Lucciole e Sibilla sul lago d’Averno: passeggiate notturne sul lago

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Ritornano le passeggiate notturne sulle sponde del Lago d’Averno per osservare il fenomeno naturale delle lucciole. Un appuntamento nei Campi Flegrei, tra natura, miti antichi, racconti della Sibilla

Da sabato 16 maggio 2026 tornano le passeggiate notturne “Lucciole e Sibilla” al Lago d’Averno, nei Campi Flegrei. Un tour archeo-naturalistico serale, con prenotazione obbligatoria, per osservare la danza delle lucciole lungo le sponde del lago tra miti antichi, natura e degustazione.

L’appuntamento si terrà in più serate: 16, 23, 30 e 31 maggio 2026 e poi 1, 5, 6, 13, 14, 20 e 21 giugno 2026, sempre con partenza alle ore 20.00. Un’occasione per vivere il Lago d’Averno di sera, quando il paesaggio dei Campi Flegrei cambia atmosfera e diventa ancora più suggestivo.

Lucciole e Sibilla al Lago d’Averno: una passeggiata tra natura e mito

La passeggiata notturna si svolgerà lungo le sponde del Lago d’Averno, all’interno dell’area protetta del Parco Regionale dei Campi Flegrei. Il percorso accompagnerà i partecipanti in punta di piedi alla ricerca delle lucciole, rispettando i tempi e il silenzio della natura.

Il Lago d’Averno nell’antichità era conosciuto come “aornos”, il lago senza uccelli, ed era considerato un luogo misterioso, legato alla discesa agli inferi e ai racconti mitologici di Ulisse ed Enea.

Durante il tour si parlerà anche della Sibilla Cumana, sacerdotessa del dio Apollo e figura centrale nell’immaginario mitologico dei Campi Flegrei.

La danza delle lucciole sulle sponde del Lago d’Averno

Tra maggio e giugno, quando le condizioni ambientali lo permettono, lungo il Lago d’Averno si può assistere alla cosiddetta “danza delle lucciole”: un piccolo spettacolo naturale fatto di luci intermittenti che compaiono tra la vegetazione e i sentieri.

Non è uno spettacolo artificiale e proprio per questo conserva tutto il suo fascino. Le lucciole si mostrano solo se il clima, l’umidità, la temperatura e l’ambiente sono favorevoli. Per questo la passeggiata diventa anche un modo per riscoprire un rapporto più lento e rispettoso con la natura.

Il percorso sarà guidato da guide turistiche regionali e unirà la parte naturalistica a quella archeologica e mitologica. Durante la serata è prevista anche una degustazione di prodotti coltivati lungo il lago durante il percorso, per rendere l’esperienza ancora più piacevole.

Le date di Lucciole e Sibilla 2026

La XIV edizione di “Lucciole e Sibilla” prevede diverse serate tra maggio e giugno 2026, tutte con partenza alle ore 20.00. La prenotazione è obbligatoria.

Sabato 16 maggio 2026 “Lucciole e Sibilla” ore 20.00

Sabato 23 maggio 2026 “Lucciole e Sibilla” ore 20.00

Sabato 30 maggio 2026 “Lucciole e Sibilla” ore 20.00

Domenica 31 maggio 2026 “Lucciole e Sibilla” ore 20.00

Lunedì 1 giugno 2026 “Lucciole e Sibilla” ore 20.00

Venerdì 5 giugno 2026 “Lucciole e Sibilla” ore 20.00

Sabato 6 giugno 2026 “Lucciole e Sibilla” ore 20.00

Sabato 13 giugno 2026 “Lucciole e Sibilla” ore 20.00

Domenica 14 giugno 2026 “Lucciole e Sibilla” ore 20.00

Sabato 20 giugno 2026 “Lucciole e Sibilla” ore 20.00

Domenica 21 giugno 2026 “Lucciole e Sibilla” ore 20.00

Attenzione: l’organizzazione precisa che non è responsabile per un’eventuale mancanza di lucciole, poiché si tratta di un fenomeno naturale soggetto alle condizioni atmosferiche e ambientali.

Come partecipare alle passeggiate notturne

Per partecipare a Lucciole e Sibilla 2026 al Lago d’Averno è necessario prenotare in anticipo contattando il Gruppo Archeologico Campi Flegrei. Al momento della prenotazione saranno comunicati costi, modalità di pagamento e posizione precisa del luogo di incontro.

Informazioni e prenotazioni per Lucciole e Sibilla 2026 Quando: 16, 23, 30 e 31 maggio; 1, 5, 6, 13, 14, 20 e 21 giugno 2026 alle ore 20.00

16, 23, 30 e 31 maggio; 1, 5, 6, 13, 14, 20 e 21 giugno 2026 alle ore 20.00 Dove: Lago d’Averno, Campi Flegrei, Pozzuoli

Lago d’Averno, Campi Flegrei, Pozzuoli Prenotazione: obbligatoria al 388.8352036

obbligatoria al 388.8352036 Pagina Facebook

Nota: la presenza delle lucciole è un fenomeno naturale e dipende dalle condizioni atmosferiche e ambientali Chiama per prenotare



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