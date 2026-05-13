Festa della Fragola a Parete (CE): 3 giorni di festa, spettacoli e concerti

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Dal 15 al 17 maggio 2026 torna a Parete, in provincia di Caserta, la Festa della Fragola

Grande festa a Parete, in provincia di Caserta, nei giorni di venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 maggio 2026. Nella Villa Comunale di Parete torna infatti la Festa della Fragola 2026.

La manifestazione celebra il prodotto simbolo del territorio: la fragola di Parete, prodotto agricolo locale che ha reso il comune casertano conosciuto anche come “Città della Fragola”. Per tre giorni la Villa Comunale si trasformerà in uno spazio all’aperto dedicato a sapori, musica, comicità e intrattenimento per tutte le età.

Alla Festa della Fragola 2026 a Parete ci saranno stand enogastronomici e spazi dedicati ai prodotti del territorio, con tante preparazioni a base di fragole e specialità locali.

Il programma prevede anche momenti di intrattenimento pensati per famiglie, bambini e ragazzi, rendendo l’evento adatto sia a chi vuole trascorrere una serata tra musica e street food, sia a chi cerca una festa all’aperto da vivere durante il fine settimana.

Mercato della fragola , con esposizione e vendita diretta da parte delle aziende agricole locali

, con esposizione e vendita diretta da parte delle aziende agricole locali Dolci artigianali e specialità locali , preparati anche dalle pasticcerie della zona

, preparati anche dalle pasticcerie della zona Spettacoli teatrali e live musicali , con intrattenimento serale gratuito

, con intrattenimento serale gratuito Attività per bambini , animazione e appuntamenti pensati per le famiglie

, animazione e appuntamenti pensati per le famiglie Show cooking e momenti di approfondimento , dedicati al prodotto protagonista della festa

, dedicati al prodotto protagonista della festa Visite guidate al Museo della Fragola, per conoscere meglio la storia agricola del territorio

Tra gli appuntamenti per famiglie ci saranno anche spettacoli per bambini: una buona occasione per organizzare una giornata fuori porta nel casertano.

Il programma della Festa della Fragola 2026 propone tre giornate di appuntamenti, con stand, spettacoli gratuiti e intrattenimento serale nella Villa Comunale di Parete.

Venerdì 15 maggio 2026

18:30 – Brindisi inaugurale , con istituzioni, sponsor e stampa

, con istituzioni, sponsor e stampa A seguire – Apertura ufficiale degli stand , con dolci a base di fragole delle pasticcerie locali, mercato della fragola e stand enogastronomici

, con dolci a base di fragole delle pasticcerie locali, mercato della fragola e stand enogastronomici 21:00 – Esibizione Los Espositos , con percussioni e danza

, con percussioni e danza 22:00 – Carlo Carità DJ Set

Sabato 16 maggio 2026

11:30 – Apertura degli stand

18:30 – Spettacolo per bambini , a cura di Angy’s Bubbles e inizio attività pomeridiane

, a cura di Angy’s Bubbles e inizio attività pomeridiane 19:30 – Apertura cucina

21:00 – Mariano Bruno e Risatissima Show , spettacolo comico

, spettacolo comico 22:00 – Villa Per Bene, spettacolo comico

Domenica 17 maggio 2026

11:00 – Apertura degli stand

11:30 – Spettacolo per bambini , con Le Huntrix

, con Le Huntrix 13:00 – Pranzo , con menu in collaborazione con Salumeria del Seggio e Lelena Burger

, con menu in collaborazione con Salumeria del Seggio e Lelena Burger 17:30 – Inizio attività pomeridiane

18:30 – Spettacolo per bambini , con Angy’s Bubbles

, con Angy’s Bubbles 19:30 – Esibizione canora , con gli allievi della Scuola Arte in Musica

, con gli allievi della Scuola Arte in Musica 21:00 – Lil Jolie , opening act

, opening act 22:00 – Cristina D’Avena in concerto

Tutti gli appuntamenti della Festa della Fragola 2026 a Parete sono a ingresso libero. La manifestazione si svolge nella Villa Comunale di Parete, in Piazza Caduti sul Lavoro, nel cuore del comune casertano.

Informazioni Festa della Fragola 2026 a Parete Quando: 15, 16 e 17 maggio 2026

15, 16 e 17 maggio 2026 Dove: Villa Comunale, Piazza Caduti sul Lavoro, Parete (CE)

Villa Comunale, Piazza Caduti sul Lavoro, Parete (CE) Ingresso: libero per stand, spettacoli e concerti

libero per stand, spettacoli e concerti Ospite finale: Cristina D’Avena, domenica 17 maggio alle ore 22:00

Cristina D’Avena, domenica 17 maggio alle ore 22:00 Info: Festa della Fragola 2026 a Parete – sito ufficiale

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