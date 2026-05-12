A Maggio a Napoli torna l’ebbrezza creativa di Wine&Thecity

Ph Wine&Thecity 2026

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Wine&Thecity 2026 torna a Napoli dal 16 al 23 maggio con una settimana di eventi diffusi tra vino, arte, design, cucina, musica e luoghi della città. Dalla Stazione Monte Sant’Angelo firmata Anish Kapoor alla Vigna di Teonilla ai Camaldolilli, otto giorni per vivere Napoli con un ritmo diverso.

Dal 16 al 23 maggio 2026 torna a Napoli Wine&Thecity 2026, la rassegna diffusa che porta il vino fuori dai luoghi tradizionali e lo fa dialogare con arte, design, cucina, musica e paesaggi urbani. Un calendario che attraversa la città con degustazioni, cene, aperitivi, aperture speciali e appuntamenti in luoghi non sempre accessibili al pubblico.

Dalla spettacolare Stazione Monte Sant’Angelo della Linea 7, firmata da Anish Kapoor, alla Vigna di Teonilla ai Camaldolilli, passando per il Museo Artistico Industriale Filippo Palizzi e per le strade di Chiaia, Wine&Thecity festeggia così la sua 18ª edizione con una settimana pensata per scoprire Napoli da un punto di vista diverso.

Wine&Thecity 2026: una settimana tra vino e città

Il calendario di Wine&Thecity 2026 a Napoli è costruito come un percorso in movimento: degustazioni che entrano in dialogo con installazioni artistiche, cene che diventano esperienze scenografiche, incontri, live set, aperture straordinarie e incursioni creative.

Napoli e il vino sono i grandi protagonisti della rassegna, che coinvolge oltre 100 cantine italiane e mette insieme cultura del buon bere, moda, arte, design e luoghi della città. Non è solo una serie di degustazioni, ma un modo per usare il vino come chiave di accesso a spazi, storie e paesaggi urbani.

Il programma di Wine&Thecity 2026 a Napoli

Sabato 16 maggio 2026, dalle 11:00 alle 13:00 , Wine&Thecity inaugura alla Stazione Monte Sant’Angelo della Linea 7 , con un percorso tra vino e arte contemporanea dedicato all’opera di Anish Kapoor . L’appuntamento è a ingresso libero su prenotazione obbligatoria e riservato a 100 visitatori. In programma anche il live jazz di Max Puglia e i vini di cinque cantine flegree.

, Wine&Thecity inaugura alla , con un percorso tra vino e arte contemporanea dedicato all’opera di . L’appuntamento è a ingresso libero su prenotazione obbligatoria e riservato a 100 visitatori. In programma anche il live jazz di Max Puglia e i vini di cinque cantine flegree. Sabato 16 maggio 2026, dalle 12:00 alle 21:00 , l’ Atelier Valeria Corvino in Riviera di Chiaia apre al pubblico per un incontro con l’artista e il suo universo creativo, tra tele, bozzetti, opere e materiali di lavoro.

, l’ in Riviera di Chiaia apre al pubblico per un incontro con l’artista e il suo universo creativo, tra tele, bozzetti, opere e materiali di lavoro. Lunedì 18 maggio 2026 , Wine&Thecity entra nel Museo Artistico Industriale Filippo Palizzi , in Piazzetta Demetrio Salazar 6 a Napoli, con due appuntamenti: Inebriati d’arte , dalle 19:00 alle 21:00, e Il Convivio del Tempo , dalle 20:00 alle 23:00, con la cucina stellata dello chef Peppe Guida e la scenografia di Sergio Colantuoni .

, Wine&Thecity entra nel , in Piazzetta Demetrio Salazar 6 a Napoli, con due appuntamenti: , dalle 19:00 alle 21:00, e , dalle 20:00 alle 23:00, con la cucina stellata dello chef e la scenografia di . Martedì 19 maggio 2026, dalle 19:00 alle 21:30 , appuntamento alla storica Salumeria Malinconico , in Corso Vittorio Emanuele 453, con una serata tra panini, vini, dj set e sapori del mare firmati Armatore Cetara.

