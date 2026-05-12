Maggio dei Monumenti 2026: visite guidate alle cave di tufo del Vallone di San Rocco

Ph Facebook Amici del Vallone San Rocco

Nel cuore verde e nascosto di Napoli si potranno scoprire le cave di tufo del Vallone San Rocco con visite guidate del Maggio dei Monumenti 2026: un percorso di trekking naturalistico tra storia urbana, memoria geologica e biodiversità.

Nel mese di maggio 2026, per il Maggio dei Monumenti a Napoli, si terranno visite guidate alle cave di tufo del Vallone San Rocco. Un percorso particolare, con partenza da Via Vecchia San Rocco 8, Napoli, per scoprire uno dei paesaggi verdi più sorprendenti e meno conosciuti della città.

Il Vallone di San Rocco è infatti uno dei grandi spazi verdi di Napoli, un luogo quasi nascosto tra l’area nord della città e le zone collinari, dove natura, storia e antiche attività produttive si intrecciano in modo suggestivo.

Quando si visitano le cave di tufo del Vallone San Rocco

Le visite alle cave di tufo del Vallone San Rocco si terranno nei giorni:

sabato 2, 16 e 30 maggio 2026

domenica 3, 10, 24 e 31 maggio 2026

La partenza è prevista alle ore 10:00 da Via Vecchia San Rocco 8, Napoli. Il percorso è curato dall’Associazione Amici del Vallone San Rocco e rientra nel programma del Maggio dei Monumenti 2026.

Per chi vuole scoprire anche gli altri appuntamenti della rassegna, su Napoli da Vivere trovate il nostro approfondimento dedicato al Maggio dei Monumenti 2026 a Napoli, con eventi, visite guidate e aperture straordinarie in città.

Il Vallone San Rocco, un grande polmone verde di Napoli

Situato nell’area nord di Napoli, tra Miano, Capodimonte, Ponti Rossi e Colli Aminei, il Vallone di San Rocco è una vasta valle verde che rappresenta uno dei paesaggi più particolari della città.

È uno di quei luoghi che mostrano una Napoli diversa: non solo monumenti, chiese e palazzi storici, ma anche sentieri, pareti di tufo, cavità, vegetazione e tracce di una storia produttiva che ha contribuito alla crescita urbana della città.

In questo spazio, lontano dal rumore più intenso del centro, si conserva un ambiente ricco di biodiversità e di scorci inattesi. Proprio per questo le visite rappresentano una bella occasione per conoscere un volto meno raccontato di Napoli, più silenzioso ma molto affascinante.

Le cave del Vallone di San Rocco a Napoli

Le cave del Vallone di San Rocco raccontano una parte importante della storia di Napoli. Da queste cavità è stato estratto per decenni il tufo giallo napoletano, materiale fondamentale per l’edificazione di gran parte della città.

Il percorso rientra nella sezione speciale dedicata alle cave e alle cavità di tufo giallo napoletano del programma Tinte Forti del Maggio dei Monumenti 2026. Un modo per leggere il territorio non solo come spazio naturale, ma anche come archivio vivo della trasformazione urbana di Napoli.

Durante la visita si cammina tra cave e cavità, osservando da vicino un paesaggio che unisce geologia, lavoro umano e natura. Per partecipare è consigliato indossare abbigliamento comodo e calzature adatte a un percorso naturalistico.

Un trekking naturalistico nel cuore verde di Napoli

Le visite guidate alle cave di tufo del Vallone San Rocco sono tra gli appuntamenti più originali del Maggio dei Monumenti 2026 a Napoli, perché permettono di scoprire un luogo poco battuto dai percorsi turistici tradizionali.

Non è una semplice passeggiata urbana, ma un itinerario di trekking naturalistico che richiede attenzione e scarpe adatte. Proprio questo rende l’esperienza diversa dalle classiche visite guidate in città: qui Napoli si scopre attraverso la pietra, il verde e le tracce lasciate dal lavoro dell’uomo.

Sul sito trovate anche altri appuntamenti dedicati alle visite guidate a Napoli e agli eventi culturali in programma in città.

Informazioni pratiche: Cave di tufo del Vallone San Rocco Quando: 2, 3, 10, 16, 24, 30 e 31 maggio 2026

2, 3, 10, 16, 24, 30 e 31 maggio 2026 Orario: partenza alle ore 10:00

partenza alle ore 10:00 Dove: Via Vecchia San Rocco 8, Napoli

Via Vecchia San Rocco 8, Napoli Consigli: abbigliamento comodo e scarpe adatte a un percorso naturalistico

abbigliamento comodo e scarpe adatte a un percorso naturalistico Maggiori informazioni: programma Maggio dei Monumenti 2026

Maggiori informazioni: Associazione Amici del Vallone San Rocco

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