A Santa Maria Capua Vetere arriva il villaggio dello street food: 4 giorni di gusto e musica

Street food, truck selezionati, musica dal vivo, dj set e animazione per bambini: quattro giorni gratuiti nella Villa Comunale di Santa Maria Capua Vetere con I Love Truck in Sud 2026
Dal 14 al 17 maggio 2026 a Santa Maria Capua Vetere, nella Villa Comunale, arriva I Love Truck in Sud 2026, un grande villaggio dello street food con truck selezionati, musica, dj set e animazione per bambini.
Street food e musica a Santa Maria Capua Vetere
Dal 14 al 17 maggio 2026 quattro giorni nella Villa Comunale con truck selezionati, live music, dj set e animazione per bambini.
A Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, l’appuntamento animerà il centro cittadino per quattro giorni tra buon cibo, convivialità e serate all’aperto. Un’idea semplice e piacevole anche per chi cerca sagre e feste in Campania o eventi da vivere nel weekend con amici e famiglia.
Da giovedì 14 a domenica 17 maggio 2026, la Villa Comunale diventerà un vero villaggio gastronomico all’aperto, con tanti truck dedicati alla cucina di strada e un programma serale pensato per creare atmosfera fino a tarda sera.
Con I Love Truck in Sud 2026, Santa Maria Capua Vetere si prepara a vivere uno degli appuntamenti food più attesi della primavera sammaritana, tra sapori popolari, specialità regionali, musica e spazi pensati anche per i più piccoli.
Street food a Santa Maria Capua Vetere
Il cuore dell’evento sarà naturalmente il cibo di strada. Nei truck presenti nella Villa Comunale si potranno trovare tante proposte diverse, dai grandi classici dello street food alle specialità più golose da mangiare passeggiando.
Tra le proposte annunciate ci saranno:
- smash burger super succosi
- polpetta di porchetta in vari gusti
- churros caldi e golosi
- caciocavallo impiccato
- frittura di pesce croccante e fragrante
- cinta senese
- birra alla spina ghiacciata
- cannoli, arancine, panelle, pasta di mandorle e cassatine siciliane
- scottona dal sapore intenso
- pizza fritta calda e fragrante
- patate fritte super croccanti
- crepes golosissime
- bombette pugliesi tutte da provare
Una selezione pensata per mettere d’accordo tutti: famiglie, gruppi di amici, giovani e appassionati della buona cucina di strada. L’evento rientra perfettamente anche tra le sagre in provincia di Caserta da segnare per il weekend.
Il programma: musica, dj set e bambini
L’edizione 2026 proporrà quattro serate con live music, dj set e animazione per bambini, trasformando la Villa Comunale di Santa Maria Capua Vetere in uno spazio di aggregazione tra gusto, musica e divertimento.
Il programma dell’intrattenimento prevede:
- Giovedì 14 maggio 2026, dalle ore 21:00 alle 23:30, musica live con Silvano e gli Elettroni
- Venerdì 15 maggio 2026, dalle ore 20:00 fino a tarda notte, DJ Set di Gennaro Corona
- Sabato 16 maggio 2026, dalle ore 20:00 fino a tarda notte, DJ Set di Gennaro Corona
- Domenica 17 maggio 2026, dalle ore 21:00 alle 23:30, live con I Mille e una Nota Live Band
Non mancherà anche l’animazione per bambini, con gonfiabili, face painting e mascotte. Un dettaglio importante per chi vuole organizzare una serata in famiglia e cerca eventi per bambini in Campania.
I Love Truck in Sud 2026: date, orari e info
I Love Truck in Sud 2026 si terrà nella Villa Comunale di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, da giovedì 14 a domenica 17 maggio 2026.
Gli orari annunciati sono:
- Giovedì 14 maggio 2026: dalle 18:00 alle 01:00
- Venerdì 15 maggio 2026: dalle 11:00 alle 01:00
- Sabato 16 maggio 2026: dalle 11:00 alle 01:00
- Domenica 17 maggio 2026: dalle 11:00 alle 00:00
L’ingresso è gratuito. Per aggiornamenti sul programma e sui truck presenti è sempre utile seguire i canali ufficiali dell’organizzazione.
Informazioni utili: I Love Truck in Sud 2026
- Quando: dal 14 al 17 maggio 2026
- Dove: Villa Comunale di Santa Maria Capua Vetere
- Ingresso: gratuito
- Ideale per: famiglie, bambini, giovani e amanti dello street food
Maggiori informazioni – I Love Truck in Sud 2026 a Santa Maria Capua Vetere
© Napoli da Vivere 2026 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.