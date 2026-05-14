Archeofestival ad Avella: una giornata gratis tra anfiteatro romano, museo e archeologia irpina

PH Archeofestival 2026

Sabato 16 maggio 2026 l’Archeofestival 2026 arriva ad Avella con una giornata gratuita tra Palazzo Baronale, Museo Immersivo Archeologico, Anfiteatro Romano e Monumenti Funerari Romani. Tutte le visite sono gratuite, ma la prenotazione è obbligatoria.

Sabato 16 maggio 2026 ad Avella, in provincia di Avellino, si terrà la nona tappa dell’Archeofestival 2026, la rassegna gratuita che porta il pubblico alla scoperta delle aree archeologiche della Campania.

Questa volta il percorso farà tappa nella bassa Irpinia, tra le testimonianze dell’antica Avella romana e medievale. Una bella occasione per conoscere un territorio spesso poco raccontato, ma ricco di storia, tra il massiccio del Partenio e la fertile pianura che guarda verso l’area nolana.

Archeofestival 2026 ad Avella: cosa si visita

Avella fu abitata già dagli Osci, poi divenne sannita e successivamente romana, assumendo nel tempo un ruolo importante nell’area interna della Campania. Ancora oggi il suo patrimonio archeologico permette di leggere diverse epoche della città, dalle strutture pubbliche romane ai monumenti funerari.

Durante la giornata sono previste visite guidate al MIA – Museo Immersivo Archeologico di Avella, all’Area Archeologica del Parco dell’Anfiteatro Romano e al Parco dei Monumenti Funerari Romani. Nel programma c’è anche un laboratorio di rievocazione storica dedicato alle donne pompeiane e ai classiari della Classis Misenensis.

La tappa è pensata per chi cerca eventi gratuiti in Campania e per chi vuole passare una giornata diversa, fuori dai percorsi più affollati, riscoprendo uno dei centri storici più interessanti dell’Irpinia.

Il programma della nona tappa ad Avella

Ore 9:30 – Appuntamento in Piazza Municipio e accoglienza nella corte del Palazzo Baronale da parte del prof. Pietro Luciano, presidente del Gruppo Archeologico Avellano “Amedeo Maiuri”

– Appuntamento in Piazza Municipio e accoglienza nella corte del Palazzo Baronale da parte del prof. Pietro Luciano, presidente del Gruppo Archeologico Avellano “Amedeo Maiuri” Ore 10:00 – Estemporanea culturale con i Migranti, organizzata dall’Associazione “Le Ali della Vita” APS

– Estemporanea culturale con i Migranti, organizzata dall’Associazione “Le Ali della Vita” APS Ore 10:30 – Visita guidata al MIA – Museo Immersivo Archeologico, a cura del Gruppo Archeologico Avellano

– Visita guidata al MIA – Museo Immersivo Archeologico, a cura del Gruppo Archeologico Avellano Ore 11:30 – Visita guidata all’Area Archeologica del Parco dell’Anfiteatro Romano, con laboratorio di rievocazione storica a cura dell’Archeoclub d’Italia di Pompei APS “Legio I Adiutrix”

– Visita guidata all’Area Archeologica del Parco dell’Anfiteatro Romano, con laboratorio di rievocazione storica a cura dell’Archeoclub d’Italia di Pompei APS “Legio I Adiutrix” Ore 13:00 – Pausa pranzo

– Pausa pranzo Ore 15:00 – Visita all’Area Archeologica del Parco dei Monumenti Funerari Romani, a cura del Gruppo Archeologico Avellano

Tutte le visite sono gratuite, comprese quelle ai siti archeologici e ai musei, ma è necessaria la prenotazione obbligatoria per partecipare.

Per chi vuole fermarsi a pranzo, il programma ufficiale segnala la possibilità di pranzare presso il Ristorante Hermanos, in via Parroco Ercolino 4 ad Avella, con menù da €20,00 e €25,00. Le prenotazioni per il pranzo vanno effettuate entro venerdì 15 maggio chiamando il numero 081.8259120 oppure il cellulare 3405821773.

Archeofestival 2026 Avella: info utili

Informazioni pratiche: Archeofestival 2026 ad Avella Quando: sabato 16 maggio 2026, appuntamento alle ore 9:30

sabato 16 maggio 2026, appuntamento alle ore 9:30 Dove: Piazza Municipio, Palazzo Baronale, MIA, Anfiteatro Romano e Monumenti Funerari Romani di Avella

Piazza Municipio, Palazzo Baronale, MIA, Anfiteatro Romano e Monumenti Funerari Romani di Avella Biglietti: evento gratuito con prenotazione obbligatoria

evento gratuito con prenotazione obbligatoria Pranzo: facoltativo, con menù da €20,00 e €25,00 presso Ristorante Hermanos

Prenota la visita gratuita



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