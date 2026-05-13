Festa della Fragola a Parete (CE): 3 giorni di festa, spettacoli e concerti

Dal 15 al 17 maggio 2026 torna a Parete, in provincia di Caserta, la Festa della Fragola
Grande festa a Parete, in provincia di Caserta, nei giorni di venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 maggio 2026. Nella Villa Comunale di Parete torna infatti la Festa della Fragola 2026.
La manifestazione celebra il prodotto simbolo del territorio: la fragola di Parete, prodotto agricolo locale che ha reso il comune casertano conosciuto anche come “Città della Fragola”. Per tre giorni la Villa Comunale si trasformerà in uno spazio all’aperto dedicato a sapori, musica, comicità e intrattenimento per tutte le età.
Alla Festa della Fragola 2026 a Parete ci saranno stand enogastronomici e spazi dedicati ai prodotti del territorio, con tante preparazioni a base di fragole e specialità locali.
Il programma prevede anche momenti di intrattenimento pensati per famiglie, bambini e ragazzi, rendendo l’evento adatto sia a chi vuole trascorrere una serata tra musica e street food, sia a chi cerca una festa all’aperto da vivere durante il fine settimana.
- Mercato della fragola, con esposizione e vendita diretta da parte delle aziende agricole locali
- Dolci artigianali e specialità locali, preparati anche dalle pasticcerie della zona
- Spettacoli teatrali e live musicali, con intrattenimento serale gratuito
- Attività per bambini, animazione e appuntamenti pensati per le famiglie
- Show cooking e momenti di approfondimento, dedicati al prodotto protagonista della festa
- Visite guidate al Museo della Fragola, per conoscere meglio la storia agricola del territorio
Tra gli appuntamenti per famiglie ci saranno anche spettacoli per bambini: una buona occasione per organizzare una giornata fuori porta nel casertano.
Il programma della Festa della Fragola 2026 propone tre giornate di appuntamenti, con stand, spettacoli gratuiti e intrattenimento serale nella Villa Comunale di Parete.
Venerdì 15 maggio 2026
- 18:30 – Brindisi inaugurale, con istituzioni, sponsor e stampa
- A seguire – Apertura ufficiale degli stand, con dolci a base di fragole delle pasticcerie locali, mercato della fragola e stand enogastronomici
- 21:00 – Esibizione Los Espositos, con percussioni e danza
- 22:00 – Carlo Carità DJ Set
Sabato 16 maggio 2026
- 11:30 – Apertura degli stand
- 18:30 – Spettacolo per bambini, a cura di Angy’s Bubbles e inizio attività pomeridiane
- 19:30 – Apertura cucina
- 21:00 – Mariano Bruno e Risatissima Show, spettacolo comico
- 22:00 – Villa Per Bene, spettacolo comico
Domenica 17 maggio 2026
- 11:00 – Apertura degli stand
- 11:30 – Spettacolo per bambini, con Le Huntrix
- 13:00 – Pranzo, con menu in collaborazione con Salumeria del Seggio e Lelena Burger
- 17:30 – Inizio attività pomeridiane
- 18:30 – Spettacolo per bambini, con Angy’s Bubbles
- 19:30 – Esibizione canora, con gli allievi della Scuola Arte in Musica
- 21:00 – Lil Jolie, opening act
- 22:00 – Cristina D’Avena in concerto
Tutti gli appuntamenti della Festa della Fragola 2026 a Parete sono a ingresso libero. La manifestazione si svolge nella Villa Comunale di Parete, in Piazza Caduti sul Lavoro, nel cuore del comune casertano.
Informazioni Festa della Fragola 2026 a Parete
- Quando: 15, 16 e 17 maggio 2026
- Dove: Villa Comunale, Piazza Caduti sul Lavoro, Parete (CE)
- Ingresso: libero per stand, spettacoli e concerti
- Ospite finale: Cristina D’Avena, domenica 17 maggio alle ore 22:00
- Info: Festa della Fragola 2026 a Parete – sito ufficiale
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