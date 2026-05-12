Sagre in Campania dal 14 al 17 maggio 2026: feste, sapori e borghi nel weekend

Sagre in Campania dal 14 al 17 maggio 2026: un weekend tra borghi, prodotti tipici, carciofi, mercatini e feste all’aria aperta

Dal 14 al 17 maggio 2026 tornano tante sagre in Campania, con feste nei borghi, stand gastronomici, mercatini, prodotti tipici e appuntamenti all’aria aperta. Nel weekend ci sono eventi tra provincia di Napoli, Salerno, Benevento e Costiera Sorrentina, ideali per una gita fuori porta tra polpette, carciofi, musica popolare e tradizioni locali. In questa guida trovi alcune delle sagre e feste in Campania del weekend, insieme ad appuntamenti food, mercatini e iniziative nei borghi. Prima di partire conviene sempre controllare eventuali aggiornamenti diffusi dagli organizzatori, soprattutto in caso di maltempo.

Sagre e feste in Campania dal 14 al 17 maggio 2026

Sagra della Polpetta di Limatola: weekend di buon cibo, musica e divertimento

Ben quattro fine settimana per la terza edizione della Sagra della Polpetta di Limatola, in provincia di Benevento. La manifestazione si svolge nel centro cittadino di Limatola, presso gli spazi di piazza San Biagio, nei giorni 8, 9 e 10 maggio, 15, 16 e 17 maggio, 22, 23 e 24 maggio, 29, 30 e 31 maggio e poi anche 1 e 2 giugno 2026.

Una lunga festa dedicata alla polpetta. Durante le serate ci saranno sapori tipici locali, musica, animazione, balli e mercatini artigianali con prodotti fatti a mano, idee regalo e tanta creatività. Leggi l’approfondimento sulla Sagra della Polpetta di Limatola

La Festa del Carciofo Bianco a Caggiano

Venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 maggio 2026, per la prima volta, si terrà la Festa del Carciofo Bianco a Caggiano. L’evento è organizzato dalla Pro Loco di Caggiano per valorizzare il territorio con tre giorni dedicati al gusto, alla tradizione e ai prodotti locali.

La Festa del Carciofo Bianco di Caggiano si terrà nella Piazzetta San Feliciano a Mattina di Caggiano, in provincia di Salerno. Venerdì 15 e sabato 16 maggio gli stand saranno aperti a cena dalle ore 20:00, mentre domenica 17 maggio gli stand saranno aperti sia a pranzo che a cena. Scopri la Festa del Carciofo Bianco a Caggiano

Sagra ‘A Purpetta d’a Nonna, la festa della buona polpetta napoletana a Scisciano

A Scisciano, in provincia di Napoli, nei giorni di venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 maggio 2026, sempre dalle ore 20:00, si svolgerà la nona edizione della Sagra ‘A Purpetta d’a Nonna. L’evento è organizzato dall’Associazione Il Palazzo con il patrocinio morale del Comune di Scisciano.

La sagra si terrà in località Palazzuolo a Scisciano. Durante le tre serate si potranno gustare piatti tipici della tradizione napoletana, con la polpetta come grande protagonista della festa. Leggi l’approfondimento sulla Sagra ‘A Purpetta d’a Nonna

Mercatini e appuntamenti food in Campania

Mostra mercato del vintage all’Ippodromo di Agnano

Ogni domenica mattina, negli spazi dell’Ippodromo di Agnano a Napoli, si tiene la Mostra mercato dell’Antiquariato, appuntamento ormai conosciuto da chi ama curiosare tra oggetti vintage, modernariato, pezzi da collezione e piccole occasioni da scoprire con calma.

Non è una sagra vera e propria, ma può diventare una buona idea per una domenica diversa, magari da abbinare a un pranzo fuori o a una passeggiata nella zona flegrea. Leggi il post sulla Mostra mercato dell’Antiquariato ad Agnano

MercAntico a San Lorenzello, tra antiquariato e prodotti tipici

Nel borgo di San Lorenzello, in provincia di Benevento, ogni seconda e ultima domenica del mese torna MercAntico, una fiera storica dedicata ad antiquariato, modernariato, collezionismo e prodotti locali.

È una meta interessante per chi vuole costruirsi una giornata lenta nel Sannio, tra passeggiate nel borgo, oggetti d’altri tempi e sapori del territorio. Più che un semplice mercatino, è uno di quegli appuntamenti che funzionano bene per scoprire piccoli paesi campani spesso fuori dai percorsi più battuti. Scopri MercAntico a San Lorenzello

Mercatini Campagna Amica a Napoli nel mese di maggio

Per chi preferisce restare in città, restano interessanti anche i mercatini agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica, presenti in varie zone di Napoli durante il mese di maggio 2026.

Sono appuntamenti utili per acquistare prodotti locali direttamente dai produttori, tra frutta, verdura, formaggi, conserve, miele e altre specialità campane. Una soluzione semplice per chi cerca un giro breve, senza spostarsi troppo da Napoli. Leggi l’approfondimento sui mercatini Campagna Amica a Napoli

Altri eventi nel weekend per scoprire le bellezze e le bontà della Campania

Maggio della Cultura a Vico Equense: il programma degli eventi e i musei aperti

Dal 7 al 31 maggio 2026 a Vico Equense si terrà la manifestazione Maggio della Cultura 2026, con tanti appuntamenti culturali e musei cittadini aperti ogni sabato e domenica. In programma ci saranno visite guidate nei borghi e nei luoghi simbolo della città, presentazioni editoriali, mostre, concerti, convegni, attività per bambini e momenti dedicati alla memoria e alle tradizioni locali.

È una proposta interessante per chi vuole abbinare una passeggiata in Costiera Sorrentina a un evento culturale, con iniziative pensate per diverse fasce d’età. Scopri il programma di Maggio della Cultura a Vico Equense

“Secrets of Piano di Sorrento”: escursioni gratuite alla scoperta della Costiera Sorrentina

Dal 18 aprile al 31 ottobre 2026 a Piano di Sorrento si terranno delle escursioni gratuite per conoscere le bellezze nascoste della Costiera Sorrentina. L’iniziativa, dal titolo Secrets of Piano di Sorrento, è promossa dal Comune di Piano di Sorrento e propone passeggiate tra storia, mare e natura.

Il progetto è un racconto itinerante della città, suddiviso in tre diversi itinerari tematici: Itinerario Blu “Tra storia e mare”, Itinerario Verde “Dalle vie del centro ai Colli” e Itinerario Arancio “Dal Castello Colonna alla Croce”. Tutti i sabati, il tour previsto inizierà alle ore 17:00. Leggi l’approfondimento su Secrets of Piano di Sorrento

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