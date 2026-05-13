4 visite guidate a Napoli nel weekend dal 14 al 17 maggio 2026

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Visite guidate a Napoli e in Campania nel weekend dal 14 al 17 maggio 2026: percorsi sotterranei, ville storiche, monasteri nascosti e luoghi straordinari del centro storico di Napoli per scoprire luoghi della città con guide ed esperti del territorio

Nel weekend dal 14 al 17 maggio 2026 tornano tante visite guidate a Napoli e in Campania, con appuntamenti tra centro storico, Nola, il sottosuolo di Napoli e Posillipo. Una selezione utile per chi cerca cose da fare a Napoli nel fine settimana tra cultura, passeggiate, luoghi nascosti e aperture speciali.

Come sempre, prima di partecipare consigliamo di contattare gli organizzatori indicati per verificare disponibilità, orari aggiornati, modalità di prenotazione e costi.

Tutti i giorni – LAPIS Museum: Napoli sotterranea tra acqua, storia e arte.

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Maggio è il momento perfetto per scoprire Napoli andando oltre le facciate dei palazzi per immergersi nelle stratificazioni che raccontano millenni di storia. Il percorso sotterraneo del LAPIS Museum offre un percorso che dalla Basilica della Pietrasanta scende fino a quaranta metri di profondità, attraversando duemila anni di vicende napoletane.

La discesa negli ipogei introduce al Museo dell’Acqua, testimonianza dell’eccellenza ingegneristica della Neapolis greco-romana. Le cisterne sotterranee rivelano un sistema idraulico fatto di canali, vasche e condotte che regolavano la distribuzione dell’acqua. Le guide accompagnano il percorso con racconti che riportano in vita l’antica città. Attraversata la Sala della Luna – dove sorge un plenilunio perpetuo, eco delle origini precristiane del Complesso – si raggiunge il Decumano Sommerso. Tra il 1940 e il 1944, questi tunnel divennero rifugio per migliaia di napoletani in fuga dai bombardamenti. La Sala dei Racconti utilizza proiezioni olografiche per restituire voce ai testimoni di quegli anni. Dalle pareti emergono volti e storie di chi visse tra il terrore delle sirene e i fragili momenti di normalità. La Sala dei Bombardamenti conclude con proiezioni immersive che evocano i momenti di una città sotto assedio, chiudendo con un messaggio di pace dalla risonanza immutata.

Dopo il grande successo di pubblico che ha accompagnato i mesi invernali, prosegue la mostra Il Presepe Cortese – L’eredità di Carlo III, nell’area archeologica della basilica. La Napoli settecentesca di Carlo III di Borbone ci parla di quando la città brillava come capitale culturale d’Europa e tappa fondamentale del Grand Tour. Qui il presepe divenne vero rito nobiliare, fusione di arte, fede e regalità. Figure presepiali originali del XVIII secolo, da prestigiose collezioni private: tra questi spicca il delicato Gesù bambino di Giuseppe Sanmartino, autore del celebre Cristo velato. Accanto a lui, opere di Nicola Somma, Salvatore Di Franco e Matteo Bottiglieri: dall’oste arcigno che simboleggia il male, al nobile in velluto e seta di San Leucio che rappresenta la società dell’epoca, fino all’orientale con cane del Corteo dei Magi, ispirato alle ambascerie del Sultano Ottomano. Un viaggio nella tradizione che ha reso Napoli celebre nel mondo.

Il LAPIS Museum è aperto tutti i giorni dalle 9:30 alle 20:00. Nei giorni feriali: con otto visite guidate (9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 15:30, 16:30, 18:30). Nel weekend: nove turni (9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30). La prenotazione è fortemente consigliata. È possibile prenotare al numero 08119230565 dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 14:00 sempre attivo con il servizio messaggi WhatsApp, scrivendo una mail a info@lapismuseum.com, o acquistando direttamente su www.lapismuseum.com senza costi di prevendita. [contenuto sponsorizzato #adv]

