Porcus Festival a Puglianello nel Sannio (BN)

Ph Facebook Nuovo Centro Studi Puglianiello

Edizione 2026 tra stand gastronomici e atmosfera contadina

Ritorna a Puglianello, nel cuore del Sannio, nei giorni di Venerdì 15, Sabato 16 e Domenica 17 maggio 2026 la festa del maiale della zona che anche quest’anno si chiamerà “Porcus Festival” al posto del vecchio e caratteristico nome ‘A Fest du Puorc’.

Una festa popolare che si ripete da anni e ci riporta a tradizioni autentiche del territorio sannita riproposte con la sagra.

La festa è organizzata dal Nuovo centro studi Puglianello e si terrà nel borgo storico nei pressi del Castello dal 15 al 17 maggio 2026. Nei tre giorni di festa previsti stand gastronomici ma anche spettacoli musicali, balli di gruppo e musica popolare.

Porcus Festival la festa del Maiale a Puglianiello

Per anni la festa del maiale di Puglianiello è stata chiamata ‘A Fest du Puorc’, e rispecchiava l’anima popolare dell’evento ma il nome nuovo di “Porcus Festival” non ha cambiato lo spirito della tradizione gastronomica contadina della festa.

Tutte le sere apertura stand alle ore 19,00 domenica anche a pranzo dalle ore 12,00

Le serate musicali:

Venerdì 15 – Evoé

Sabato 16 – Sfessania

Domenica 17 – La Posteggia (pranzo e cena)

Il Porcus Festival, una festa da vivere tra vicoli, sapori autentici e il fascino del Castello di Puglianello. Ingresso gratuito- Info: 328 2007595 | 333 9113709

Maggiori Informazioni Porcus Festival Puglianiello

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