, appuntamento alla storica , in Corso Vittorio Emanuele 453, con una serata tra panini, vini, dj set e sapori del mare firmati Armatore Cetara. Mercoledì 20 maggio 2026, dalle 18:00 alle 21:00 , il quartiere Chiaia cambia ritmo con Happy Wine : boutique, gallerie d’arte, gioiellerie, cortili e spazi creativi diventano cantine effimere, con calici, sommelier, dj set, mostre e cucine nomadi.

, il quartiere cambia ritmo con : boutique, gallerie d’arte, gioiellerie, cortili e spazi creativi diventano cantine effimere, con calici, sommelier, dj set, mostre e cucine nomadi. Giovedì 21 maggio 2026, dalle 18:30 , torna Bacco, tabacco e tapas tra via Bisignano, vico Sospiri, vico Satriano e piazza Vittoria, con bistrot, wine bar e ristoranti coinvolti in degustazioni, abbinamenti e tapas gourmand.

, torna tra via Bisignano, vico Sospiri, vico Satriano e piazza Vittoria, con bistrot, wine bar e ristoranti coinvolti in degustazioni, abbinamenti e tapas gourmand. Giovedì 21 maggio 2026, dalle 19:00 , appuntamenti anche da Elements , al Royal Continental Hotel in via Partenope 40, e da Prezioso Casa in piazza Vittoria 7, con esperienze tra mixology, design e cucina.

, appuntamenti anche da , al Royal Continental Hotel in via Partenope 40, e da in piazza Vittoria 7, con esperienze tra mixology, design e cucina. Venerdì 22 maggio 2026, il Grand Hotel Oriente, in via Armando Diaz 44, apre la sua terrazza per una serata tra musica, gusto e socialità nel cuore della città.

Il finale nella Vigna di Teonilla ai Camaldolilli

Il finale di Wine&Thecity 2026 è in programma sabato 23 maggio 2026, dalle 12:00, alla Vigna di Teonilla, in via Camaldolilli 93, nel Parco Metropolitano dei Camaldoli. È uno degli appuntamenti più suggestivi della rassegna, perché porta il pubblico in una vigna urbana sulle colline di Napoli.

La Vigna di Teonilla si trova in un punto panoramico della città, a circa 250 metri sul livello del mare, nell’area Doc dei Campi Flegrei. Da qui lo sguardo abbraccia il golfo di Napoli, dal Vesuvio a Capo Miseno, con Capri, Procida e Ischia sullo sfondo. Per Wine&Thecity apre al pubblico con un pranzo tra i filari. La cucina è affidata a Marianna Vitale, mentre nei calici arrivano i vini dell’azienda: Teonilla, Falanghina in purezza, e Prospetto, ottenuto da uve Falanghina, Greco e Fiano.

Wine&Thecity a Napoli da 18 anni

Wine&Thecity è un progetto culturale indipendente ideato da Donatella Bernabò Silorata. Nato a Napoli nel 2008, ha costruito negli anni un linguaggio riconoscibile: il vino non è solo degustazione, ma esperienza culturale, occasione di incontro e strumento per accendere luoghi, cortili, musei, botteghe, terrazze e spazi urbani.

Il motto della rassegna è “coltiviamo ebbrezza creativa”, una formula che racconta bene lo spirito dell’evento: unire persone, luoghi e visioni attraverso un calendario sempre diverso, libero e legato alla città.

Ogni anno Wine&Thecity apre al pubblico spazi di grande valore storico, artistico o paesaggistico, spesso poco conosciuti o generalmente non vissuti in questa forma. La sua forza è proprio questa: trasformare la città in un percorso di scoperta, dove il vino accompagna il racconto di Napoli senza coprirlo.

Informazioni utili su Wine&Thecity 2026 Quando: da sabato 16 a sabato 23 maggio 2026

da sabato 16 a sabato 23 maggio 2026 Dove: Napoli, con appuntamenti diffusi tra arte, vino, design e luoghi speciali

Napoli, con appuntamenti diffusi tra arte, vino, design e luoghi speciali Programma: eventi gratuiti su prenotazione e appuntamenti a pagamento secondo disponibilità

eventi gratuiti su prenotazione e appuntamenti a pagamento secondo disponibilità Info: programma completo Wine&Thecity 2026

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