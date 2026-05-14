Guida rapida al weekend a Napoli: Eventi, Cose da fare, Spettacoli e Concerti dal 14 al 17 maggio 2026

Un weekend pieno di eventi a Napoli in questo nostro post sintetico, una guida agli eventi e cose da fare a Napoli nel prossimo fine settimana tra spettacoli, concerti, visite guidate, mostre, cibo e tanto altro
Anche nel weekend dal 14 al 17 maggio 2026 si terranno sempre tanti eventi a Napoli. Di seguito troverete in forma sintetica alcuni eventi a Napoli per voi per il prossimo weekend mentre per quelli fuori città e in tutta la Campania c’è un altro nostro post specifico che verrà pubblicato domani. Gli eventi sono raggruppati per Spettacoli e concerti, Visite guidate e altre cose da fare e poi gli eventi del gusto in città e le Mostre a Napoli.
La sintesi degli eventi del weekend dal 14 al 17 maggio 2026
Spettacoli teatrali e musicali nel weekend
- Al Teatro Bellini «Stato contro Nolan» per la regia di Alessandro Gassmann
- A Napoli, nel centro storico, “Incontri Jazz” nel Monastero delle Trentatré
- Noisy Naples Fest: Kasabian, Franz Ferdinand e il festival alla Mostra d’Oltremare
- Pompeii Theatrum Mundi 2026: programma e biglietti del teatro sotto le stelle
- Polifonie: concerti gratuiti nella Chiesa di San Francesco al Vomero
- A Napoli concerti gratuiti del Conservatorio alle Gallerie D’Italia
- Concerti per Federico: concerti gratuiti della Nuova Orchestra Scarlatti
- Concerti gratuiti nel Conservatorio di San Pietro a Majella a Napoli
- A Napoli una rassegna musicale nella Casa Museo Murolo al Vomero
- Concerti e visite nella Chiesa della Compagnia della Santa Croce a Napoli
- “I concerti della Fondazione Napolitano al Circolo Canottieri Napoli
- Al Teatro di San Carlo di Napoli una Stagione di Concerti da non perdere
- AstraDoc, viaggio nel cinema del reale: i grandi film a 5€ al Cinema Astra
- Festival Pianistico al San Carlo con 4 Concerti da non perdere
- Spettacoli per Bambini al Teatro dei Piccoli nella Mostra d’Oltremare di Napoli
- Jazz & Baccalà: Concerti e Degustazioni al Teatro Summarte
Visite guidate ed eventi nei luoghi storici della città
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- A Maggio a Napoli torna l’ebbrezza creativa di Wine&Thecity
- Maggio dei Monumenti: visite guidate alle cave di tufo del Vallone di San Rocco
- Visite guidate ai cantieri di restauro nei vari siti del Parco Archeologico di Pompei
- Maggio di Pizzofalcone: un mese di eventi per conoscere una zona suggestiva
- Maggio dei Monumenti: visite gratuite a Villa Doria d’Angri
- Visite guidate alla Sagrestia del Complesso Monumentale dei Girolamini di Napoli
- Maggio dei Monumenti 2026 a Napoli: programma completo, eventi gratuiti e visite
- Riapre a Napoli la Biblioteca dei Girolamini: tornano visitabili le sale storiche
- Riapre il Cimitero delle Fontanelle a Napoli: come visitarlo e quanto si paga
- “Destinazione donna”: visite guidate gratuite su itinerari al femminile a Napoli
- Vedi Napoli e poi mangia: appuntamenti e degustazioni gratuite fino al 3 maggio
- “Raccontare i cantieri”: visite guidate ai cantieri di restauro a Pompei
- Nuovo percorso di visita a pagamento dei tetti del Duomo a Napoli
- Visite serali gratuite alla scoperta dei capolavori di San Giovanni a Carbonara
- Veni, Vidi, Hercvlanevm: visite virtuali gratuite nella Ercolano Antica
- Fiabe di Primavera nel Real Orto Botanico di Napoli
- Visite guidate al Teatro di San Carlo di Napoli tutti i giorni: gli orari e i prezzi
- Visite e concerti nella Casa Museo Murolo al Vomero
- Visite guidate e concerti nella Chiesa della Compagnia della Santa Croce a Napoli
- Visite accompagnate al Belvedere e ai sottotetti del Palazzo Reale
- Visite guidate a Oplontis ai cantieri di scavo della Villa di Poppea
- Parco Archeologico di Ercolano visite gratuite ai cantieri di scavo Cantieri
