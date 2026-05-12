Festa del Carciofo Bianco a Caggiano (SA)

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A Caggiano arriva la Festa del Carciofo Bianco, tre giorni dedicati al Carciofo Bianco del Vallo di Diano tra stand gastronomici, sapori locali, musica e tradizione popolare.

Da venerdì 15 a domenica 17 maggio 2026 a Mattina di Caggiano, in provincia di Salerno, si terrà la prima edizione della Festa del Carciofo Bianco a Caggiano, una nuova sagra.

La festa si svolgerà in Piazzetta San Feliciano e proporrà tre giorni all’insegna del gusto, della convivialità e della valorizzazione del territorio. L’ingresso sarà libero, con degustazioni a pagamento.

La prima Festa del Carciofo Bianco a Caggiano

La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco di Caggiano, che ha voluto creare un nuovo appuntamento dedicato ai sapori autentici del territorio e a un prodotto agricolo molto legato alla Valle del Basso Tanagro.

Gli stand gastronomici saranno aperti venerdì 15 e sabato 16 maggio 2026 a cena, dalle ore 20:00, mentre domenica 17 maggio 2026 sarà possibile partecipare sia a pranzo che a cena.

Protagonista della festa sarà il Carciofo Bianco, un prodotto raro e molto apprezzato per il suo colore chiaro e per il gusto delicato. Il Carciofo Bianco di Pertosa è riconosciuto come Presidio Slow Food e la sua area di produzione comprende i comuni di Auletta, Caggiano, Pertosa e Salvitelle, nella provincia di Salerno.

È un prodotto che racconta bene questa parte interna della Campania, fatta di piccoli borghi, agricoltura di qualità e ricette semplici ma ricche di memoria. La nuova festa di Caggiano nasce proprio per far conoscere meglio questa eccellenza e per trasformarla in un’occasione di incontro, musica e buon cibo.

Festa del Carciofo Bianco a Caggiano 2026: programma e orari

La Festa del Carciofo Bianco a Caggiano si terrà per tre giorni, con stand gastronomici e momenti di festa nella frazione Mattina di Caggiano.

Venerdì 15 maggio 2026: stand aperti a cena dalle ore 20:00

stand aperti a cena dalle ore 20:00 Sabato 16 maggio 2026: stand aperti a cena dalle ore 20:00

stand aperti a cena dalle ore 20:00 Domenica 17 maggio 2026: stand aperti a pranzo e a cena

stand aperti a pranzo e a cena Info: pagina Facebook ufficiale della Pro Loco Caggiano .

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