrire spazi di ascolto e condivisione.

Il Caivano Campania Cultura Festival

Il concerto rientra nel programma del Caivano Campania Cultura Festival – Arte, Cultura e Impegno per la RiCreazione dei legami sociali, promosso dalla Regione Campania attraverso Scabec.

Il progetto nasce con l’obiettivo di valorizzare il territorio attraverso appuntamenti culturali, musicali e sociali pensati per coinvolgere soprattutto i giovani. A Caivano, la musica diventa così anche un modo per creare presenza, partecipazione e comunità.

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Concerto LDA e Aka 7even a Caivano: info utili

Quando: sabato 16 maggio 2026, incontro con studenti e studentesse alle ore 19:00 e concerto alle ore 21:00

Dove: Piazza Mercato, Caivano

Biglietti: ingresso gratuito

Info: Scabec Campania

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