A Santa Maria Capua Vetere arriva il villaggio dello street food: 4 giorni di gusto e musica

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Street food, truck selezionati, musica dal vivo, dj set e animazione per bambini: quattro giorni gratuiti nella Villa Comunale di Santa Maria Capua Vetere con I Love Truck in Sud 2026

Dal 14 al 17 maggio 2026 a Santa Maria Capua Vetere, nella Villa Comunale, arriva I Love Truck in Sud 2026, un grande villaggio dello street food con truck selezionati, musica, dj set e animazione per bambini.

Street food e musica a Santa Maria Capua Vetere Dal 14 al 17 maggio 2026 quattro giorni nella Villa Comunale con truck selezionati, live music, dj set e animazione per bambini.

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A Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, l’appuntamento animerà il centro cittadino per quattro giorni tra buon cibo, convivialità e serate all’aperto. Un’idea semplice e piacevole anche per chi cerca sagre e feste in Campania o eventi da vivere nel weekend con amici e famiglia.

Da giovedì 14 a domenica 17 maggio 2026, la Villa Comunale diventerà un vero villaggio gastronomico all’aperto, con tanti truck dedicati alla cucina di strada e un programma serale pensato per creare atmosfera fino a tarda sera.

Con I Love Truck in Sud 2026, Santa Maria Capua Vetere si prepara a vivere uno degli appuntamenti food più attesi della primavera sammaritana, tra sapori popolari, specialità regionali, musica e spazi pensati anche per i più piccoli.

Street food a Santa Maria Capua Vetere

Il cuore dell’evento sarà naturalmente il cibo di strada. Nei truck presenti nella Villa Comunale si potranno trovare tante proposte diverse, dai grandi classici dello street food alle specialità più golose da mangiare passeggiando.

Tra le proposte annunciate ci saranno:

smash burger super succosi

polpetta di porchetta in vari gusti

churros caldi e golosi

caciocavallo impiccato

frittura di pesce croccante e fragrante

cinta senese

birra alla spina ghiacciata

cannoli, arancine, panelle, pasta di mandorle e cassatine siciliane

scottona dal sapore intenso

pizza fritta calda e fragrante

patate fritte super croccanti

crepes golosissime

bombette pugliesi tutte da provare

Una selezione pensata per mettere d’accordo tutti: famiglie, gruppi di amici, giovani e appassionati della buona cucina di strada. L’evento rientra perfettamente anche tra le sagre in provincia di Caserta da segnare per il weekend.

Il programma: musica, dj set e bambini

L’edizione 2026 proporrà quattro serate con live music, dj set e animazione per bambini, trasformando la Villa Comunale di Santa Maria Capua Vetere in uno spazio di aggregazione tra gusto, musica e divertimento.

Il programma dell’intrattenimento prevede:

Giovedì 14 maggio 2026 , dalle ore 21:00 alle 23:30, musica live con Silvano e gli Elettroni

, dalle ore 21:00 alle 23:30, musica live con Venerdì 15 maggio 2026 , dalle ore 20:00 fino a tarda notte, DJ Set di Gennaro Corona

, dalle ore 20:00 fino a tarda notte, Sabato 16 maggio 2026 , dalle ore 20:00 fino a tarda notte, DJ Set di Gennaro Corona

, dalle ore 20:00 fino a tarda notte, Domenica 17 maggio 2026, dalle ore 21:00 alle 23:30, live con I Mille e una Nota Live Band

Non mancherà anche l’animazione per bambini, con gonfiabili, face painting e mascotte. Un dettaglio importante per chi vuole organizzare una serata in famiglia e cerca eventi per bambini in Campania.

I Love Truck in Sud 2026: date, orari e info

I Love Truck in Sud 2026 si terrà nella Villa Comunale di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, da giovedì 14 a domenica 17 maggio 2026.

Gli orari annunciati sono:

Giovedì 14 maggio 2026: dalle 18:00 alle 01:00

dalle 18:00 alle 01:00 Venerdì 15 maggio 2026: dalle 11:00 alle 01:00

dalle 11:00 alle 01:00 Sabato 16 maggio 2026: dalle 11:00 alle 01:00

dalle 11:00 alle 01:00 Domenica 17 maggio 2026: dalle 11:00 alle 00:00

L’ingresso è gratuito. Per aggiornamenti sul programma e sui truck presenti è sempre utile seguire i canali ufficiali dell’organizzazione.

Informazioni utili: I Love Truck in Sud 2026 Quando: dal 14 al 17 maggio 2026

dal 14 al 17 maggio 2026 Dove: Villa Comunale di Santa Maria Capua Vetere

Villa Comunale di Santa Maria Capua Vetere Ingresso: gratuito

gratuito Ideale per: famiglie, bambini, giovani e amanti dello street food

Vai alla pagina ufficiale



Maggiori informazioni – I Love Truck in Sud 2026 a Santa Maria Capua Vetere

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