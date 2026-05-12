Jazz al Monastero delle Trentatré: tre serate nel centro storico di Napoli

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Tre serate di musica jazz nel centro storico di Napoli, nel Complesso Monastico delle Trentatré

Sabato 16 maggio, sabato 30 maggio e sabato 13 giugno 2026 tornano gli Incontri Jazz a Napoli, nella Sala Maria Lorenza Longo del Complesso Monastico delle Trentatré, in Via Armanni 16, nel centro storico di Napoli.

La rassegna è curata da Giulio Martino, in collaborazione con l’Associazione L’Atrio delle Trentatrè e Dissonanzen, e propone tre appuntamenti pensati per chi vuole ascoltare jazz in modo diverso: con musica dal vivo, brevi introduzioni, racconti e materiali audiovisivi.

Ogni appuntamento sarà un piccolo percorso nella storia del jazz, tra artisti, epoche e linguaggi musicali. Una formula interessante anche per chi non segue abitualmente il genere, perché il concerto viene accompagnato da spiegazioni e suggestioni che aiutano il pubblico a entrare nel racconto musicale.

Il programma di Incontri Jazz 2026 a Napoli

L’edizione 2026 propone tre serate dedicate a temi diversi della cultura jazzistica: dalla fisarmonica al grande anno 1959, fino a un omaggio musicale e narrativo al film Round Midnight.

Sabato 16 maggio 2026 – La fisarmonica nel jazz. Una serata dedicata a uno strumento che nel Novecento ha trovato un suo spazio nel linguaggio jazzistico, attraversando sonorità italiane, francesi, argentine e brasiliane. Sul palco Rocco Zaccagnino alla fisarmonica e accordina, André Ferreira al contrabbasso e Cristiano De Pascale alla batteria, con la partecipazione speciale di Martina Lombardi alla voce.

Una serata dedicata a uno strumento che nel Novecento ha trovato un suo spazio nel linguaggio jazzistico, attraversando sonorità italiane, francesi, argentine e brasiliane. Sul palco alla fisarmonica e accordina, al contrabbasso e alla batteria, con la partecipazione speciale di alla voce. Sabato 30 maggio 2026 – 1959, l’anno che ha cambiato il jazz. Il secondo appuntamento racconta uno degli anni più importanti della musica afroamericana, con riferimenti a dischi e autori che hanno segnato il jazz moderno. A interpretare questo percorso saranno Francesco Del Gaudio alla tromba, Mario Castellano al pianoforte, Matteo Errico al basso elettrico ed Emilio Pietropaolo alla batteria.

Il secondo appuntamento racconta uno degli anni più importanti della musica afroamericana, con riferimenti a dischi e autori che hanno segnato il jazz moderno. A interpretare questo percorso saranno alla tromba, al pianoforte, al basso elettrico ed alla batteria. Sabato 13 giugno 2026 – Round Midnight. Ultimo appuntamento dedicato a uno dei film più intensi mai realizzati sul jazz, ispirato alle figure di Bud Powell e Lester Young. Sul palco Luigi Lombardi al pianoforte, Alessandro Vai al contrabbasso e Marco Gagliano alla batteria, con ospiti Sara Nannini alla voce e Fabrizio Di Vaio alla tromba.

Jazz, vino e atmosfera nel centro storico di Napoli

Tutti gli appuntamenti iniziano alle 20:30 e sono preceduti da un momento conviviale nelle antiche cantine del complesso, con un calice di vino e uno stuzzichino di benvenuto.

Il valore della rassegna è proprio questo: non una serata frontale, ma un incontro raccolto, in cui il pubblico ascolta, scopre e vive il jazz in un contesto storico poco comune. Il Monastero delle Trentatré aggiunge alla musica un’atmosfera intima, perfetta per una serata culturale nel cuore della città.

Incontri Jazz Napoli 2026: date, luogo e biglietti

Quando: sabato 16 maggio, sabato 30 maggio e sabato 13 giugno 2026, ore 20:30

sabato 16 maggio, sabato 30 maggio e sabato 13 giugno 2026, ore 20:30 Dove: Sala Maria Lorenza Longo, Complesso Monastico delle Trentatré, Via Armanni 16, Napoli

Sala Maria Lorenza Longo, Complesso Monastico delle Trentatré, Via Armanni 16, Napoli Biglietti: intero €15, ridotto €12 per possessori tessera Sostenitori de L’Atrio delle Trentatrè ODV, studenti Conservatorio €5

intero €15, ridotto €12 per possessori tessera Sostenitori de L’Atrio delle Trentatrè ODV, studenti Conservatorio €5 Info e prenotazioni: 328 6690842 – latriodelletrentatre@gmail.com

328 6690842 – latriodelletrentatre@gmail.com Maggiori informazioni – Associazione L’Atrio delle Trentatrè

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