- A Palazzo Reale ritorna dopo 16 mesi e tutto restaurato il magnifico trono
- Archeofestival: visite e eventi gratuiti nelle aree archeologiche campane
- Dove vedere a Napoli i presepi più belli del mondo
- Le statue dei Re di Napoli a Piazza Plebiscito | Scoprire Napoli
- “Incontri di Archeologia” al MANN per scoprire il patrimonio del passato
- Villa Lucia al Vomero: terrazze sul mare nel bosco accanto la Floridiana
- Riapre la Chiesa dei Cristallini con splendidi gli murales: la chiesa blu
- La Sedia della Fertilità e il Santuario dei Quartieri Spagnoli a Napoli
- Ingresso gratuito per il parco Vergiliano con le tombe di Virgilio e Leopardi
- Come visitare la casa Museo di Roberto Murolo al Vomero
- Nuovo Palazzetto dello Sport e della Musica: Rinascita al Centro Direzionale
Altri eventi e feste, sagre a Napoli nel Weekend
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- Tre Golfi Sailing Week 2026: la grande vela internazionale nel Golfo di Napoli
- Fiabe di Primavera nel Real Orto Botanico
- Nuovo Cinema 167 a Scampia: corso gratis di cinema a Napoli
- Metro Linea 6 a Napoli: corse fino alle 21. Quali sono le 8 stazioni di linea 6
- A Napoli si visita la Casa Museo di Ernesto e Roberto Murolo
- Da vedere restaurato il grande murale dedicato a San Gennaro a Via Duomo
Le ultime mostre in città da vedere nel weekend
- OBEY arriva a Napoli: la mostra di Shepard Fairey alle Gallerie d’Italia
- Comicon Off, il fuoriFestival di COMICON: il programma delle mostre in città
- Casina Pompeiana: il Biodiversity Gateway, un nuovo viaggio nel mare di Napoli
- La Sirena e la città: una mostra al MANN, il Museo Archeologico Nazionale
- A Pompei in mostra i calchi degli abitanti vittime dell’eruzione
- “Dall’uovo alle mele: mostra sul cibo nell’antica Ercolano” a Villa Campolieto
- Il Codice Atlantico di Leonardo da Vinci in mostra al Chiostro di Santa Chiara
- A Villa Pignatelli la mostra “Warhol Vs Bansky: Passaggio a Napoli”
- Le Migliori Mostre d’Arte a Napoli a Maggio: la guida
- Museo Madre: “Gli anni. Capitolo 2”: l’arte a Napoli dal 1945 a oggi
- Alla Certosa di San Martino 12 nuove sale e mostra permanente sull’800
- Le opere di Nicola Samorì in mostra a Napoli al Museo di Capodimonte
- Il Real Albergo dei Poveri riapre con la mostra gratuita “Ancora qui. Prologo”
- Il Museo di Capodimonte a Napoli apre una sala dedicata a Mimmo Jodice
- Due nuove mostre al Mann: le foto di de Rumine e gli acquerelli di Bazzani
- I “Tesori ritrovati” in mostra al MANN, il Museo Archeologico Nazionale
- Dove vedere tre capolavori del Caravaggio a Napoli
- Al Museo di Capodimonte in mostra tutti assieme i grandi capolavori
Dove gustare il buon cibo a Napoli e nelle vicinanze
- I ristoranti stellati della Campania nella Guida Michelin: è la seconda in Italia
- Le pizzerie di Napoli in 50 Top Pizza la classifica delle migliori pizzerie italiane
- Le Migliori Trattorie in Campania Secondo 50 Top Italy 2025
- Street food a Napoli: dove trovare i panini secondo il Gambero Rosso
- Street food a Napoli: dove trovare il cibo da strada a Napoli
- Street food in Campania: 10 panini secondo Puok e Med
Alcuni dei nostri post per scoprire Napoli
- A Napoli l’unica opera in Italia di Banksy Madonna con la pistola di Banksy.
- Dove vedere i due grandi murales di Maradona che si trovano a Napoli: Street Art
- 10 cose da vedere a a Napoli almeno una volta nella vita Napoli
- 5 cose da mangiare a Napolidurante una passeggiata al centro storico
- Le 6 pizzerie storiche di Napoli scelte tra le centinaia della città
Tanti eventi nel weekend
- Sagre e feste in Campania nel weekend dal 14 al 17 maggio 2026
- Weekend vicino a Napoli e in Campania dal 14 al 17 maggio 2026
- Cosa fare a Napoli durante la settimana dall’11 al 17 maggio 2026
- Le mostre a Napoli nel mese di maggio 2026
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