Sabato 16 maggio – l’Eremo dei Camaldoli di Nola

Visitare l’Eremo dei Camaldoli di Nola significa perdersi tra arte e natura, travolti dalla spiritualità del luogo e immersi in un’atmosfera sospesa nel tempo. Il tour ha inizio dalla chiesa barocca, che tra le sue decorazioni vanta l’altare maggiore ad opera dello scultore Sanmartino, e dagli ambienti della sacrestia e del capitolo. Si prosegue verso la cella museo per vedere come trascorreva le sue giornate un monaco camaldolese, e, passeggiando tra vigneti e uliveti, si giunge al belvedere: qui il panorama abbraccia a perdita d’occhio l’agro nolano e le sue colline. La mattinata si conclude con una degustazione di olio realizzato con le olive dell’eremo. Al termine, sarà possibile acquistare i prodotti camaldolesi. La visita è condotta da una guida abilitata della Regione Campania. L’appuntamento è all’Eremo dei Camaldoli di Santa Maria degli Angeli, via Camaldoli 91, Visciano (NA) – Dall’uscita del Casello di Tufino bisogna seguire le indicazioni per Visciano, da qui ci sono i cartelli per l’eremo. sabato 16 maggio, ore 10.30. Costo 15€ (una parte del ricavato sarà donata all’Eremo) INFO: campania@trentaremi.it – whatsapp: 0813797086. Prenotazione obbligatoria – Evento Ufficiale Trentaremi

Giovedì 14 e venerdì 15 maggio – Destinazione donna: visite gratuite su itinerari al femminile a Napoli

Fino al 1° novembre 2026, ci saranno a Napoli 54 appuntamenti gratuiti per 13 Itinerari turistici religiosi in 18 luoghi per la seconda edizione di “Destinazione donna: itinerari femminili a Napoli” un bel progetto della Diocesi di Napoli sostenuto dal Comune di Napoli. L’edizione 2026, con il titolo “Donne al Governo. Quando il potere si fa cura”, è un grande evento alla scoperta di donne impavide e rivoluzionarie che a Napoli, nei secoli, hanno esercitato l’autorità come responsabilità, servizio e attenzione al bene comune, lasciando un’importante eredità nel tessuto sociale e culturale della città. Regine, fondatrici, educatrici e protagoniste della vita civile e religiosa raccontano una Napoli in cui il potere femminile si traduce in cura: delle persone, della memoria, della città. Tutti gli itinerari e gli eventi sono gratuiti.- Prenotazione obbligatoria su Eventbrite a cura dell’associazione Incantarea l prossimi appuntamenti – 14 maggio Itinerario 2 ore 10:30 – punto d’incontro: Chiesa di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco – 14 maggio Itinerario 11 ore 16:00-punto d’incontro: Biblioteca Brau, p.zza Bellini 60 – 15 maggio Itinerario 3 ore 11:30 – punto d’incontro: Monastero Clarisse di Santa Chiara- Maggiori informazioni e come partecipare – Destinazione donna

Domenica 17 e lunedì 18 maggio – Visite gratuite a Villa Doria d’Angri per Maggio dei Monumenti 2026

Domenica 17 e lunedì 18 maggio 2026 ci saranno anche le visite gratuite a Villa Doria d’Angri, una delle ville storiche più affascinanti di Napoli, affacciata sul mare di Posillipo e incastonata lungo via Petrarca. L’apertura rientra nel programma del Maggio dei Monumenti 2026, con visite previste anche nei giorni 3, 4, 10, 17, 18, 23, 24, 25, 26 e 31 maggio. La villa, oggi sede dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, è uno dei grandi esempi del neoclassicismo napoletano.

Il luogo è legato anche alla figura di Richard Wagner, che soggiornò a Villa Doria d’Angri durante la sua permanenza a Napoli e qui lavorò al Parsifal. Un motivo in più per visitare un edificio che unisce panorama, architettura e memoria musicale europea. Le visite gratuite sono a cura dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”. Per approfondire programma, date e modalità di partecipazione, potete leggere il nostro articolo dedicato alle visite gratuite a Villa Doria d’Angri a Napoli.

Altre visite guidate a Napoli e in Campania

In questo periodo ci sono anche tante altre visite guidate a Napoli, tra aperture straordinarie, percorsi gratuiti, passeggiate culturali e luoghi da riscoprire. Ecco alcune idee utili per chi vuole organizzare il weekend.

Visite guidate a Napoli

Visite guidate vicino Napoli

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